يا له من منظر طبيعي خلاب! من ارتفاع 380 متراً، يتساقط الماء مدوياً إلى عمق الوادي. هنا، تنتظرك تجربة قريبة من الطبيعة بكل تفاصيلها، بل إنها تحمل فوائد صحية أيضاً.

شلالات كريمل هي الأعلى في أوروبا والخامسة من حيث الارتفاع على مستوى العالم، وتشكّل بالتالي مشهداً يخطف الأنفاس بجلاله وروعة تدفّقه. لكن، على عكس ما يوحي به المشهد، لا ينبغي لك حبس أنفاسك، بل العكس تماماً — فالكثيرون يأتون خصيصاً ليستنشقوا رذاذها الناعم ويستمتعوا بتنفس نقي ومنعش.

تبدو الشلالات وكأنها غرفة علاجية طبيعية مترامية الأطراف، تحتضنها الغابات والصخور، ويتردد فيها هدير الماء المتساقط بلا انقطاع، في قلب منتزه هوهي تاورن الوطني.