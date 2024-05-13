في قصور ومتاحف بلفيدير في فيينا، تلتقي العمارة الباروكية بتاريخ الفن لتأسر عشاق الهندسة والتاريخ والفن على حد سواء.

يُعدّ قصر بلفيدير أكثر من مجرد "قصر" عادي، فهو عبارة عن مجمّع يضم تحفتين معماريتين مميزتين: بلفيدير السفلي، الذي كان في الماضي منتجع الأمير يوجين الأسطوري الصيفي، وبلفيدير العلوي، المعروف بالحفلات والاحتفالات البراقة التي كانت تُقام خارج أسوار المدينة آنذاك.

كلّف القائد العسكري النمساوي، الأمير يوجين من سافوي، المعماري يوهان لوكاس فون هيلدبراندت ببناء مقر إقامته الصيفي، واكتمل المشروع في عام 1723 ليعكس القوة السياسية والعسكرية للأمير. على مرّ السنين، لم يقتصر استخدام المجمع على كونه منتجعاً صيفياً فحسب، بل استُخدم أيضاً لإقامة الاحتفالات الرسمية الفاخرة، والحفلات الراقصة، والتجمعات، بالإضافة إلى استضافة مجموعة الأمير يوجين الفنية الواسعة.

بعد وفاة الأمير يوجين، استحوذت الإمبراطورة ماريا تيريزا على المجمع وحوّلت بلفيدير العلوي إلى موقع ثقافي للمجموعات الإمبراطورية، ليصبح أحد أوائل المتاحف العامة في العالم.

ما بين الفن وهندسة العمارة

يُعدّ قصر بلفيدير اليوم أحد أبرز معالم فيينا الشهيرة، حيث يمزج بسلاسة بين التاريخ والفن المعاصر. يقف بلفيدير العلوي بفخر في وسط الحديقة، مقدماً إطلالات مذهلة على واجهته من جميع الاتجاهات.

وإلى جانب المعارض التي تستضيفها متاحف بلفيدير، يمكن للزوار الإعجاب بأبرز المعالم المعمارية في تلك الحقبة، بما في ذلك صالة "سالا تيرينا"، والسلم الكبير، وقاعة "كارلوني". أما بلفيدير السفلي، الذي كان في السابق مقر إقامة الأمير يوجين، وما يضمّه من حديقة الحمضيات، فيحتوي الآن على معارض وكنوز رائعة مثل "الخزانة الذهبية"، وصالة الرخام ذات الطابقين، وقاعة الدولة.

حدائق غنّاء ومناظر لا مثيل لها

يضم القصر حدائق على الطراز الفرنسي، تشتهر بممرّاتها المتناظرة وتماثيلها المزخرفة، والتي تدعو الزوّار إلى نزهة هادئة. وعلى طول الطريق، سيصادف المتجولون قطعاً فنية معاصرة تضيف لمسة مفاجئِة وعصرية إلى هذا الإطار التاريخي.