إنسبروك
مدينة ألبية في فصل الشتاء

بفضل سقفها الذهبي، ومبانيها المحصنة، ومحطات التلفريك العصرية، تشكل هذه المدينة الواقعة على نهر إن مفاجئة مبدهشة ومبهجة للجميع – في الصيف كما في فصل الشتاء على حد سواء.

يمكن لمدينة إنسبروك القديمة أن تبهر الزوار بسحرها الفريد، حيث تتميز بأزقتها ومبانيها العائدة إلى العصور الوسطى، والتي تزداد رونقاً، بفضل الإضاءة الجذابة ورائحة المشروبات الدافئة واللوز المحمص التي تنبعث من أسواق عيد الميلاد.

كما تُعتبر إنسبروك مكاناً ذا ملامح تاريخية حية، مثل السقف الذهبي الذي يتلألأ بألواحه النحاسية المطلية بالذهب والبالغ عددها 2657 لوحاً، والذي يضيء فوق شارع هيرزوغ فريدريش. كما تستضيف المدينة أحداث الشتاء الكبرى مثل سباق هاهينكام وبطولة التل الأربعة، مما يجذب عشاق هذه الفعاليات من جميع أنحاء العالم كل عام.

هذا وتحتضن المدينة أيضاً، العديد من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث تقدم قلعة أمبراس لحظات من السكينة وسط المناظر الشتوية الحالمة بفضل بسقوفها المزخرفة وأعمال الفنانين روبنز وفيلاثكيث، فيما تضيف قلعة هوفبورغ الباروكية والمحاطة بالحياة الحديثة، لمسة سحرية تجعل عاصمة تيرول مكاناً يمتزج فيه الماضي والحاضر بشكل رائع.

حقائق حول إنسبروك
عدد السكان:حوالي 132.200 ألف نسمة (بحسب إحصاءات العام 2024)
عاصمة المقاطعة: عاصمة مقاطعة تيرول
المساحة:104.81 كيلومتراً مربعاً
الارتفاع: 574 متراً
منصة المشاهدة:نوردكيت
الجبل المحلي لإنسبروك تقع باتشيركوفل جنوب المدينة وهي منطقة لرحلات المشي والتزلج.

تُعدّ حديقة حيوان إنسبروك ألبن من أعلى حدائق الحيوان في أوروبا، وتقع على ارتفاع 750 متراً فوق مستوى سطح البحر.

أبرز المعالم

منصة قفز جبل إيزل للتزلج: مبنى مثير من الناحية المعمارية

حديقة ألبن للحيوانات: زيارة لحيوانات جبال الألب

نوردكيتينباهن: من المدينة إلى الجبال

كنيسة البلاط الإمبراطوري: عظمة وبذخ مع الكثير من التاريخ

شارع- ماريا -تهريزين: نزهة ممتعة مع إطلالة بانورامية على الج

السقف الذهبي: ألواح ذهبية رائعة منذ عام 1420

الأنشطة في إنسبروك وما حولها

جولات

جولات مخصصة للجميع

نزهة عبر إنسبروك

جولة على المعالم العمرانية

جولة إرشادية في المدينة القديمة

جولة مع الدليل الليلي

الطعام والمشروبات في إنسبروك

مطعم أونيريك

باعتباره عنوان طهي متميز حائز جوائز مرموقة، توفر الأجواء العصرية الرائعة أونيريك مكاناً مثالياً لتناول الطعام، فضلاً عن المشروبات الخاصة التي يقدمها الساقي المحترف.

مطعم أركادينهوف

سواء كنتَ تفضّل السمك أو اللحم أو المأكولات النباتية، فإن الأطباق تبدو رائعة وتذوقها لذيذ، وبخاصةٍ في أيام الصيف الحارة، حيث يُعد أركادنهوف مكاناً لطيفاً وبارداً.

مطعم سيتزفول

يقدم مطعم سيتزفول مأكولات رفيعة مستمدة من المطبخ العالمي، كما يقع في وسط المدينة، ويتميز بتصميم بسيط وعصري.

مطعم غولدن إيغل

يُمثل هذا المطعم أفضل ما يقدّمه المطبخ التيرولي الممتاز، كما يتسم بأثاث مريح غني بالخشب وخدمة رفيعة، مما يجعلك تشعر وكأنك في منزلك على الفور.

