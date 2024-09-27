معلومات وفقاَ للمادة 13/14 من اللائحة العامة لحماية البيانات
المعلومات المطلوبة قانوناً من المكتب الوطني النمساوي للسياحة
الاسم وتفاصيل الاتصال
الجهة المسؤولة عن معالجة البيانات:
المكتب الوطني النمساوي للسياحية
فورديره تسولامتس شتراسه 13، 1030 فيينا، النمسا
هاتف: 0-866 58 1 (0) 43+
فاكس: 40 855 58 1 (0) 43+
بريد إلكتروني: datenschutz@austria.info
نقوم بمعالجة ما يلي،
• وفقاً للمادة 6 (1) (أ) من اللائحة العامة لحماية البيانات، تتم معالجة البيانات الشخصية للضيوف والأشخاص المهتمين بالعطلات في النمسا بناءً على موافقتهم، والتي يمكنهم تقديمها، على سبيل المثال، عند طلب مواد معلوماتية، أو المشاركة في استبيانات الضيوف ومشاريع أبحاث السياحة، أو الاشتراك في نشراتنا الإخبارية. هذا ويمكن سحب الموافقة في أي وقت بأثر مستقبلي.. على سبيل المثال، يمكنك سحب موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية لأغراض التسويق والإعلان إذا لم تعد توافق على المعالجة، ومع هذا تظل مشروعية المعالجة التي تمت قبل سحب الموافقة دون تأثر.
• وفقاً للمادة 6(1)(بي) و(أف) من اللائحة العامة لحماية البيانات، تتم معالجة البيانات الشخصية للمشتركين في منشوراتنا البحثية السياحية، وكذلك المشاركين في فعاليات الصناعة والمعارض السياحية والدورات التدريبية عبر الإنترنت والمسابقات، وذلك للوفاء بالتزاماتنا التعاقدية وحماية مصالحنا المشروعة.
• وفقاً للمادة 6(1)(أ) و(و) من اللائحة العامة لحماية البيانات، تتم معالجة البيانات الشخصية لمستخدمي مواقعنا الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي والخدمات الأخرى عبر الإنترنت، بغرض تحسين المحتوى الخاص بنا ومواءمته، وتوجيه عروض إعلانية مخصصة للزوار، والتحقيق في الأعطال والحوادث الأمنية. يتم ذلك بناءً على موافقة المستخدمين، وكذلك استناداً إلى مصالحنا المشروعة كمشغّلين لهذه الخدمات، وبصفتنا المنظمة الوطنية للسياحة في النمسا.
• وفقاً للمادة 6(1)(أ)، (ب)، و(f)من اللائحة العامة لحماية البيانات، تتم معالجة البيانات الشخصية للشركات السياحية النمساوية والدولية وشركاء السياحة بناءً على موافقتهم لتلقي المواد المعلوماتية، وللوفاء بالالتزامات التعاقدية أو التدابير التمهيدية، واستناداً إلى مصالحنا المشروعة بصفتنا المنظمة الوطنية للسياحة في النمسا.
عندما نقوم بمعالجة البيانات الشخصية لحماية المصالح المشروعة، يتم ذلك بناءً على موازنة المصالح مع حقوق ومصالح الأفراد المعنيين، للأغراض التالية:
• ترويج وتسويق عروض السياحة النمساوية كجزء من مسؤولياتنا كمنظمة السياحة الوطنية النمساوية
• الحماية من الخسارة المالية أو الإضرار بالسمعة، وحماية الممتلكات
• حماية مصالحنا القانونية والدفاع عن المطالبات القانونية
• منع الاحتيال والتحقيق في الاضطرابات والحوادث الأمنية
بالنسبة للضيوف والأفراد المهتمين بالنمسا، نقوم بمعالجة التفاصيل الشخصية مثل الاسم والعنوان واللغة، وفي حال توفره، تاريخ الميلاد وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والاهتمامات المحددة. نقوم أيضاً بتخزين أصل جهة الاتصال، ونوع الاستفسار، وملاحظات حول التسجيل أو الموافقة، والمواد والإجراءات التسويقية المرسلة، بالإضافة إلى معلومات حول الأنشطة والتفاعلات السابقة.
بالنسبة للمشاركين في المسابقات وسحوبات الجوائز، نقوم بمعالجة البيانات المطلوبة لتنفيذ الحدث، بالإضافة إلى البيانات التي قدموها لنا طوعاً. وعادةً، يتضمن ذلك الأسماء وتفاصيل الاتصال الإلكترونية، والإدخالات ونتائج التقييم، والصور وتفاصيل الاهتمامات، عند الاقتضاء.
وكجزء من أبحاثنا السياحية، نقوم في المقام الأول بمعالجة البيانات الإحصائية، مثل أرقام الإقامة لليلة واحدة أو مستويات رضا العملاء. وعند إجراء الاستبيانات، نقوم بحفظ الإجابات بشكل مجهول بحيث لا يمكن تتبعها أو ربطها بالمشاركين في الاستبيان.
