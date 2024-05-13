تيرول في الشتاء
إثارة منحدّرات التزلّج المشحونة بالأدرينالين

تُعد منطقة تيرول المكان المثالي لمغامرات التزلج على الجليد، والتزلج الحر، والتزلج الريفي، لتجعل عطلتك الشتوية تجربة لا تُنسى.

المناظر الطبيعية الخلابة للجبال الألبية في تيرول تجعلها المكان المثالي لكل مَن يرغب في الاستمتاع بالرياضات الشتوية على أكمل وجه. هل تبحث عن السرعة؟ توجه إلى المنتزهات الثلجية أو انطلق على المنحدرات. تريد مغامرة غير معتادة؟ جرّب التزلج بالطائرة الورقية على الثلج والانزلاق على تلة أو عبر بحيرة متجمدة. أم أنك تبحث عن الإثارة والمرح؟ انطلق بسرعة على أنبوب قابل للنفخ في إحدى مسارات التزلج على الأنابيب العديدة.
وبعدها، استرخِ في كوخ جبلي دافئ واستمتع بالمأكولات الشهية بينما تستعد للجولة التالية.

حقائق سريعة حول تيرول
العاصمة:انسبروك
المساحة:12.648 كيلومتر مربع
عدد السكان:775,970 نسمة (بحسب إحصاءات العام 2024)
نسبة الغابات: 41.2%
أعلى جبل: غروسغلوكنر (3,798 متراً)
مناطق التزلج:154
القمم الجليدية:5
المنتجعات الحرارية: 6

فعاليات في تيرول

اكتشف أبرز الفعاليات التي لا تفوّت خلال إقامتك من خلال جدول أحداث تيرول.

تعرف على تيرول

أبرز المعالم

اختبر عالَم كريستال سواروفسكي

أكواخ التزلج 2.0: عصرية ومريحة

هايلاين 179: أطول جسر معلق للمشاة في العالم

تسلق الجليد: للباحثين عن المغامرة

أكوا دوم لانغنفلد: استرخ في جنة السبا

سوق الميلاد في إنسبروك

أنشطة في تيرول

أفضل الرحلات اليومية في تيرول

مناطق

أوسيرفين: النصيحة المميزة للمطلعين

نصيحة من أهل تيرول: لا تفوت منتجعات التزلج التي تقع في أوسرفيرن ضمن بانوراما رائعة، وتجمع بين الاسترخاء والمغامرة.

اكتشف منطقة أوسيرفين

إنسبروك: المدينة متعددة الأنشطة

تتألف المنطقة من مدينة إنسبروك و40 بلدة محيطة بها، مقدمة كل شيء من الخدمات الحضرية إلى جمال الريف الهادئ.

اكتشف إنسبروك

تيرول الشرقية: عالية ومليئة بالمرتفعات

يمتد هذا الجيب التيرولي بين جبال هوه تاورن ودولوميت ليينز، حيث ترتفع 266 قمة مذهلة يزيد ارتفاع كل منها عن 3000 متر نحو السماء.

تعرّف على شرق تيرول

تيرول العليا: حيث تجد الأصالة

استكشف القرى القديمة الساحرة مثل سبيس، أعلى مستوطنة في النمسا، بالإضافة إلى الوديان العميقة، والأودية العالية الجميلة، وغابات الصنوبر.

سافر عبر تيرول العليا

تيرول السفلى: تاريخية وساحرة

تشمل منطقة تيرول السفلى محافظات كيتسبوهل وكوفشتاين وشفاز، وتمتد عبر معظم وادي إين السفلي. من الناحية الجمالية، إنها حقًا حلم ساحر.

اكتشف تيرول السفلى

مدن وأماكن

إيشغل

تشتهر إيشغل عالمياً كوجهة تقليدية للرياضات الشتوية، كما تحتضن أيضاً فعاليات شيقة ومثيرة.

قم بزيارة إيشغل

سيفيلد

تُعتبر المعقل القوي للتزلج الريفي في تيرول، وتتميز بوفرة من الفنادق المصنفة بأربع وخمس نجوم.

قم بزيارة سيفيلد

سيرفاوس

تقع سيرفاوس على هضبة مشمسة، وتُعد مع فيس ولاديس المجاورتين وجهة مثالية لقضاء العطلات على مدار السنة.

قم بزيارة سيرفاوس

سولدن

هذه القرية الزراعية السابقة تسحر زوارها بالثلوج الوفيرة، والإطلالات الجبلية الخلابة، وتوفر العديد من منحدرات التزلج.