أماكن فريدة للإقامة

فندق شفارزر أدلير

داس إنسبروك

فندق نالا الفردي

السفر المستدام- بالحافلة، القطار أو على الدراجة

تُعتبر وسائل النقل العامة مثل حافلات وترام IVB خياراً مثالياً حيث تأخذ الزوار بشكل مريح عبر المدينة، في حين أن العديد من خطوط النقل، تغطي المعالم السياحية بشكل جيد.

من ناحية ثانية، يُعتبر نظام الدراجات المتوفر في العديد من المحطات بديلاً غير مكلف ومرن للغاية، لاسيما وأن المدينة تُعتبر سهلة الاستكشاف عبر مسارات الدراجات المطوّرة التي يبلغ طولها 90 كيلومتراً.

اكتشف إنسبروك

بطاقة إنسبروك

تتيح لك البطاقة، دخولاً مجانياً إلى 22 متحفاً ومعلماً، وجولة مجانية ذهاباً وإياباً على تلفريك مختار في المنطقة، بالإضافة إلى السفر المجاني على وسائل النقل العامة وحافلة ساسيتسير التي يمكنك أن تستقلها من أي محطة. وتُعتبر البطاقة صالحة لمدة 24 أو 48 أو 72 ساعة، وهي تمنحك الحرية لاستكشاف معالم إنسبروك.

بطاقة إنسبروك

أسئلة وأجوبة شائعة

تقدم إنسبروك ثروة من الوجهات الفريدة والتي تقع وسط المناظر الطبيعية الخلابة لجبال الألب. ومن بين أهم مناطق الجذب في المدينة:

محطة بيرغزيل سكي جامب: تجمع محطة التزلج الرائعة بين التاريخ الرياضي والهندسة المعمارية الحديثة، كما توفر منصة العرض إطلالات خلابة على إنسبروك وجبال الألب.

قلعة أمبراس: تقع وسط حدائق جميلة، حيث تُعتبر قلعة عصر النهضة جوهرة تاريخية وفنية، وتضم مجموعات ومعارض فريدة من نوعها.

تلفريك نوردكيت: يأخذك هذا التلفريك مباشرةً من قلب مدينة إنسبروك إلى نوردكيت، حيث يمكنك الاستمتاع بالمناظر الخلابة وفرص المشي لمسافات طويلة.

السقف الذهبي: يُعدّ هذا المبنى، الذي يحتوي على 2657 قطعة من البلاط النحاسي المذهّب، واحداً من المعالم الأكثر إثارة للإعجاب في مدينة إنسبروك القديمة.

حديقة حيوانات جبال الألب إنسبروك: إنها أعلى حديقة حيوان في أوروبا، وهي متخصصة في الأنواع الموجودة في جبال الألب.

إمبريال هوفبورغ: قصر باروكي رائع كان في السابق مقر إقامة آل هابسبورغ.

تقع إنسبروك في غرب النمسا وهي عاصمة ولاية تيرول. وبفضل موقعها في وادي إن الذي تحيط به جبال الألب، يعتبر وجهة شهيرة لعشاق الرياضات الشتوية ومحبي الطبيعة على حدٍ سواء.

التزلج والتزحلق على الجليد: توفر مدينة إنسبروك إمكانية الوصول إلى العديد من منتجعات التزلج، بما في ذلك نوردكيت وأكسامير ليزوم ووادي شتوباي. وفي المجمل، تحوي المنطقة تسع مناطق للتزلج تضم أكثر من 300 كيلومتر من المنحدرات.

التزلج عبر الأرياف: تتميز المنطقة المحيطة بإنسبروك بالعديد من مسارات التزلج الريفي على الثلج، وخاصةً في سيفيلد ووادي شتوباي، وهي مناسبة لكل من التقنيات الكلاسيكية وتقنيات التزلج التقليدية.

المشي بأحذية الثلج: يُعدّ المشي بأحذية الثلج طريقة رائعة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الشتوية، وهو نشاط مثالي لمحبي الطبيعة.

التزلج على الجليد: يوجد العديد من حلبات التزلج على الجليد في المدينة، وفي أولمبيا وورلد، يمكن للزوار الاستمتاع بالتزلج على الجليد في الأماكن العامة أو مشاهدة مباريات هوكي الجليد.

رحلات المشي في فصل الشتاء: يتم تمهيد العديد من مسارات المشي لمسافات طويلة في فصل الشتاء، مما يتيح القيام بجولات رائعة وسط المناظر الطبيعية المغطاة بالثلوج.

