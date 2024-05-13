Zimní dovolená v Horním Rakousku
Zimní dovolená plná potěšení v horských chatách
Introduction
Horské potěšení všemi smysly
Poslední oblouk, vázání cvakne a už nic nebrání tomu, abyste se po celodenním lyžování zastavili v jedné z hornorakouských horských chat. Ať už si dáte pikantní plněné knedlíky, pikantní sýrové špecle, křupavý vídeňský řízek, nebo nadýchaný císařský trhanec, po aktivitách na čerstvém zimním vzduchu chutnají klasiky rakouské kuchyně obzvlášť dobře.
Útulné horské chaty
Útulné světnice s nízkými stropy s kachlovými kamny v jejich středu – tak tradičně vypadají uvnitř hornorakouské horské chaty. Pohodlí ale najdete také v nově postavených nebo modernizovaných horských hostincích, atmosféru dotváří dřevěné prvky. K venkovnímu posezení vás nalákají prosluněné terasy s výhledem na zasněžené hory.
V lyžařských chatách se setkávají lidé, kteří milují zimu – děti a jejich lyžařští instruktoři, rodiny, páry nebo přátelé, kteří společně jedí a pijí, sbližují se a užívají si bezstarostný odpočinek díky vřelé alpské pohostinnosti.
Zajímavé události v Horním Rakousku
Tradiční i moderní zážitky naleznete v hornorakouském kalendáři akcí.
Horní Rakousko ze všech úhlů pohledu
Top místa, aktivity & události
Túry
Nejkrásnější regiony
Solná komora (Salzkammergut)
67 jezer, 15 hor s nadmořskou výškou přes 1 500 metrů – pravá krása přírody. A kultura je třešničkou na dortu.
Attersee-Attergau
Modrozelený třpytivý vodní ráj byl již od doby Belle Époque místem inspirace pro umělce, jako byl Gustav Klimt.
Mondsee-Irrsee
Vyrazte za zimní turistikou kolem romantického jezera s výhledem na horu Drachenwand, ale i objevováním kultury a adventu v obci Mondsee.
Traunsee-Almtal
Tmavě nazelenalá voda je typická pro nejhlubší rakouské jezero s romantickým jezerním zámkem Orth. Směrem na západ najdete údolí Almtal.
Hallstattské jezero
Díky své poloze pod majestátním Dachsteinem a městečkům Bad Goisern a Hallstatt na břehu jezera patří toto světové dědictví k nejoblíbenějším cílům fotografů.
Jezero Wolfgangsee
Místo ohromující krásy a všudypřítomného poklidu je zasazené do rozmanité přírody plné lesů a luk, které dominují vysoké horské vrcholy.
Mühlviertel
Vrchovinu na severu země typickou svými žulovými skalami lze v zimě prozkoumávat na sněžnicích nebo z koňského sedla.
Hornorakouské Alpy
Tento region milují lidé, kteří si libují v přírodě. Mezi horská lákadla patří lesy v národním parku Kalkalpen a pohoří Pyhrn-Priel.
Nejkrásnější města a místa
Enns
Nejstarší rakouské město je prvním v Rakousku označeným pojmem "Cittaslow". Zpomalení, rozmanitost a regionalita mají v Ennsu přednost před rychlým a hektickým životem.
Steyr
Jedno z nejstarších měst v Rakousku. Základní kámen byl na soutoku řek Enns a Steyr položen v roce 980 při stavbě zámku Lamberg.
Braunau am Inn
Centrum regionu Innviertel s historickým starým městem a gotickým náměstím je oblíbeným cílem rekreačních cyklistů.
Wels
Wels ležící na řece Traun je útulným kulturním městem již od římských dob. Věž Ledererturm, dominanta města, je vstupní branou k městským domům v historickém centru.
Zvyky v Horním Rakousku
Adventní trhy: Ve městě Steyr, na zámku Weinberg, ale i v regionu Mühlviertelu a v Sankt Wolfgang si vánoční trhy vybudovaly silné renomé.
Místa spojená s Tichou nocí udržují tuto známou vánoční píseň, její anekdoty a legendy při životě.
Glöcklerläufe: 5. ledna procházejí Solnou komorou zvoníci s výraznými svítivými čepci na hlavách. Podle tradice tím zahánějí zlé duchy.
Masopust v Ebensee: Od roku 1604 ozvláštňují na konci února ulice městysu Ebensee am Traunsee pestrobarevné průvody.
Liebstattsonntag: V Gmundenu dostávají návštěvníci v den čtvrté postní neděle, která vychází nejblíže na 30. března 2025, perníkové srdce. Tento zvyk pochází z roku 1641 a je součástí nehmotného kulturního dědictví.
Alpské slavnosti a shánění dobytka z pastvin: Koncem léta pastevci tradičně ukazují své nazdobené krávy v údolích.
Slavné osobnosti
Fascinace životem císařovny Sisi přetrvává i 125 let po její smrti. Chcete-li o ní zjistit více, navštivte místa, která měla ona sama nejraději.
Anton Bruckner
Cesta A. Brucknera vedla z Ansfeldenu přes klášter sv. Floriana do Lince. Zde se vypracoval na varhaníka – a na oslavovaného varhanního virtuosa a skladatele.
Regionální recepty
Linecký dort - Linzer Torte
Zvláštnost lineckého dortu spočívá v těstě, který vznikl podle nejstaršího dochovaného receptu na dort na světě. Díky tomuto receptu chutná linecký dort jako originál.
Filet ze pstruha s houbami
Tajemství tohoto receptu: lesní houby a čerstvé bylinky. Tento recept pro labužníky je snadný a rychlý.
Sýrové knedlíky - Kaspressknödel
Jako lahůdku pro chuťové buňky doporučujeme Kaspressknödel z kössenských kuchyňských pokladů.
Císařský trhanec - Kaiserschmarrn
Podle tohoto receptu připravíme Kaiserschmarren snadno a rychle. Tajemství pro labužníky: Kaiserschmarren posypeme krystalovým cukrem a necháme v troubě zkaramelizovat.
Jedinečná místa k pobytu
Národní park Kalkalpen
V této oblasti světového dědictví vládne příroda a její biologická rozmanitost. Objevování jejích krás ohromí každého z vás.
Co můžeme udělat pro ochranu biodiverzity?
Respektovat přírodu. Zůstávejte na vyznačených stezkách a odpadky si odnášejte s sebou.
Používat udržitelnou mobilitu. Zvolte veřejnou dopravu nebo jednoduše jezděte na kole.
Být ohleduplní k volně žijícím zvířatům. Pozorujte zvířata z bezpečné vzdálenosti.
Užívat si, ale zodpovědně (a volit bio alternativy). Vybírejte si místní a udržitelné potraviny a produkty.
Vážit si biologické rozmanitosti. Ochrana a zachování biodiverzity je pro ekologickou rovnováhu zásadní.