بالنسبة للمشتركين في دراساتنا ومنشوراتنا في مجال البحوث السياحية، نقوم بمعالجة الأسماء والعناوين وتفاصيل الاتصال الإلكترونية، واسم وعنوان ونوع الشركة المرتبطة، بالإضافة إلى أسماء وتفاصيل الاتصال للمستخدمين الآخرين المعتمدين. وعند تحميل الدراسات من الإنترنت، نقوم بمعالجة وقت وعنوان الشبكة الخاص بالتحميل للكشف عن أي انتهاكات لشروط الاستخدام الخاصة بنا.
وبالنسبة لشركاء السياحة النمساويين والدوليين، بالإضافة إلى الأسماء والعناوين وتفاصيل الاتصال الإلكترونية، قد نقوم أيضاً بمعالجة معلومات حول جهات الاتصال ومجالات مسؤوليتهم. نقوم بتخزين الاستفسارات والأنشطة السابقة والعروض والاتفاقيات والدعوات والبيانات المماثلة التي تنشأ أثناء الأنشطة التجارية والتسويقية. واعتماداً على الطلب المحدد، قد يتم تخزين بيانات إضافية، مثل ملفات تعريف الشركة وتفاصيل منصات العرض كجزء من فعالياتنا السياحية.
بشكل عام، نقوم بمعالجة البيانات الضرورية فقط للغرض المحدد للمعالجة، أو تلك التي تم تزويدنا بها طوعاً. ولا يتم إجراء أي معالجة لأغراض اتخاذ القرارات الآلية، بما في ذلك إنشاء الملفات الشخصية، كما هو محدد في المادة 22 من اللائحة العامة لحماية البيانات.
نحن لا نشارك البيانات الشخصية بشكل عام مع أطراف ثالثة ما لم يكن ذلك ضرورياً للغاية للمعالجة المعنية، أو في حال تمّ طلب هذه البيانات صراحةً من قبل الأفراد المعنيين.
عندما يكون هناك التزام قانوني، سيتم نقل البيانات الشخصية إلى السلطات والمؤسسات العامة، مثل السلطات الإقليمية أو السلطات الضريبية. للدفاع عن مطالباتنا القانونية أو الاقتصادية، قد تتم مشاركة البيانات الشخصية مع الممثلين القانونيين والمحاكم.
إذا قمنا بإشراك معالجي البيانات لتنفيذ المعالجة نيابةً عنا، فإنهم ملزَمون تعاقدياً بالامتثال لتعليماتنا. هذا ولا يتم بيع البيانات الشخصية أو تسويقها بأي طريقة أخرى لأطراف ثالثة.
يمكن تخزين البيانات المعالَجَة بناءً على الموافقة حتى يتم سحب هذه الموافقة. بالنسبة للبيانات المعالَجَة في سياق العلاقات التعاقدية، يتم تحديد فترة الاحتفاظ بها وفقاً للتشريعات القانونية المتعلقة بالوثائق وواجبات حفظ السجلات.
كقاعدة عامة، هذه الفترة هي سبع سنوات. وفي حالات استثنائية، وخاصةً بالنسبة لبعض الأمور التعاقدية، قد تكون فترة الاحتفاظ أطول.
يتم تخزين البيانات المتعلقة بتأكيد أو ممارسة أو الدفاع عن المطالبات القانونية لمدة زمنية ضرورية لتحقيق هذا الغرض. تستند فترة الاحتفاظ بالبيانات بشكل أساسي إلى فترات التقادم القانونية وعادةً ما تكون ثلاث سنوات.
البيانات المتعلقة بشركات السياحة النمساوية وشركاء السياحة، والتي تتم معالجتها لتحقيق دورنا كمنظمة السياحة النمساوية، يتم حذفها عمومًا بعد ثلاث سنوات من توقف الشريك عن ممارسة أنشطته التجارية.
لديك الحق في:
• طلب معلومات حول بياناتك الشخصية وفقاً للمادة 15 من اللائحة العامة لحماية البيانات
• طلب تصحيح أو استكمال بياناتك الشخصية وفقاً للمادة 16 من اللائحة العامة لحماية البيانات
• طلب حذف بياناتك الشخصية وفقاً للمادة 17 من اللائحة العامة لحماية البيانات
• طلب تقييد معالجة بياناتك الشخصية وفقاً للمادة 18 من اللائحة العامة لحماية البيانات
• طلب نقل بياناتك الشخصية، التي قدمتها لنا، لنفسك أو إلى مراقب بيانات آخر وفقاً للمادة 20 من اللائحة العامة لحماية البيانات
• الاعتراض على معالجة بياناتك الشخصية وفقاً للمادة 21 من اللائحة العامة لحماية البيانات
• سحب موافقتك الممنوحة مسبقاً في أي وقت مع سريانها في المستقبل.
يُرجى استخدام الخيارات التقنية المخصصة لهذا الغرض أو الاتصال بالعناوين المذكورة أعلاه.
لديك أيضاً الحق في تقديم شكوى إلى هيئة حماية البيانات. في النمسا، السلطة المختصة هي هيئة حماية البيانات النمساوية، باريش غاسه 40-42، 1030 فيينا.
المعلومات وفقاً لتاريخ يونيو 2024