Two people eating on an alpine hut terrace, Brettljause, snow-capped mountains in background.
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Zimní dovolená v Horním Rakousku
Zimní dovolená plná potěšení v horských chatách

Letní dovolená v Horním Rakousku
Odložte lyže, snowboardy a sněžnice, zastavte se v útulných chatách u sjezdovek a užijte si vřelou pohostinnost!

Horské potěšení všemi smysly

Poslední oblouk, vázání cvakne a už nic nebrání tomu, abyste se po celodenním lyžování zastavili v jedné z hornorakouských horských chat. Ať už si dáte pikantní plněné knedlíky, pikantní sýrové špecle, křupavý vídeňský řízek, nebo nadýchaný císařský trhanec, po aktivitách na čerstvém zimním vzduchu chutnají klasiky rakouské kuchyně obzvlášť dobře.

Útulné horské chaty

Útulné světnice s nízkými stropy s kachlovými kamny v jejich středu – tak tradičně vypadají uvnitř hornorakouské horské chaty. Pohodlí ale najdete také v nově postavených nebo modernizovaných horských hostincích, atmosféru dotváří dřevěné prvky. K venkovnímu posezení vás nalákají prosluněné terasy s výhledem na zasněžené hory.

V lyžařských chatách se setkávají lidé, kteří milují zimu – děti a jejich lyžařští instruktoři, rodiny, páry nebo přátelé, kteří společně jedí a pijí, sbližují se a užívají si bezstarostný odpočinek díky vřelé alpské pohostinnosti.

Krátký přehled o Horním Rakousku
Hlavní město:Linec
Rozloha:11 982 km²
Počet obyvatel:cca 1,53 milionu (v roce 2024)
Podíl lesů v krajině:41,8 %
Nejvyšší hora:Dachstein, 2 995 metrů
Lyžařská střediska:7
Přírodní parky:4
Termální lázně:4

Zajímavé události v Horním Rakousku

Tradiční i moderní zážitky naleznete v hornorakouském kalendáři akcí.

Horní Rakousko ze všech úhlů pohledu

Top místa, aktivity & události

Adventní a vánoční trhy

Zimní vyjížďky na koních na Mühlviertler Alm

Bad Ischl v Solné komoře: kultura nade vše

13 zážitků v národním parku Kalkalpen

Linec: město budoucnosti

Nach dem Skifahren: Tipps für den Einkehrschwung

Aktivity v Horním Rakousku

Túry

10 nezapomenutelných lyžařských túr s horskými panoramaty

Túry na sněžnicích pro začátečníky i profesionály

Nationalpark Kalkalpen: Bucht eure individuelle Tour

Výletní cíle v Horním Rakousku

Nejkrásnější regiony

Solná komora (Salzkammergut)

67 jezer, 15 hor s nadmořskou výškou přes 1 500 metrů – pravá krása přírody. A kultura je třešničkou na dortu.

Solná komora

Attersee-Attergau

Modrozelený třpytivý vodní ráj byl již od doby Belle Époque místem inspirace pro umělce, jako byl Gustav Klimt.

Attersee-Attergau

Mondsee-Irrsee

Vyrazte za zimní turistikou kolem romantického jezera s výhledem na horu Drachenwand, ale i objevováním kultury a adventu v obci Mondsee.

Mondsee-Irrsee

Traunsee-Almtal

Tmavě nazelenalá voda je typická pro nejhlubší rakouské jezero s romantickým jezerním zámkem Orth. Směrem na západ najdete údolí Almtal.

Traunsee-Almtal

Hallstattské jezero

Díky své poloze pod majestátním Dachsteinem a městečkům Bad Goisern a Hallstatt na břehu jezera patří toto světové dědictví k nejoblíbenějším cílům fotografů.

Hallstattské jezero

Jezero Wolfgangsee

Místo ohromující krásy a všudypřítomného poklidu je zasazené do rozmanité přírody plné lesů a luk, které dominují vysoké horské vrcholy.

Jezero Wolfgangsee

Mühlviertel

Vrchovinu na severu země typickou svými žulovými skalami lze v zimě prozkoumávat na sněžnicích nebo z koňského sedla.

Mühlviertel

Hornorakouské Alpy

Tento region milují lidé, kteří si libují v přírodě. Mezi horská lákadla patří lesy v národním parku Kalkalpen a pohoří Pyhrn-Priel.

Hornorakouské Alpy

Dunajský region

Vyrazte za pěší turistikou, cykloturistikou a pohádkovými výhledy k modré tepně Evropy. Sílu přírody určitě pocítíte u meandru Schlögener Schlinge.

Dunajský region

Nejkrásnější města a místa

Bad Ischl

Enns

Nejstarší rakouské město je prvním v Rakousku označeným pojmem "Cittaslow". Zpomalení, rozmanitost a regionalita mají v Ennsu přednost před rychlým a hektickým životem.

Enns

Steyr

Jedno z nejstarších měst v Rakousku. Základní kámen byl na soutoku řek Enns a Steyr položen v roce 980 při stavbě zámku Lamberg.

Steyr

Braunau am Inn

Centrum regionu Innviertel s historickým starým městem a gotickým náměstím je oblíbeným cílem rekreačních cyklistů.

Braunau am Inn

Wels

Wels ležící na řece Traun je útulným kulturním městem již od římských dob. Věž Ledererturm, dominanta města, je vstupní branou k městským domům v historickém centru.

Wels

Gmunden u jezera Traunsee

Lázeňské město plné historie skrývá mnoho honosných vil, které svědčí o jeho císařské minulosti. S městem je spjata také typická gmundenská keramika.

