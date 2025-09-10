تمزج دار الأوبرا في فيينا بين التقاليد والابتكار، وتتميز بعروض فريدة وهندسة معمارية رائعة وفيها يُقام حفل أوبرا فيينا الأسطوري.

دار الأوبرا في فيينا، المعروفة باسم "البيت الأول على الحلبة"، ليست مجرد مسرح للأوبرا، بل تُعد حجر الزاوية في الهوية الثقافية للعاصمة النمساوية. بعمارتها المهيبة على الطراز النهضوي الجديد، وعروضها العالمية المستوى، تجذب الدار عشّاق الفن والثقافة من مختلف أنحاء العالم.

قصة دار الأوبرا في فيينا متجذّرة بعمق في إرث المدينة الإمبراطوري. إذ تعود بدايات الأوبرا في فيينا إلى عام 1629، حين شُيّد أول مسرح للأوبرا قرب قصر هوفبورغ ليكون مسرح البلاط الخاص بسلالة هابسبورغ. وقد كان للإمبراطور جوزيف الثاني، الراعي المتحمّس للفنون والمعجب بموسيقى موزارت، دور بارز في ترسيخ تقاليد الأوبرا في فيينا.

افتُتح المبنى الحالي عام 1869 وسط احتفاء كبير، حيث قُدِّمت أوبرا موزارت "دون جيوفاني" أمام الإمبراطور فرانتس جوزيف والإمبراطورة إليزابيث. وحتى سقوط الملكية عام 1918، عُرفت الدار باسم "المسرح الإمبراطوري"، لتظل جوهرة ثقافية تتلألأ في قلب إمبراطورية الهابسبورغ.

في عهد غوستاف مالر، عاشت دار الأوبرا في فيينا عصرها الذهبي. فقد أحدث مالر تحولاً نوعياً في الدار من خلال إنتاجات مبتكرة أعادت صياغة التفسير الموسيقي، وشهدت تلك الحقبة إقبالاً واسعاً على أعمال مثل نوعية مثل عرض فاغنر "خاتم النيبلونغ"، ما رسّخ سمعة الدار كمركز للتجديد الفني. وجاءت فترة لامعة أخرى بين عامي 1919 و1924، حين تولّى ريتشارد شتراوس وفرانز شالك إدارة الدار معاً، فأسهمت رؤيتهما الطموحة في تعزيز مكانتها على الساحة العالمية.

هذا وقد مرّت دار الأوبرا في فيينا أيضاً بفترات مظلمة. فخلال الحكم النازي، تعرّض الفنانون للاضطهاد، وفُرضت الرقابة على العروض، وأُغلق المسرح في سبتمبر 1944، مثل جميع المسارح في أنحاء الرايخ الألماني. وفي مارس 1945، دمّرت القنابل أجزاء كبيرة من المبنى، بما في ذلك المسرح و150 ألف زي مسرحي. ولهذا أصبح إعادة إعمار دار الأوبرا بعد الحرب رمزاً للأمل والصمود. وأُعيد افتتاح المسرح في 5 نوفمبر 1955 بعرض أوبرا بيتهوفن "فيدليو"، معلناً بداية عصر جديد للمؤسسة وللنمسا نفسها.

حيث يلتقي التاريخ بالثقافة

اليوم، تأسر دار الأوبرا في فيينا الجماهير من خلال أحد أكبر البرامج الموسيقية في العالم، إذ تُقدّم أكثر من 200 عرض سنوياً. وتنجح الدار في المزج بين التقاليد والحداثة، مع تنظيم فعاليات مثل "أوبرا لايف في الساحة" التي تجعل الثقافة في متناول الجميع. أما حفل أوبرا فيينا الشهير فيجسد بامتياز التقاء الأناقة بالابتكار.

دار الأوبرا في فيينا ليست مجرد مسرح للموسيقى والفنون، بل هي رمز لروح الحياة والأناقة والانفتاح العالمي. فهي تربط بين ماضٍ إمبراطوري لفيينا وروح مستقبلية، مما يجعلها مصدر إلهام دائم للأجيال القادمة.