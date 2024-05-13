أوركسترا فيينا الفيلهارمونية - اسمٌ يُعبّربحد ذاته عن لحنٍ موسيقيّ. فأينما تُقدّم هذه الأوركسترا العالمية عروضها، تجدها تجذب الجمهور بسحر ألحانها.

باشرت أوركسترا فيينا الفيلهارمونية عملها عام 1842 بأداء كبير أُطلق عليه "الحفل الكبير"، وذلك تحت اسم "الأكاديمية الفيلهارمونية". قبل ذلك، لم يكن لدى فيينا أوركسترا للحفلات الموسيقية تتألف بالكامل من موسيقيين محترفين، رغم الاهتمام الكبير بالموسيقى السمفونية، مما كان يستلزم جمع عدد جديد من الموسيقيين لكل حفل. ومنذ ذلك الحين، يتم اختيار موسيقيي الأوركسترا من فرقة أوبرا الدولة في فيينا، وهي عادة ما زالت مستمرة حتى اليوم.

اليوم، تقدّم أوركسترا فيينا الفيلهارمونية عروضاً موسيقية غنائية وسمفونية، ممتعةً الجماهير في جميع أنحاء العالم، سواء في فيينا داخل دار الأوبرا أو قاعة الموسيقيين، أو على المسارح خارج البلاد. وفي فصل الصيف، تشارك الأوركسترا أيضاً في فعاليات مفتوحة، مثل مهرجان سالزبورغ، حاملة الموسيقى إلى أماكن ساحرة في الهواء الطلق.

أوركسترا فيينا الفيلهارمونية هي من بين عدد قليل فقط من فِرق الأوركسترا ترتبط بتاريخ وتقاليد الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية. فمنذ تأسيسها، أسهمت في تشكيل عالم الموسيقى، وهي تشتهر بصوتها الفييني المميز الذي يحرص العازفون والقادة الموسيقيون على إبرازه بشكل دائم. لكن الأوركسترا ليست مجرد فرقة موسيقية، بل تمثل أيضاً أسلوب الحياة في فيينا.