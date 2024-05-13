قصر بلفيدير في فيينا
أكثر من بناء مهيب
يُعدّ قصر بلفيدير أكثر من مجرد "قصر" عادي، فهو عبارة عن مجمّع يضم تحفتين معماريتين مميزتين: بلفيدير السفلي، الذي كان في الماضي منتجع الأمير يوجين الأسطوري الصيفي، وبلفيدير العلوي، المعروف بالحفلات والاحتفالات البراقة التي كانت تُقام خارج أسوار المدينة آنذاك.
كلّف القائد العسكري النمساوي، الأمير يوجين من سافوي، المعماري يوهان لوكاس فون هيلدبراندت ببناء مقر إقامته الصيفي، واكتمل المشروع في عام 1723 ليعكس القوة السياسية والعسكرية للأمير. على مرّ السنين، لم يقتصر استخدام المجمع على كونه منتجعاً صيفياً فحسب، بل استُخدم أيضاً لإقامة الاحتفالات الرسمية الفاخرة، والحفلات الراقصة، والتجمعات، بالإضافة إلى استضافة مجموعة الأمير يوجين الفنية الواسعة.
بعد وفاة الأمير يوجين، استحوذت الإمبراطورة ماريا تيريزا على المجمع وحوّلت بلفيدير العلوي إلى موقع ثقافي للمجموعات الإمبراطورية، ليصبح أحد أوائل المتاحف العامة في العالم.
ما بين الفن وهندسة العمارة
يُعدّ قصر بلفيدير اليوم أحد أبرز معالم فيينا الشهيرة، حيث يمزج بسلاسة بين التاريخ والفن المعاصر. يقف بلفيدير العلوي بفخر في وسط الحديقة، مقدماً إطلالات مذهلة على واجهته من جميع الاتجاهات.
وإلى جانب المعارض التي تستضيفها متاحف بلفيدير، يمكن للزوار الإعجاب بأبرز المعالم المعمارية في تلك الحقبة، بما في ذلك صالة "سالا تيرينا"، والسلم الكبير، وقاعة "كارلوني". أما بلفيدير السفلي، الذي كان في السابق مقر إقامة الأمير يوجين، وما يضمّه من حديقة الحمضيات، فيحتوي الآن على معارض وكنوز رائعة مثل "الخزانة الذهبية"، وصالة الرخام ذات الطابقين، وقاعة الدولة.
حدائق غنّاء ومناظر لا مثيل لها
يضم القصر حدائق على الطراز الفرنسي، تشتهر بممرّاتها المتناظرة وتماثيلها المزخرفة، والتي تدعو الزوّار إلى نزهة هادئة. وعلى طول الطريق، سيصادف المتجولون قطعاً فنية معاصرة تضيف لمسة مفاجئِة وعصرية إلى هذا الإطار التاريخي.
من بلفيدير العلوي، استمتعوا بالإطلالة البانورامية الشهيرة باسم "إطلالة كاناليتو" على وسط مدينة فيينا التاريخي، المدرج ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو.
شلوس بلفيدير في ألين بيرسبيكتيفين
كان بلفيدير منذ البداية مركزاً للفن. فقد احتوى في البداية على مجموعات الأمير يوجين، ولاحقاً استضاف أجزاءً مهمة من المجموعات الإمبراطورية. وفتح معرض الفن الحديث في بلفيدير السفلي عام 1903 الطريق أمام المجموعة الحالية، التي تضم اليوم حوالي 18,600 عمل فني تمتد عبر 900 عام من تاريخ الفن.
تشمل أبرز المعروضات تحفاً فنية من العصور الوسطى، والفن الباروكي النمساوي، وفترة "فيدرمير" في فيينا، إلى جانب أعمال من نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. كما تعزز المجموعة بقطع لفنانين عالميين مثل كلود مونيه وفنسنت فان غوغ، مع التركيز على أعمال القرنين العشرين والحادي والعشرين. هذا ويستضيف بلفيدير العلوي أوسع مجموعة لأعمال الفنان النمساوي غوستاف كليمت، حيث تجذب لوحاته الشهيرة مثل "القبلة" و"جوديث" الزوّار من جميع أنحاء العالم، بينما يركّز بلفيدير السفلي على المعارض الدورية المتنوعة.
