دار الأوبرا في فيينا
حيث الموسيقى تصنع التاريخ
دار الأوبرا في فيينا، المعروفة باسم "البيت الأول على الحلبة"، ليست مجرد مسرح للأوبرا، بل تُعد حجر الزاوية في الهوية الثقافية للعاصمة النمساوية. بعمارتها المهيبة على الطراز النهضوي الجديد، وعروضها العالمية المستوى، تجذب الدار عشّاق الفن والثقافة من مختلف أنحاء العالم.
قصة دار الأوبرا في فيينا متجذّرة بعمق في إرث المدينة الإمبراطوري. إذ تعود بدايات الأوبرا في فيينا إلى عام 1629، حين شُيّد أول مسرح للأوبرا قرب قصر هوفبورغ ليكون مسرح البلاط الخاص بسلالة هابسبورغ. وقد كان للإمبراطور جوزيف الثاني، الراعي المتحمّس للفنون والمعجب بموسيقى موزارت، دور بارز في ترسيخ تقاليد الأوبرا في فيينا.
افتُتح المبنى الحالي عام 1869 وسط احتفاء كبير، حيث قُدِّمت أوبرا موزارت "دون جيوفاني" أمام الإمبراطور فرانتس جوزيف والإمبراطورة إليزابيث. وحتى سقوط الملكية عام 1918، عُرفت الدار باسم "المسرح الإمبراطوري"، لتظل جوهرة ثقافية تتلألأ في قلب إمبراطورية الهابسبورغ.
في عهد غوستاف مالر، عاشت دار الأوبرا في فيينا عصرها الذهبي. فقد أحدث مالر تحولاً نوعياً في الدار من خلال إنتاجات مبتكرة أعادت صياغة التفسير الموسيقي، وشهدت تلك الحقبة إقبالاً واسعاً على أعمال مثل نوعية مثل عرض فاغنر "خاتم النيبلونغ"، ما رسّخ سمعة الدار كمركز للتجديد الفني. وجاءت فترة لامعة أخرى بين عامي 1919 و1924، حين تولّى ريتشارد شتراوس وفرانز شالك إدارة الدار معاً، فأسهمت رؤيتهما الطموحة في تعزيز مكانتها على الساحة العالمية.
هذا وقد مرّت دار الأوبرا في فيينا أيضاً بفترات مظلمة. فخلال الحكم النازي، تعرّض الفنانون للاضطهاد، وفُرضت الرقابة على العروض، وأُغلق المسرح في سبتمبر 1944، مثل جميع المسارح في أنحاء الرايخ الألماني. وفي مارس 1945، دمّرت القنابل أجزاء كبيرة من المبنى، بما في ذلك المسرح و150 ألف زي مسرحي. ولهذا أصبح إعادة إعمار دار الأوبرا بعد الحرب رمزاً للأمل والصمود. وأُعيد افتتاح المسرح في 5 نوفمبر 1955 بعرض أوبرا بيتهوفن "فيدليو"، معلناً بداية عصر جديد للمؤسسة وللنمسا نفسها.
حيث يلتقي التاريخ بالثقافة
اليوم، تأسر دار الأوبرا في فيينا الجماهير من خلال أحد أكبر البرامج الموسيقية في العالم، إذ تُقدّم أكثر من 200 عرض سنوياً. وتنجح الدار في المزج بين التقاليد والحداثة، مع تنظيم فعاليات مثل "أوبرا لايف في الساحة" التي تجعل الثقافة في متناول الجميع. أما حفل أوبرا فيينا الشهير فيجسد بامتياز التقاء الأناقة بالابتكار.
دار الأوبرا في فيينا ليست مجرد مسرح للموسيقى والفنون، بل هي رمز لروح الحياة والأناقة والانفتاح العالمي. فهي تربط بين ماضٍ إمبراطوري لفيينا وروح مستقبلية، مما يجعلها مصدر إلهام دائم للأجيال القادمة.
فعالية "عرض أوبرالي مباشر في الساحة": عروض أوبرا مجانية على شاشة LED بمساحة 50 متراً مربعاً في ساحة هربرت فون كاراجان، بجوار دار الأوبرا مباشرة. مع أكثر من 80 بثاً مباشراً، تصبح الثقافة في متناول الجميع!
