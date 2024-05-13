بفضل سقفها الذهبي، ومبانيها المحصنة، ومحطات التلفريك العصرية، تشكل هذه المدينة الواقعة على نهر إن مفاجئة مبدهشة ومبهجة للجميع – في الصيف كما في فصل الشتاء على حد سواء.

يمكن لمدينة إنسبروك القديمة أن تبهر الزوار بسحرها الفريد، حيث تتميز بأزقتها ومبانيها العائدة إلى العصور الوسطى، والتي تزداد رونقاً، بفضل الإضاءة الجذابة ورائحة المشروبات الدافئة واللوز المحمص التي تنبعث من أسواق عيد الميلاد.

كما تُعتبر إنسبروك مكاناً ذا ملامح تاريخية حية، مثل السقف الذهبي الذي يتلألأ بألواحه النحاسية المطلية بالذهب والبالغ عددها 2657 لوحاً، والذي يضيء فوق شارع هيرزوغ فريدريش. كما تستضيف المدينة أحداث الشتاء الكبرى مثل سباق هاهينكام وبطولة التل الأربعة، مما يجذب عشاق هذه الفعاليات من جميع أنحاء العالم كل عام.

هذا وتحتضن المدينة أيضاً، العديد من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث تقدم قلعة أمبراس لحظات من السكينة وسط المناظر الشتوية الحالمة بفضل بسقوفها المزخرفة وأعمال الفنانين روبنز وفيلاثكيث، فيما تضيف قلعة هوفبورغ الباروكية والمحاطة بالحياة الحديثة، لمسة سحرية تجعل عاصمة تيرول مكاناً يمتزج فيه الماضي والحاضر بشكل رائع.