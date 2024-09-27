معلومات وفقاَ للمادة 13/14 من اللائحة العامة لحماية البيانات

الأغراض والأساس القانوني للمعالجة

نقوم بمعالجة ما يلي،

• وفقاً للمادة 6 (1) (أ) من اللائحة العامة لحماية البيانات، تتم معالجة البيانات الشخصية للضيوف والأشخاص المهتمين بالعطلات في النمسا بناءً على موافقتهم، والتي يمكنهم تقديمها، على سبيل المثال، عند طلب مواد معلوماتية، أو المشاركة في استبيانات الضيوف ومشاريع أبحاث السياحة، أو الاشتراك في نشراتنا الإخبارية. هذا ويمكن سحب الموافقة في أي وقت بأثر مستقبلي.. على سبيل المثال، يمكنك سحب موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية لأغراض التسويق والإعلان إذا لم تعد توافق على المعالجة، ومع هذا تظل مشروعية المعالجة التي تمت قبل سحب الموافقة دون تأثر.

• وفقاً للمادة 6(1)(بي) و(أف) من اللائحة العامة لحماية البيانات، تتم معالجة البيانات الشخصية للمشتركين في منشوراتنا البحثية السياحية، وكذلك المشاركين في فعاليات الصناعة والمعارض السياحية والدورات التدريبية عبر الإنترنت والمسابقات، وذلك للوفاء بالتزاماتنا التعاقدية وحماية مصالحنا المشروعة.

• وفقاً للمادة 6(1)(أ) و(و) من اللائحة العامة لحماية البيانات، تتم معالجة البيانات الشخصية لمستخدمي مواقعنا الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي والخدمات الأخرى عبر الإنترنت، بغرض تحسين المحتوى الخاص بنا ومواءمته، وتوجيه عروض إعلانية مخصصة للزوار، والتحقيق في الأعطال والحوادث الأمنية. يتم ذلك بناءً على موافقة المستخدمين، وكذلك استناداً إلى مصالحنا المشروعة كمشغّلين لهذه الخدمات، وبصفتنا المنظمة الوطنية للسياحة في النمسا.

• وفقاً للمادة 6(1)(أ)، (ب)، و(f)من اللائحة العامة لحماية البيانات، تتم معالجة البيانات الشخصية للشركات السياحية النمساوية والدولية وشركاء السياحة بناءً على موافقتهم لتلقي المواد المعلوماتية، وللوفاء بالالتزامات التعاقدية أو التدابير التمهيدية، واستناداً إلى مصالحنا المشروعة بصفتنا المنظمة الوطنية للسياحة في النمسا.

عندما نقوم بمعالجة البيانات الشخصية لحماية المصالح المشروعة، يتم ذلك بناءً على موازنة المصالح مع حقوق ومصالح الأفراد المعنيين، للأغراض التالية:

• ترويج وتسويق عروض السياحة النمساوية كجزء من مسؤولياتنا كمنظمة السياحة الوطنية النمساوية

• الحماية من الخسارة المالية أو الإضرار بالسمعة، وحماية الممتلكات

• حماية مصالحنا القانونية والدفاع عن المطالبات القانونية

• منع الاحتيال والتحقيق في الاضطرابات والحوادث الأمنية