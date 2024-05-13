تيرول في الشتاء

المناظر الطبيعية الخلابة للجبال الألبية في تيرول تجعلها المكان المثالي لكل مَن يرغب في الاستمتاع بالرياضات الشتوية على أكمل وجه. هل تبحث عن السرعة؟ توجه إلى المنتزهات الثلجية أو انطلق على المنحدرات. تريد مغامرة غير معتادة؟ جرّب التزلج بالطائرة الورقية على الثلج والانزلاق على تلة أو عبر بحيرة متجمدة. أم أنك تبحث عن الإثارة والمرح؟ انطلق بسرعة على أنبوب قابل للنفخ في إحدى مسارات التزلج على الأنابيب العديدة.
وبعدها، استرخِ في كوخ جبلي دافئ واستمتع بالمأكولات الشهية بينما تستعد للجولة التالية.
تعرف على تيرول
أبرز المعالم
مناطق
أوسيرفين: النصيحة المميزة للمطلعين
نصيحة من أهل تيرول: لا تفوت منتجعات التزلج التي تقع في أوسرفيرن ضمن بانوراما رائعة، وتجمع بين الاسترخاء والمغامرة.
إنسبروك: المدينة متعددة الأنشطة
تتألف المنطقة من مدينة إنسبروك و40 بلدة محيطة بها، مقدمة كل شيء من الخدمات الحضرية إلى جمال الريف الهادئ.
تيرول الشرقية: عالية ومليئة بالمرتفعات
يمتد هذا الجيب التيرولي بين جبال هوه تاورن ودولوميت ليينز، حيث ترتفع 266 قمة مذهلة يزيد ارتفاع كل منها عن 3000 متر نحو السماء.
تيرول العليا: حيث تجد الأصالة
استكشف القرى القديمة الساحرة مثل سبيس، أعلى مستوطنة في النمسا، بالإضافة إلى الوديان العميقة، والأودية العالية الجميلة، وغابات الصنوبر.
مدن وأماكن
سيرفاوس
تقع سيرفاوس على هضبة مشمسة، وتُعد مع فيس ولاديس المجاورتين وجهة مثالية لقضاء العطلات على مدار السنة.
سولدن
هذه القرية الزراعية السابقة تسحر زوارها بالثلوج الوفيرة، والإطلالات الجبلية الخلابة، وتوفر العديد من منحدرات التزلج.
شفاز
تتمتع شفاز بأهمية تاريخية بفضل رواسب الفضة والنحاس فيها، أما اليوم فهي وجهة هادئة وخلابة للزوار.
هال في تيرول
مع منازل المدينة الرائعة المحيطة بالقلعة التي تعود لأكثر من 700 عام، تنبض هذه المدينة بسحر العصور الوسطى.
أبرز الأحداث
فعاليات ليلة رأس السنة
يوجد دائماً فعاليات في إنسبروك مع بداية العام الجديد.
أسواق الميلاد في إنسبروك
تتمتع أعياد الميلاد في إنسبورك بسحر خاص مع ما يتخللها من أسواق ميلادية، أكثر من 200 كشك لبيع المنتجات وشجرة كريستالية يبلغ ارتفاعها 17.5 متر
أماكن فريدة للإقامة
تبنّي أسلوب الحياة الخضراء
تُولي النمسا أهميةً بالغةً للحفاظ على المباني والمناظر الطبيعية التاريخية. ولا يقتصر ذلك على الأسباب الثقافية فحسب، بل يُسهم أيضاً في حماية المناخ. كيف ذلك؟
• يُمكن لحماية التراث أن تُساعد في توفير الموارد. فعندما تُحفظ المباني المشيدة سابقاً، تقل الحاجة إلى مشاريع بناء جديدة.
• الحفاظ على المباني والهياكل التاريخية يمكن أن يُعزز الهوية الإقليمية ويُثري الإرث الثقافي، ويلعب دوراً اجتماعياً وثقافياً هاماً.
• بُنيت العديد من المباني التاريخية في الأصل من مواد طبيعية، غالباً ما تكون من مصادر محلية. وعند ترميم المباني، تُبذل جهودٌ لاستخدام هذه المواد للحفاظ على طابعها.
• على المستوى البيئي، يُساهم عدد أقل من المباني الجديدة في حماية موائل الحيوانات والنباتات.