تعرّف على دار الأوبرا في فيينا
تجارب للجميع
تُعد دار الأوبرا في فيينا مسرحاً متعدد المواهب يتجاوز مع يقدمه عروض الأوبرا الكلاسيكية. إذ يبهر باليه دار الأوبرا، أحد أبرز الفرق في أوروبا، الجماهير بعروضه التقليدية وأيضاً بالرقصات الحديثة التي تمزج بين التقاليد والابتكار، مما يجعله وجهة مفضلة لعشاق الرقص من مختلف أنحاء العالم.
هنا، يستمتع عشاق الجاز أيضاً بتجربة فريدة، إذ تتحول دار الأوبرا كل صيف إلى منصة لأساطير الموسيقى مثل كيث جارِيت وإريك كلابتون خلال مهرجان الجاز في فيينا. ويصبح هذا المسرح التاريخي خلفية ساحرة، ما يجعل المهرجان واحداً من أهم ثلاثة فعاليات جاز على مستوى العالم.
بالنسبة للجمهور الأصغر سناً، توفر العروض مثل دورة رينغ لواغن للأطفال أو عرض بينوكيو، فرصة لإحياء الكلاسيكيات الأوبرالية بطرق إبداعية. هذا وتمنح مدرسة الأوبرا المواهب الشابة فرصة للتألق في إنتاجات دولية، وبفضل الأوبرات وورش العمل والبرامج مثل "نيست" ، يمكن للأطفال الانغماس في عالم الأوبرا، مما يعزز فهمهم المرح للموسيقى والمسرح.
وعليه، فإن هذا المزيج الفريد من التقاليد والتنوع يجعل دار الأوبرا في فيينا مركزاً عالمياً للفنون، يلهم الأجيال على نطاق واسع.
الأناقة والرقي في وسط فيينا
مرة واحدة في السنة، تتحول دار الأوبرا في فيينا إلى أروع قاعة رقص في العالم. فحفل أوبرا فيينا يجمع بين الأناقة وروح الحياة والثقافة. يُقام هذا الحدث الأيقوني تقليدياً في آخر خميس قبل يوم الأربعاء الرمادي، ويستقطب ضيوفاً من مختلف أنحاء العالم لقضاء ليلة لا تُنسى.
في غضون ساعات قليلة، يقوم المئات من عمال المسرح بتحويل القاعة الرئيسية إلى أجواء رائعة. ويشهد الافتتاح الكبير مشاركة 144 زوجاً من المبتدئين، مقدمين أرقى التقاليد الفيينية. وتصاحب الأمسية ألحان الفالس والرقصات المتقنة، لتصبح تجربة ساحرة لجميع الحواس. ومن أبرز اللحظات رقصة "الكوادريل" الأسطورية عند منتصف الليل، حيث يمكن لكل ضيف المشاركة، فتغمر الحلبة أجواء من الحيوية والفرح.
هذا ويساهم حضور الشخصيات الشهيرة من مجالات الثقافة والأعمال والسياسة والعلوم في إبراز أهمية هذا الحدث الاجتماعي. وخلف الكواليس، يعمل فريق مخلص بلا كلل لضمان أن تكون كل التفاصيل مثالية. من الترتيبات التقنية إلى الأزياء، يُبذل كل جهد لتحويل حفل الأوبرا إلى تكريم لإرث فيينا الثقافي، مشعّاً بروعتها إلى ما هو أبعد من حدود المدينة.
البدلة الرسمية المثالية لكل شخص
يُعد لامبرت هوفر جونيور واحداً من أكثر المصممين طلباً في مشهد الحفلات بفيينا. ومع انتهاء الصيف، يبدأ مرسمه في استقبال أول طلبات البدلات الرسمية لحفل الأوبرا. وفي ذروة موسم الكرنفال الفييني، يعجّ محترفه في شارع مولنرغاس بالحركة والنشاط، تماماً كما تزدحم حلبة الرقص في دار الأوبرا في فيينا قبل رقصة الكوادريل عند منتصف الليل.