Gmunden u jezera Traunsee
Roční koloběh tradic

Zvyky v Horním Rakousku

  • Adventní trhy: Ve městě Steyr, na zámku Weinberg, ale i v regionu Mühlviertelu a v Sankt Wolfgang si vánoční trhy vybudovaly silné renomé.

  • Místa spojená s Tichou nocí udržují tuto známou vánoční píseň, její anekdoty a legendy při životě.

  • Glöcklerläufe: 5. ledna procházejí Solnou komorou zvoníci s výraznými svítivými čepci na hlavách. Podle tradice tím zahánějí zlé duchy.

  • Masopust v Ebensee: Od roku 1604 ozvláštňují na konci února ulice městysu Ebensee am Traunsee pestrobarevné průvody.

  • Liebstattsonntag: V Gmundenu dostávají návštěvníci v den čtvrté postní neděle, která vychází nejblíže na 30. března 2025, perníkové srdce. Tento zvyk pochází z roku 1641 a je součástí nehmotného kulturního dědictví.

  • Alpské slavnosti a shánění dobytka z pastvin: Koncem léta pastevci tradičně ukazují své nazdobené krávy v údolích.

Slavné osobnosti

Fascinace životem císařovny Sisi přetrvává i 125 let po její smrti. Chcete-li o ní zjistit více, navštivte místa, která měla ona sama nejraději.

Anton Bruckner

Cesta A. Brucknera vedla z Ansfeldenu přes klášter sv. Floriana do Lince. Zde se vypracoval na varhaníka – a na oslavovaného varhanního virtuosa a skladatele.

Anton Bruckner

Adalbert Stifter

Místa v Šumavě, která inspirovala spisovatele, přetrvala dodnes: hrady na vrcholcích hor, moře kamenů a žulové balvany.

Adalbert Stifter

Regionální recepty

Linecký dort - Linzer Torte

Zvláštnost lineckého dortu spočívá v těstě, který vznikl podle nejstaršího dochovaného receptu na dort na světě. Díky tomuto receptu chutná linecký dort jako originál.

Zkuste si to!

Filet ze pstruha s houbami

Tajemství tohoto receptu: lesní houby a čerstvé bylinky. Tento recept pro labužníky je snadný a rychlý.

Ochutnejte pstruha!

Sýrové knedlíky - Kaspressknödel

Jako lahůdku pro chuťové buňky doporučujeme Kaspressknödel z kössenských kuchyňských pokladů.

Dobrou chuť!

Císařský trhanec - Kaiserschmarrn

Podle tohoto receptu připravíme Kaiserschmarren snadno a rychle. Tajemství pro labužníky: Kaiserschmarren posypeme krystalovým cukrem a necháme v troubě zkaramelizovat.

Zkuste si to i vy!

Jablečný štrúdl

S tímto receptem se vám podaří jablečný štrúdl, který bude chutnat stejně jako originál z Vídně. Tajemství jeho náplně? Jablka, rozinky, ořechová strouhanka a skořice.

Odhalíme tajemství

Jedinečná místa k pobytu

Hotel Weisses Rössl: romantika u jezera Wolfgangsee

Dilly Nationalpark Resort: wellness hotel

Hotel am Domplatz v Linci

Baumhotel Kopfing: luxus v nitru lesa

Mühltalhof: místo, kterému vládne špičková kuchyně

Sommerhof v Gosau: SKI IN – SKI OUT

Hotel Aviva v Mühlviertelu

Best Western Parkhotel Hagenberg

Oblast biologické rozmanitosti

Národní park Kalkalpen

V této oblasti světového dědictví vládne příroda a její biologická rozmanitost. Objevování jejích krás ohromí každého z vás.

Co můžeme udělat pro ochranu biodiverzity?

  1. Respektovat přírodu. Zůstávejte na vyznačených stezkách a odpadky si odnášejte s sebou.

  2. Používat udržitelnou mobilitu. Zvolte veřejnou dopravu nebo jednoduše jezděte na kole.

  3. Být ohleduplní k volně žijícím zvířatům. Pozorujte zvířata z bezpečné vzdálenosti.

  4. Užívat si, ale zodpovědně (a volit bio alternativy). Vybírejte si místní a udržitelné potraviny a produkty.

  5. Vážit si biologické rozmanitosti. Ochrana a zachování biodiverzity je pro ekologickou rovnováhu zásadní.

Národní park Kalkalpen

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Spolková země Horní Rakousko je kombinací:

Je zkrátka skutečným potěšením pro milovníky přírody, kultury a kulinářství.

Název spolkové země je odvozen od názvu předchozího území v této lokalitě, arcivévodství Österreich ob der Enns, které bylo jednou z habsburských dědičných zemí.

Horní Rakousko a jeho hlavní město Linec je tím pravým místem pro všechny, kteří hledají kombinaci současného umění, futuristických technologií a nevšedních zážitků v přírodě.

Zde najdete výběr těch nejzajímavějších památek Horního Rakouska, kam patří například muzeum Ars Electronica Center, Museum Lentos, zámecké Schlossmuseum, vrch Pöstlingberg v Linci, kulturní klenot Bad Ischl Salzkammergut a mnohá opatství (augustiniánský klášter sv. Floriána, opatství Schlägl, opatství Schlierbach).

Nejvyšší horou Horního Rakouska je Hoher Dachstein (2 995 m), nejvyšší vrchol horského masivu Dachsteingebirge.

Útulné světnice s nízkými stropy s kachlovými kamny v jejich středu – tak tradičně vypadají uvnitř hornorakouské horské chaty. Pohodlí ale najdete také v nově postavených nebo modernizovaných horských hostincích. A naše tipy?

Od nejsevernějšího Hochfichtu na Šumavě až po Hinterstoder známý závody světového poháru a lyžařskou oblast Dachstein na jihu – v Horním Rakousku se nachází sedm lyžařských oblastí:

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