قم بزيارة سولدن

شفاز

تتمتع شفاز بأهمية تاريخية بفضل رواسب الفضة والنحاس فيها، أما اليوم فهي وجهة هادئة وخلابة للزوار.

قم بزيارة شفاز

هال في تيرول

مع منازل المدينة الرائعة المحيطة بالقلعة التي تعود لأكثر من 700 عام، تنبض هذه المدينة بسحر العصور الوسطى.

قم بزيارة هال

إمست

يوفر المركز الباروكي لوادي إين، بمنازله الرائعة وديريه، مشهداً ثقافياً نابضاً بالحياة.

قم بزيارة إمست

أبرز الأحداث

فعاليات ليلة رأس السنة

31‏/12‏/2025 – 1‏/1‏/2026
Innsbruck

يوجد دائماً فعاليات في إنسبروك مع بداية العام الجديد.

اطلع على الفعاليات

أسواق الميلاد في سيفيلد

Seefeld

استمتع بالأجواء الاحتفالية في أسواق عيد الميلاد التقليدية في سيفيلد.

أسواق الميلاد في سيفيلد

أسواق الميلاد في إنسبروك

Innsbruck

تتمتع أعياد الميلاد في إنسبورك بسحر خاص مع ما يتخللها من أسواق ميلادية، أكثر من 200 كشك لبيع المنتجات وشجرة كريستالية يبلغ ارتفاعها 17.5 متر

أسواق الميلاد في إنسبروك

Tirol Carnival

في قرى تيرول، يمكنك أن تشهد التقاليد الاحتفالية القديمة للكرنفال والمواكب التي تحتفل بقدوم فصل الربيع.

اكتشف التقاليد غير المألوفة

أماكن فريدة للإقامة

فندق فالدكلاوس

نزل كوكون ألباين البوتيكي

فندق ذا زيرو

منتجع غرادونا الجبلي

تبنّي أسلوب الحياة الخضراء

حماية التراث والاستدامة

تُولي النمسا أهميةً بالغةً للحفاظ على المباني والمناظر الطبيعية التاريخية. ولا يقتصر ذلك على الأسباب الثقافية فحسب، بل يُسهم أيضاً في حماية المناخ. كيف ذلك؟

• يُمكن لحماية التراث أن تُساعد في توفير الموارد. فعندما تُحفظ المباني المشيدة سابقاً، تقل الحاجة إلى مشاريع بناء جديدة.

• الحفاظ على المباني والهياكل التاريخية يمكن أن يُعزز الهوية الإقليمية ويُثري الإرث الثقافي، ويلعب دوراً اجتماعياً وثقافياً هاماً.

• بُنيت العديد من المباني التاريخية في الأصل من مواد طبيعية، غالباً ما تكون من مصادر محلية. وعند ترميم المباني، تُبذل جهودٌ لاستخدام هذه المواد للحفاظ على طابعها.

• على المستوى البيئي، يُساهم عدد أقل من المباني الجديدة في حماية موائل الحيوانات والنباتات.

أسئلة شائعة

مسار المرح في هينترتوكس

• ركوب الدراجات على الجليد في وادي أوتزتال

التزلج على الجليد في بحيرة آخينسي

الصعود على متن الطائرة في سيرفاوس

منتزهات الثلج في منطقة زوغسبيتز في تيرول

يوفّر فصل الشتاء في تيرول ظروفاً مثالية لمجموعة من الأنشطة:

·    التزلج على الجليد والتزلج الحر: تشتهر تيرول عالمياً بمنتجعاتها الشهيرة مثل إيشغل، كيتزبوهيل وأرلبرغ، التي تتميز بمنحدرات مهندَمة بعناية وحدائق ممتعة لمحبي التزلج الحر.

·    التزلج الريفي: توفر مناطق آخينسي وسيفيلد مسارات مجهزة تمتد لعدة كيلومترات عبر مناظر طبيعية خلابة، مناسبة للمبتدئين والمحترفين على حد سواء.

·    التزحلق بالعربة: نشاط ممتع لجميع أفراد العائلة، مع مسارات طبيعية رائعة في وادي شتوباي أو في سيليان.

·    المشي بالأحذية الثلجية: نشاط هادئ يتيح استكشاف المناظر الشتوية بعيداً عن المنحدرات، حيث تُعدّ أماكن مثل بيرتيساو على بحيرة آخين وشفاو، مثالية لهذه التجربة.

نعم، توفر بطاقات الزوار دخولاً مجانياً أو مخفّضاً للعديد من المعالم السياحية والأماكن الترفيهية.

