إنسبروك
مدينة ألبية في فصل الشتاء
يمكن لمدينة إنسبروك القديمة أن تبهر الزوار بسحرها الفريد، حيث تتميز بأزقتها ومبانيها العائدة إلى العصور الوسطى، والتي تزداد رونقاً، بفضل الإضاءة الجذابة ورائحة المشروبات الدافئة واللوز المحمص التي تنبعث من أسواق عيد الميلاد.
كما تُعتبر إنسبروك مكاناً ذا ملامح تاريخية حية، مثل السقف الذهبي الذي يتلألأ بألواحه النحاسية المطلية بالذهب والبالغ عددها 2657 لوحاً، والذي يضيء فوق شارع هيرزوغ فريدريش. كما تستضيف المدينة أحداث الشتاء الكبرى مثل سباق هاهينكام وبطولة التل الأربعة، مما يجذب عشاق هذه الفعاليات من جميع أنحاء العالم كل عام.
هذا وتحتضن المدينة أيضاً، العديد من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث تقدم قلعة أمبراس لحظات من السكينة وسط المناظر الشتوية الحالمة بفضل بسقوفها المزخرفة وأعمال الفنانين روبنز وفيلاثكيث، فيما تضيف قلعة هوفبورغ الباروكية والمحاطة بالحياة الحديثة، لمسة سحرية تجعل عاصمة تيرول مكاناً يمتزج فيه الماضي والحاضر بشكل رائع.
تُعدّ حديقة حيوان إنسبروك ألبن من أعلى حدائق الحيوان في أوروبا، وتقع على ارتفاع 750 متراً فوق مستوى سطح البحر.
أبرز المعالم
جولات
أبرز الأحداث
الطعام والمشروبات في إنسبروك
مطعم أونيريك
باعتباره عنوان طهي متميز حائز جوائز مرموقة، توفر الأجواء العصرية الرائعة أونيريك مكاناً مثالياً لتناول الطعام، فضلاً عن المشروبات الخاصة التي يقدمها الساقي المحترف.
مطعم أركادينهوف
سواء كنتَ تفضّل السمك أو اللحم أو المأكولات النباتية، فإن الأطباق تبدو رائعة وتذوقها لذيذ، وبخاصةٍ في أيام الصيف الحارة، حيث يُعد أركادنهوف مكاناً لطيفاً وبارداً.
مطعم سيتزفول
يقدم مطعم سيتزفول مأكولات رفيعة مستمدة من المطبخ العالمي، كما يقع في وسط المدينة، ويتميز بتصميم بسيط وعصري.
مطعم غولدن إيغل
يُمثل هذا المطعم أفضل ما يقدّمه المطبخ التيرولي الممتاز، كما يتسم بأثاث مريح غني بالخشب وخدمة رفيعة، مما يجعلك تشعر وكأنك في منزلك على الفور.
وصفات
أماكن فريدة للإقامة
السفر المستدام- بالحافلة، القطار أو على الدراجة
تُعتبر وسائل النقل العامة مثل حافلات وترام IVB خياراً مثالياً حيث تأخذ الزوار بشكل مريح عبر المدينة، في حين أن العديد من خطوط النقل، تغطي المعالم السياحية بشكل جيد.
من ناحية ثانية، يُعتبر نظام الدراجات المتوفر في العديد من المحطات بديلاً غير مكلف ومرن للغاية، لاسيما وأن المدينة تُعتبر سهلة الاستكشاف عبر مسارات الدراجات المطوّرة التي يبلغ طولها 90 كيلومتراً.
بطاقة إنسبروك
تتيح لك البطاقة، دخولاً مجانياً إلى 22 متحفاً ومعلماً، وجولة مجانية ذهاباً وإياباً على تلفريك مختار في المنطقة، بالإضافة إلى السفر المجاني على وسائل النقل العامة وحافلة ساسيتسير التي يمكنك أن تستقلها من أي محطة. وتُعتبر البطاقة صالحة لمدة 24 أو 48 أو 72 ساعة، وهي تمنحك الحرية لاستكشاف معالم إنسبروك.