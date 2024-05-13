شلالات كريمل
أعلى الشلالات في أوروبا في منتزه هوهي تاورن الوطني
شلالات كريمل هي الأعلى في أوروبا والخامسة من حيث الارتفاع على مستوى العالم، وتشكّل بالتالي مشهداً يخطف الأنفاس بجلاله وروعة تدفّقه. لكن، على عكس ما يوحي به المشهد، لا ينبغي لك حبس أنفاسك، بل العكس تماماً — فالكثيرون يأتون خصيصاً ليستنشقوا رذاذها الناعم ويستمتعوا بتنفس نقي ومنعش.
تبدو الشلالات وكأنها غرفة علاجية طبيعية مترامية الأطراف، تحتضنها الغابات والصخور، ويتردد فيها هدير الماء المتساقط بلا انقطاع، في قلب منتزه هوهي تاورن الوطني.
نشاطات في محيط شلالات كريمل
مسار الشلال
يمتدّ مسار الشلال المتعرّج بمحاذاة شلالات كريمل، ليقدّم مناظِر خلّابة على طول 4.15 كيلومترات، مع فارق ارتفاع يبلغ 431 متراً.
عوالم كريمل المائية
تقدّم "عوالم كريمل المائية" تجربة تفاعلية تتمحور حول عنصر الماء، وتقع مباشرة إلى جانب شلالات كريمل المذهلة.
المرافق الصحية في منتزه هوهي تاورن
استجمام مخصّص لمرضى الحساسية والربو: يقدّم هذا البرنامج مبادرات تهتم براحة الزوار عبر توفير إقامة ملائمة لمرضى الحساسية، علاجات متخصّصة، إلى جانب برامج صحية متكاملة.
معلومات سريعة حول شلالات كريمل
الموقع ووسائل النقل
خطّط رحلتك كما تشاء: بالسيارة، أو عبر قطار بينتسغاو المحلي، أو على متن القطار البخاري القديم الذي يعيدك إلى زمن جميل، أو باستخدام خطوط السكك الحديدية النمساوية (ÖBB).
ساعات العمل
يُفتح مسار شلال كريمل يومياً من منتصف شهر أبريل حتى نهاية أكتوبر (مع رسوم دخول).
الخدمات المتاحة وسهولة الوصول إلى الموقع
يمتد المسار المهيأ لذوي الاحتياجات الخاصة من مواقف السيارات وصولاً إلى الشلال الأدنى، ويشتمل على دورات مياه ملائمة للكراسي المتحركة.
التذاكر والأسعار
رسوم الدخول للمسار والتذكرة الموحدة التي تمنحك تجربة عوالم كريمل المائية ومسار الشلالات معاً.
الماء والطبيعة، ينبوعان لا ينضبان من الفرح والبهجة
البيئة والطبيعة، أساس مستقبلنا المشرق
تُعدّ الأنشطة الخارجية وسيلة مرحة وفعّالة لإثارة اهتمام الأطفال بالبيئة، مما يُساعدهم على فهم أهمية حماية الطبيعة بسرعة.
الطبيعة كمغامرة: الطبيعة ساحة لعب عملاقة مليئة بالاكتشافات المثيرة - من النباتات والحيوانات إلى عالم الماء - وهي شيءٌ يجب علينا الاهتمام به.
البيئة كأداةٍ للتعلم: تُعدّ الأنشطة الخارجية فرصة رائعة للتحدث عن حماية البيئة والمسؤولية البيئية بطريقة ممتعة ومناسبة لأعمارهم.
الموارد: ساعد الأطفال على فهم أهمية حماية الموارد - من توفير المياه وفصل النفايات إلى اتخاذ خياراتٍ واعيةٍ عند التسوق.
المسؤولية الشخصية: اجمعوا النفايات معاً، وقوموا بمهام بيئية صغيرة، واشرحوا كيف يُمكن حتى للأفعال الصغيرة أن تُحدث فرقاً كبيراً.
المرح والإبداع: أطلقوا العنان لإبداعكم - اصنعوا أعمالًا فنية مستوحاة من الطبيعة، أو احتفظوا بمفكرةٍ بيئية. إنها طريقةٌ مرحةٌ لبناء وعي بيئيٍ يبقى معهم.