يقع بلفيدير 21 مقابل القصر مباشرة، وهو امتداد حديث تم افتتاحه بصورته الحالية عام 2011. صممه المعماري كارل شوانزر، ويعرض هذا الجناح المعاصر الفن الحديث، ويُستخدم كمكان لإقامة المعارض النمساوية والدولية، وعروض الأفلام، والعروض الموسيقية.
إرث الأمير يوجين: بلفيدير عبر العصور
حدائق قصر بلفيدير
حدائق القصر
مستوحاة من التصميم الفرنسي، تمتد حدائق القصر بشكل متناظر بين القصرين، حيث يمكنكم أن تستمتعوا بنزهة هادئة وأن تتأملوا الإطلالة الشهيرة بـ"إطلالة كاناليتو" على مدينة فيينا.
الحديقة الخاصة
الحديقة الخاصة السابقة للأمير يوجين، الواقعة بجانب مشتل الحمضيات، تتميز بمساحات خضراء مصممة بعناية، موفرة أجواءً هادئة وحميمة.
الحديقة الألبية
يمكن للزوّار التجوّل بين مجموعة تاريخية من النباتات الألبية المزهرة في هذه الحديقة التي تأسست عام 1803، وتُعتبر أقدم حديقة ألبية في أوروبا.
الحديقة النباتية
إنها جوهرة مخفية: تُعدّ الحديقة النباتية ملاذاً للحفاظ على الطبيعة ولمسة من البرية، وهي واحدة من أكبر المساحات الخضراء داخل مدينة فيينا.
المطاعم وحانات الروفتوب والفنادق القريبة من بلفيدير
مطعم شتوكل إم بارك
استمتعوا بتناول الأطباق النمساوية التقليدية إلى جانب مشروب الشعير المبتكر الخاص بالمطعم، كل ذلك تحت ظلال الأشجار العتيقة، بجوار قصر بلفيدير مباشرة.
مطعم ومخمرة سالم براو
في هذا الدير السابق الذي يعود تاريخه إلى 450 عاماً، يمكنكم الاستمتاع بمشروب الشعير المصنوع بطرق تقليدية، إلى جانب المأكولات الفيينية الأصيلة في القاعة ذات الطابع الريفي.
حانة الروفتوب أورورا
على ارتفاع شاهق فوق فيينا، في الطابق 16، يعمل بار الروفتوب أورورا في بلفيدير على جذب الزوار بأجوائه المستوحاة من الشمال، مع تقديم كوكتيلات مميزة وإطلالة خلابة على المدينة
فندق أنداز فيينا أم بلفيدير
يستوحي هذا الفندق العصري أسلوب حياته من عمارة بلفيدير، ومعارضه، وحياة الأمير يوجين. وتوفّر الغرف إطلالة مباشرة على القصر.
استمتعوا بسحر الميلاد أمام القصر الباروكي، مع الحرف اليدوية، المأكولات، والمشروبات الساخنة.
أسئلة شائعة
معلومات حول الاستدامة
يهدف الحفاظ على التراث إلى صيانة المباني التاريخية واستخدامها بشكل دائم. فمن خلال صيانة وترميم المباني مثل القلاع والقصور والنُصُب التاريخية، يتم توفير الموارد مثل مواد البناء، وتجنب تغطية الأراضي الناجمة عن البناء الجديد.
ويسهم الحفاظ على هذه المباني التاريخية القيّمة في حماية المناخ، كما يحافظ على الحرف التقليدية، إذ تتطلّب المواد والتقنيات القديمة معرفة وخبرة متخصصة.
ومن خلال تعزيز إمكانية الوصول والمشاركة في التجارب الفنية والثقافية، يتم تعزيز الاستدامة الاجتماعية، بما يساهم في تعزيز التعايش المبني على الاحترام المتبادل.