أوركسترا فيينا الفيلهارمونية
أوركسترا مشهورة عالمياً ذات تقاليد عريقة
باشرت أوركسترا فيينا الفيلهارمونية عملها عام 1842 بأداء كبير أُطلق عليه "الحفل الكبير"، وذلك تحت اسم "الأكاديمية الفيلهارمونية". قبل ذلك، لم يكن لدى فيينا أوركسترا للحفلات الموسيقية تتألف بالكامل من موسيقيين محترفين، رغم الاهتمام الكبير بالموسيقى السمفونية، مما كان يستلزم جمع عدد جديد من الموسيقيين لكل حفل. ومنذ ذلك الحين، يتم اختيار موسيقيي الأوركسترا من فرقة أوبرا الدولة في فيينا، وهي عادة ما زالت مستمرة حتى اليوم.
اليوم، تقدّم أوركسترا فيينا الفيلهارمونية عروضاً موسيقية غنائية وسمفونية، ممتعةً الجماهير في جميع أنحاء العالم، سواء في فيينا داخل دار الأوبرا أو قاعة الموسيقيين، أو على المسارح خارج البلاد. وفي فصل الصيف، تشارك الأوركسترا أيضاً في فعاليات مفتوحة، مثل مهرجان سالزبورغ، حاملة الموسيقى إلى أماكن ساحرة في الهواء الطلق.
أوركسترا فيينا الفيلهارمونية هي من بين عدد قليل فقط من فِرق الأوركسترا ترتبط بتاريخ وتقاليد الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية. فمنذ تأسيسها، أسهمت في تشكيل عالم الموسيقى، وهي تشتهر بصوتها الفييني المميز الذي يحرص العازفون والقادة الموسيقيون على إبرازه بشكل دائم. لكن الأوركسترا ليست مجرد فرقة موسيقية، بل تمثل أيضاً أسلوب الحياة في فيينا.
يصل حفل رأس السنة الجديد الذي تقدمه أوركسترا فيينا الفيلهارمونية إلى جمهور عالمي يزيد عن 50 مليون شخص كل عام ويتم بثه مباشرة في أكثر من 90 دولة.
تقول كارين بونيلي: "كانت الموسيقى والفلوت دائماً جزءاً من حياتي". وُلدت كارين في سالزكامرغوت بأعلى النمسا في عائلة تحترف الموسيقى، حيث كان والدها ووالدتها وشقيقها وعمها جميعهم عازفي فلوت. بدأت تعليمها على يد والدتها في سن الثامنة، ثم التحقت لاحقاً بالكونسرفاتوار في لينز لتلقّي التدريب الرسمي. وواصلت دراستها في فيينا وميونيخ وليون. وفي سن مبكرة لم تتجاوز 23 عاماً، أصبحت أول امرأة تنضم إلى قسم آلات النفخ في أوركسترا فيينا الفيلهارمونية.
لقد رغبنا في معرفة المزيد عن الفنانة الشابة وما يعنيه الانتماء إلى أوركسترا فيينا الفيلهارمونية وتراثها الموسيقي العريق. ما هو السر وراء سحر هذه الأوركسترا العريقة، وأين تجد كارين بونيلي التوازن الشخصي والهدوء والقوة لأداء عملها؟ بعد المقابلة، كشفت لنا أيضاً عن الحلويات التي لا تستطيع مقاومتها. وكانت إجابتُها: "زلابية المشمش من فاشاو"!
أسلوب الموسيقى الفيينية
ما هو السر وراء هذا الصوت المدهش الذي لا يمكن للجمهور أن يكتفي منه؟
توضح كارين بونيلي أن السبب على الأرجح يتجاوز جودة الآلات الموسيقية، رغم أن لها دوراً مهماً أيضاً. وتصف الاهتزازات التي تشكل هذه التجربة السمعية الاستثنائية بأنها "صوت متجانس، دائري ودافئ".
لها جذور عميقة في الوعي الموسيقي للتقاليد الفيينية، وتنتقل داخل الأوركسترا من جيل إلى جيل.
