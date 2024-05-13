لا يزال صوت شوبرت الرومانسي حاضراً حتى اليوم، يستمتع به الناس في فيينا، وفي ملاذات الصيف، وفي أماكن تنبض بعبق التاريخ.

كان فرانتس شوبرت تجسيداً حقيقياً للروح الفيينية: ابن المدينة، الحرّ في روحه، والعبقري في موهبته. وُلد في 31 يناير 1797 في حي هيميلبفورتغروند، أحد ضواحي فيينا، وقضى فيها معظم سنوات حياته. هنا بالتحديد صاغ لغته الموسيقية الثورية، لغة لم تكتفِ بالتعبير عن المشاعر، بل جعلتها محسوسة ومسموعة بكل عمقها.

منذ سن مبكرة، بدأ شوبرت في التأليف، وبحلول سن المراهقة، كان قد أنجز أعماله الأولى. وخلال عمره القصير، ترك إرثًا هائلاً يضم أكثر من 600 أغنية، وسبع سيمفونيات مكتملة، إلى جانب أعمال موسيقى الحجرة، ومقطوعات البيانو، والأعمال الكورالية، والأوبرات. ورغم التحديات الكثيرة التي واجهها، من غياب الاستقرار الوظيفي إلى الأزمات المالية وتدهور صحته، بقيت الموسيقى جوهر حياته ودافعه الأول. وكما قال ذات مرة: "لم أولد لشيء سوى للتأليف".

امتلك شوبرت أذناً موسيقية استثنائية، قادرة على التقاط الشعر في تفاصيل الحياة اليومية. في أعمال مثل التراوت، ملك الجن، والرحلة الشتوية المؤثرة، منح صوتاً لتجارب إنسانية عميقة، جاءت قوية، صافية، وخالدة. أما سيمفونيته الشهيرة غير المكتملة، شأنها شأن العديد من أعماله، فلم تُكتشف إلا بعد وفاته، في دليل واضح على عبقريته التي سبقت زمنها.

فبينما كان مؤلفون آخرون يسعون إلى مسارات مهنية في البلاط الملكي، اختار فرانتس شوبرت أن ينسج صداقات قريبة وحميمية. وفي أجواء غرف المعيشة والصالونات والحانات، شارك في لقاءات موسيقية ستُعرف لاحقاً باسم "الشوبرتيادات". وكانت فيينا دائماً قلب إبداعه النابض، المدينة التي ألّف فيها موسيقاه، وضحك فيها، وواجه صراعاته.

هذا ولم يحظَ إرث شوبرت بالاعتراف العالمي إلا بعد وفاته في نوفمبر 1828، وهو في الحادية والثلاثين من عمره فقط. فقد أعاد اكتشاف موسيقاه ونشرها مؤلفون كبار أمثال روبرت شومان، فيليكس مندلسون بارتهولدي، وفرانتس ليست، ليُنظر إليه اليوم كأحد أبرز روّاد الرومانسية المبكرة. وقد تركت أعماله أثراً عميقاً في مسار تطوّر الموسيقى الكلاسيكية.

ورغم أن تأثير شوبرت تجاوز منذ زمن بعيد حدود فيينا، تبقى روح موسيقاه متجذّرة في المدينة، وفي حياة تشكّلت من مزيج دقيق من الشجن، والفرح، والعظمة الهادئة.