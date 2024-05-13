عطلات خالية من السيارات في النمسا
عطلات صديقة للبيئة: يمكنك الوصول إلى وجهاتك والتنقل بواسطة السكك الحديدية والحافلات

يمكنك الوصول براحة تامة عبر السكك الحديدية، ثم ركوب وسائل النقل العام إلى وجهتك النهائية – إنها حتماً بداية رائعة (ومستدامة) لعطلتك لما فيها من فائدة لك وللبيئة.
الوصول والتنقل بدون سيارة

السفر الأخضر عبر سكك الحديد والباصات

اجلس واسترخي واستمتع بالرحلة: يمكن أن تكون عطلات القطارات أكثر راحة من السفر بالسيارة. فمَن منا لا يخشى الشعور المرهق بعد يوم طويل وراء عجلة القيادة (أو في المقعد الخلفي). ولهذا يبدو أن المزيد والمزيد من الناس يبحثون عن طرق بديلة للوصول إلى مكان عطلتهم. وتشير الدراسات إلى أن المصطافين يهتمون بشكل متزايد بخيارات النقل العام ويختارون السفر المستدام بالقطار والحافلة، وذلك يشكّل أخباراً عظيمة للمناخ! ففي نهاية المطاف، يُعتبر السفر بالسكك الحديدية مريحاً وأكثر استدامةً أيضاً لأنه يساهم في تراجع نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ويساهم في توفير الطاقة.

صحيح أن بعض المسافرين قد يشعرون بالقلق من أن عدم استخدامهم للسيارة قد يعني افتقارهم للمرونة، إلا أن هذا الوضع لا ينطبق على النمس. فهنا، تساهم جداول الحافلات المحددة التوقيت، وخدمات مشاركة السيارات، وتذاكر النقل العام المخفضّة، وتأجير الدراجات، وخدمات النقل المكوكية بالفنادق، في تسهيل التنقل في العديد من مناطق العطلات، بغض النظر عما إذا كان الأمر يتعلق بالوصول إلى مكان الإقامة من المحطة، أو التوجه إلى وجهات الرحلات اليومية.

السفر بالسكك الحديدية مع أو بي بي: 5 نصائح لرحلة خضراء مريحة

السفر بالسكك الحديدية في النمسا من الشرق إلى الغرب

كيفية الوصول إلى النمسا والتنقل فيها بدون سيارة

توجد شبكة متطورة من القطارات الإقليمية، والحافلات المكوكية، وحافلات التنزه، وخدمة تأجير الدراجات الهوائية، مما يسهّل عليك التنقل في وجهتك. هذا وتشمل العديد من بطاقات النزلاء أيضاً السفر المجاني في الحافلات الإقليمية.

  • كارينثيا: تنقلك خدمة النقل المكوكية من محطة القطار إلى 19 فندقاً مقابل رسوم رمزية، وتشمل بطاقات النزلاء المختلفة في كارينثيا القطارات الإقليمية.

  • سالزبورغرلاند، فيرفنفينغ: تشمل بطاقة سامو كارد حافلات داخل المنطقة وحولها، وحافلات مكوكية ليلية، واستئجار مجاني للسيارات الإلكترونية والدراجات الإلكترونية والسيارات الإلكترونية الصغيرة للأطفال.

  • تيرول: استخدم بطاقة آخنزيه   وبطاقة ألبشتال سينلاند وحافلات المحطة للميل الأخير. هل ستسافر إلى كيتزبوهيل ألب؟ تذكر أن بطاقة النزيل الخاصة بك يمكن استخدامها كتذكرة لجميع قطارات أو بي بي الإقليمية.أما عند مغادرة فورغل، فيمكنك استخدام إيصال الفندق الخاص بك كتذكرة قطار. بدورها، تتميز منطقة فايلدر كايزر بخدمة نقل مكوكية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من محطة كوفشتاين، بالإضافة إلى حافلات نقل مكوكية مجانية إلى مسارات المشي لمسافات طويلة والبحيرات وحمامات السباحة.

تشمل مناطق العطلات المستدامة التي تتمتع بنظام نقل عام ممتاز ما يلي:

بورغنلاند

·        منطقة بحيرة نويسيدلر زيه غموا باص برايتنبرون (باللغة الألمانية فقط)

كارينثيا

·        كاتشبيرغ: شبكة النقل العام

·        جبال نوكبيرج: نوكموبيل

·        خدمة نقل مكوكية خدمة النقل المكوكية لمحطة كارينثيان

·        لمحة سريعة خالية من السيارات في كارينثيا  (باللغة الألمانية فقط)

النمسا السفلى

·        سيمرينغ-راكس شبكة النقل العام (باللغة الألمانية فقط)

·        لمحة سريعة خالية من السيارات في النمسا السفلى

النمسا العليا

·        بيرن-برايل-ينتيرستودر وسائل النقل العام الإقليمية

سالزبورغرلاند

·        زيلامسي-كابرون بطاقة التنقل لوسائل النقل العام المجانية

·        بونغاو النقل الإقليمي MOBILITO  (باللغة الألمانية فقط)

·        فيرفنوينغ بطاقة فيرفنوينغ

·        منتزه هوهي تاورن الوطني: ناشيونال بارك سومر كارد

ستيريا

·        حافلات التزلج في منطقة شلادمينج-داخشتاين: باصات التزلج

تيرول

·        فيلدر كايزر: النقل الأخضر في المنطقة

·        خدمة النقل المكوكية: فورسيزونز ترافيل

فورارلبرغ

·        وسائل النقل العام: (التزلج) الحافلات والقطار

·        براندنرتال وكلوسترتال وبلودنز: بطاقة الضيف وبطاقة الضيف المميزة

عند السفر بالقطار من وإلى الوجهة التي تقضي فيها عطلتك، فإنك توفر الكثير من الانبعاثات الحرارية والضغط والمال. اجعل بطاقة ÖBB Vorteilscard رفيقك المثال، فهي بطاقة قطار تمنحك خصماً يصل إلى 50% على جميع تذاكر أو بي بي المعيارية. وهي متاحة بعدة خيارات:

ÖBB Vorteilscard 66/Classic -  للجميع (عبر الإنترنت)

·        ÖBB ÖBB Vorteilscard Jugend -  للجميع دون سن 26 عاماً

·        بطاقة ÖBB Vorteilscard العائلية - للعائلات التي لديها أطفال

·    ÖBB Vorteilscard Vorteilscard Senior:in -  لكبار السن من سن 65 عاماً

هل تخطط لرحلة أطول؟ "مجرد ليلة نوم واحدة حتى تصل إلى وجهتك" هو شعار ÖBB Nightjet، فاحجز مسبقاً واحصل لنفسك على تذاكر مخفضة سبارشيني.

إذا كنت تحب المشي على الأقدام، استعِن بـ زوجل وهي أداة رائعة عند التخطيط لمثل هذه الرحلات، إذ تعرض قاعدة بيانات لما يقرب من 8,755 رحلة جبلية مختلفة يمكن الوصول إليها بسهولة بالحافلة وبالقطار.

لضمان وصول سلس، تحقق من جميع المعلومات المهمة حول اللوائح الجمركية والضوابط الحدودية ودخول النمسا مع الحيوانات الأليفة أدناه.

لوائح الدخول والجمارك