تقول أولغا هوفر، التي أدارت أعمال تأجير البدلات الرسمية والأزياء بمفردها لفترة بعد وفاة زوجها، "إن ثقافة الحفلات في فيينا فريدة حقاً"، وتصيف: "في ألمانيا، يمكن للرجال حضور حفل حصري ببدلة سوداء، لكن في فيينا، هذا أمر غير مقبول مطلقاً. البدلة الرسمية التقليدية (التوكسيدو) هي الحد الأدنى، بينما تُفضَّل البدلة ذات الذيل الطويل". والآن بعد تقاعدها، سلّمت السيدة هوفر زمام الأمور إلى فريقها من الخياطين المهَرَة، الذين يساعدون سنوياً عدداً لا يُحصى من الرجال في اختيار البدلة المثالية لضمان أن يبرزوا بأناقتهم في أماكن مثل دار الأوبرا، وقصر هوفبورغ، وقاعة المدينة، وموسيكفيرين.
في حفل أوبرا فيينا، ترتدي السيدات فساتين سهرة طويلة تصل إلى الأرض، مع أحذية أنيقة مغلقة وتسريحات مرتفعة متقنة. بينما يحضر الرجال ببدلة ذات ذيل طويل مع ربطة عنق بيضاء، وأحذية لامعة من الجلد أو أحذية رسمية كلاسيكية. هذا وتُعدّ الأشرطة (البريسيه) إلزامية، في حين يُمنع ارتداء الأحزمة. وتأتي ساعات اليد في المرتبة الثانية، لتحلّ محلها أناقة ساعة الجيب الخالدة.
الحفلات، خطوات الفالس، وأهم النصائح لصالة الرقص
أبرز تجارب الطعام بالقرب من دار الأوبرا
جوقة وأوركسترا مشهورة عالمياً
تتسم العلاقة بين دار الأوبرا في فيينا أوركسترا فيينا الفيلهارمونية بالترابط الوثيق. فالأعضاء في الأوركسترا الفيلهارمونية يُختارون حصرياً من بين موسيقيي أوركسترا دار الأوبرا، ويُشترط أن يكونوا قد أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في أوركسترا الأوبرا قبل الانضمام إلى هذه الفرقة العالمية الشهيرة. هذا الارتباط لا يضمن فقط الجودة الاستثنائية لعروض الأوبرا، بل يحافظ أيضاً على "الصوت الفييني" الشهير الذي يُحتفى به في جميع أنحاء العالم. هذا وتُبرز تسمية أوركسترا دار الأوبرا والفيلهارمونيك الفييني كأعضاء شرفيين في دار الأوبرا عام 2012، التعاون الاستثنائي بين المؤسستين، مما يعزز مكانة فيينا كعاصمة عالمية للموسيقى.
تُعتبر جوقة دار الأوبرا في فيينا واحدة من أرقى جوقات الأوبرا في العالم، وتلعب دوراً محورياً في الجودة الاستثنائية لعروض دار الأوبرا. تتكون الجوقة من 92 مغنياً محترفاً، وتؤدي ما يصل إلى 55 أوبرا مختلفة سنوياً، مصاحبةً الإنتاجات على مسارح دار الأوبرا، وفي مهرجان سالزبورغ، وعلى الجولات الدولية. وتُعد ثقافة الصوت الدقيقة، التي صاغها قادة موسيقيون مثل غوستاف مالر وهربرت فون كاراجان، جزءاً لا غنى عنه من التراث الموسيقي الفييني وسمعة الدار العالمية.
حقائق غريبة عن دار الأوبرا في فيينا
جدران تاريخية
استغرق بناء دار الأوبرا على شارع الحلبة ثماني سنوات. صمّم الخطط المعمارية على الطراز النهضوي الجديد كل من أوغست سيكارد فون سيكاردسبورغ وإدوارد فان دير نول. وفي ذلك الوقت، تعرّض المعماريان لانتقادات شديدة، ووُصفت تصاميمهما بـ"كينغراتس المعمارية". وللأسف، لم يرزقا بمشاهدة اكتمال المبنى، إذ انتحر فان دير نول، وتوفي سيكاردسبورغ بعد فترة قصيرة بسبب أزمة قلبية.
العنوان الأول على الحلبة
اليوم، تشكّل دار الأوبرا الوجه الأيقوني لطريق الحلبة في فيينا، الذي يُعرف أيضاً باسم "الحلقة" بين الفيينيين. وعند افتتاحها عام 1869، كان المبنى محل جدل واسع ووُصف بـ"الصندوق الغارق". ومع مرور الوقت، أصبحت الدار إحدى أهم معالم فيينا ورمزاً للتميز الثقافي.