تُصنع الآلات وفق تقاليد القرن الثامن عشر، والمعروفة بفترة الكلاسيكية الفيينية. وتُعتبر أوركسترا فيينا الفيلهارمونية نفسها وريثة إرث هذه الفترة، وقد استبعدت إلى حد كبير ابتكارات القرن التاسع عشر، محافظةً بذلك على المثل العليا للصوت في زمن موزارت وهايدن وبيتهوفن. ونتيجةً لذلك، تختلف آلات النفخ الفيينية، على سبيل المثال، عن تلك المستخدمة في الأوركسترات السمفونية الدولية الأخرى من حيث أسلوب العزف، لا سيما آلة الأوبوا الفيينية والبوق الفييني.
سحر الأداء المباشر: أين يمكن حضور الأوركسترا الفيلهارمونية
أوبرا الدولة في فيينا
تتألف أوركسترا فيينا الفيلهارمونية من أعضاء فرقة أوبرا الدولة في فيينا، وترافق الإنتاجات المسرحية والموسيقية الاستثنائية.
مهرجان غرافينيغ
عندما يُفتح المسرح الصيفي، تعزف أوركسترا فيينا الفيلهارمونية في غرافينيغ، حيث يشتهر المهرجان ببرنامجه المتميز عالي المستوى.
مهرجان سالزبورغ
تُعد أوركسترا فيينا الفيلهارمونية من الركائز الأساسية لمهرجان سالزبورغ. ففي كل صيف، تقدم الأوركسترا عروضها في مدينة موزارت.
حفل موسيقي صيفي ليلي في شونبرون
أحد أبرز أحداث الأجندة الموسيقية وأمسية صيفية رائعة مع أوركسترا فيينا الفيلهارمونية.
بيت الموسيقى
يوفر متحف أوركسترا فيينا الفيلهارمونية في دار الموسيقى رحلة ممتعة إلى تاريخ هذه الأوركسترا العالمية الشهيرة. افتُتح المتحف عام 2000، وهو متحف تفاعلي يقدم رؤية غنية للتراث الموسيقي لفيينا وللروابط العميقة للأوركسترا مع الكلاسيكية الفيينية. في الطابق الثاني، يمكن للزوار استكشاف الوثائق التاريخية والصور والمعروضات المرتبطة بملحنيين كبار مثل بروكنر وبرامس ومالر.
من أبرز معالم المتحف غرفة السينما، حيث تُعرض مقاطع من حفلات رأس السنة وحفلات ليالي الصيف. وبجانب المعروضات التاريخية، يقدم بيت الموسيقى أيضاً معارض تفاعلية حول علم الصوت وتطور الموسيقى. كما يمكن للزوار تجربة قيادة أوركسترا فيينا الفيلهارمونية افتراضياً.
بداية رائعة للعام الجديد
يُعدّ حفل رأس السنة في قاعة الموسيقيين في فيينا وسيلة مميزة للكثيرين لاستقبال العام الجديد. ولقادة الأوركسترا البارزين في العالم، فإن قيادة هذا الحدث السنوي تُعد شرفاً حقيقياً. وتُعرف فيينا بأنها مدينة الموسيقى، حيث تحتضن واحدة من أفضل الأوركسترات عالمياً، وهي أوركسترا فيينا الفيلهارمونية. كما تشتهر القاعة الكبرى في قاعة الموسيقيين، المعروفة كأجمل قاعات الحفلات الموسيقية في فيينا، بجودة الصوت الاستثنائية فيها. أما ختام الحفل، مع تقديم المارش الحيوي لرادتسكي، فيتولى فيه المدير الموسيقي توجيه تصفيق الجمهور، ما يضفي جواً من البهجة والمرح المميز.
ونظراً للإقبال الكبير، تُطرح تذاكر حفل رأس السنة حصرياً من خلال سحب إلكتروني على موقع أوركسترا فيينا الفيلهارمونية، لضمان منح الناس من جميع أنحاء العالم فرصة عادلة للحضور. ويمتد التسجيل للمشاركة في السحب من يناير حتى فبراير.