مليئة بالفعاليات
تُعد دار الأوبرا في فيينا واحدة من أكثر دور الأوبرا حيويةً في العالم. إذ تقدم نحو 200 عرض كل موسم، وتعرض برنامجاً ديناميكياً يمزج بأسلوب فريد بين الأنماط الموسيقية والعصور المختلفة، مقدمّة على مسرحها الكلاسيكيات إلى جانب الأعمال الأقل شهرة.
التقاليد والإنجازات الحديثة
ترك هربرت فون كاراجان بصمة دائمة في دار الأوبرا في فيينا من خلال إصراره على أن تُقدَّم جميع العروض الأوبرالية بلغتها الأصلية، مؤكداً مكانة فيينا كعاصمة عالمية للأوبرا. وجاءت مرحلة تاريخية أخرى في عام 2019 مع العرض الأول لأوبرا "أورلاندو" لأولغا نوويرث، لتصبح أول أوبرا كاملة تؤلفها امرأة وتُعرض على مسرح دار الأوبرا على شارع الحلبة.
الأوبرا على المسرح: عالم كامل من الاحتمالات
تثير دار الأوبرا في فيينا الإعجاب ليس فقط ببرنامجها الغني، بل أيضاً بمساحة المسرح الهائلة. إذ يغطي المسرح الرئيسي مساحة تقارب 673 متراً مربعاً، أي ما يعادل تقريباً حجم ملعبَي تنس، بعرض 27 متراً وعمق 25 متراً. ويكتمل هذا بمسرح خلفي تبلغ مساحته 441 متراً مربعاً، ومسرح سفلي بمساحة 390 متراً مربعاً، ومسرح جانبي بمساحة 192 متراً مربعاً. وتمكّن هذه الأبعاد من تقديم عروض مذهلة على مستوى الإنتاجات.
جوهرة متألقة في قلب فيينا
تأسِر دار الأوبرا في فيينا الزوار ليس فقط بعمارتها الرائعة، بل أيضاً بديكورها الداخلي المبهر. ففي القاعة الرئيسية، تضيف الثريا الضخمة، المصنوعة من ثلاثة أطنان من الكريستال والمزودة بـ1,100 لمبة، لمسة من التألق لكل زيارة.
خلف الكواليس
يحتاج تشغيل دار الأوبرا يومياً إلى 950 شخصاً. ففي الصباح الباكر، يتم تفكيك ديكور العرض الليلي السابق لإفساح المجال للبروفات المسائية. وخلف الكواليس، يعمل 200 من عمال المسرح بلا كلل، غالباً حتى اللحظات الأخيرة، بينما تتردد أولى النغمات في القاعة. لكن إدارة الأوبرا هي ثمرة تعاون العديد من الأيدي: المساعدون، وموظفو غرفة المعاطف، والبواب الذي يعرف كل زاوية في المبنى كما يعرف كف يده. ومن موظفي الكانتين إلى التقنيين، يلعب الجميع دوراً حيوياً لضمان بقاء دار الأوبرا تحفة فنية جماعية متكاملة.
معلومات حول الاستدامة
تُعد دار الأوبرا في فيينا مثالاً بارزاً على كيفية تلاقي التقاليد الموسيقية مع الاستدامة في النمسا. فبصفتها واحدة من أبرز المؤسسات الثقافية في البلاد، تحافظ الدار على روح الكلاسيكية الفيينية مع إبقاء التقاليد الموسيقية حية. وينعكس هذا الالتزام بالحفاظ على الموارد الثقافية أيضاً في جهودها لجعل الموسيقى متاحة لشريحة واسعة من الجمهور.
كما يتم تعزيز الاستدامة الاجتماعية من خلال الموسيقى، حيث تساهم المهرجانات والحفلات والفعاليات المجتمعية الموسيقية في جمع الناس معاً، وتزيد من وعيهم بالهوية الثقافية النمساوية. إن تجربة هذه التقاليد الموسيقية تتيح الغوص العميق في التراث الغني للأمة، مع المساهمة في الحفاظ على هذا الكنز الفريد للأجيال القادمة.