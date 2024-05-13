Person on snow-covered viewpoint above winter forest, sunset over hilly landscape.
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Zimní dovolená v Dolním Rakousku
Zimní dovolená na sněhu nebo v termálních lázních, ve městě nebo v nejkrásnější krajině

Letní Dolní Rakousko
Zimní dovolená v Dolním Rakousku ukazuje svou harmonickou tvář: Výlety na sněžnicích a na běžkách, sáňkování, lyžování a snowboarding.

Ponořte se krok za krokem do zimní idyly

Největší rakouská spolková země s hlavním městem St. Pölten leží na severovýchodě na Dunaji - Jaké bohaté kulturní dědictví, jaké přírodní krásy! A protože se zde mísí Vídeňské Alpy s různými typy krajiny, jsou zde velmi oblíbené zimní sporty. Od lyžování a skialpinismu až po chůzi na sněžnicích a běžkách - Dolní Rakousko nabízí mnoho sportovních příležitostí pro příjemné chvíle na zimní dovolené.

Útulné a příjemné

Přístup k životu v Dolním Rakousku se d8 popsat jen jedním slovem! - Požitkářský! Zážitky na sněhu jsou vždy doprovázeny kulinářskými zastávkami. Ať už v horské chatě nebo některém z oblíbených tradičních hostinců. Hlavní roli však hraje víno. Toho si místní obzvlášť cení - a to až natolik, že období sklizně tohoto jemného hroznového moku slaví jako páté roční období v rámci tzv. vinařského podzimu.

Základní informace o Dolním Rakousku
Hlavní město:St. Pölten
Rozloha:19.180 km²
Počet obyvatel:cca 1,72 milionu (v roce 2025)
Národní parky:2
Přírodní parky:19
Termální lázně:7

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Umění a kultura, aktivity pro celou rodinu, dobrodružné světy - s kartou hosta Niederösterreich Card toho můžete zažít opravdu hodně.

Akce v Dolním Rakousku
Tradiční i moderní zajímavosti naleznete v kalendáři akcí.

Dolní Rakousko ze všech úhlů pohledu

Top místa, aktivity & události

Termální lázně a wellness: Jednoduše poslouchejte své tělo!

Pěší turistika se zvířaty: Alpaka, lama, osel

Na speciálních místech: mimořádné adventní trhy

Zažijte přírodu: Výlety na sněžnicích lesem a horským světem

Zámek Schloss Hof: Baroko ožívá!

Opatství Melk: Plátkové zlato, štuky a mramor

Aktivity v Dolním Rakousku

Túry

Skialpinismus

Panoramatické zimní pěší túry

Výlety na běžkách

Procházky s alpakou

Advent v Dolním Rakousku: Adventní trhy a vánoční výlety

Vánoční čas v Dolním Rakousku

Výletní cíle v Dolním Rakousku

Nejkrásnější regiony

Podunají

Malebná krajina, kulturní poklady, vynikající kulinářské speciality a vína - Podunají je pokladnicí plnou gurmánských zážitků.

Podunají

Vídeňské Alpy

Tam, kde Rax, Schneeberg a Semmering ztrácejí nadmořskou výšku, začíná země 1000 kopců: "Hrbatý svět", okouzlující region.

Vídeňské Alpy

Waldviertel

Husté lesy, mystické viklany, maková pole a rybníky tvoří kulisu této nedotčené přírodní oblasti Dolního Rakouska.

Waldviertel

Weinviertel

Vinice, kam až oko dohlédne: Region vinných šenků a sklepních uliček nejlépe objevíte na kole nebo pěšky.

Weinviertel

Vídeňský les

Idylické lesní prostředí, a přesto jen kousek od metropole Vídně: Region s rustikálními vinnými šenky inspiroval již Ludwiga van Beethovena.

Vídeňský les

Mostviertel

Ovocné sady na severu a dvoutisícové vrcholy jako Ötscher nebo Hochkar na jihu: Kontrast, který slibuje požitek a dobrodružství jedním dechem.

Mostviertel

Nejkrásnější města a místa

St. Pölten

Mladé, moderní, barokní: Hlavní město spolkové země je živou metropolí škol a obchodu.

St. Pölten

Melk

Krásné staré město a barokní klášter se slavnou knihovnou jsou vstupní branou do Wachau.

Melk

Krems an der Donau

Kulturní metropole s mnoha muzei a nejlepší gastronomií v zemi.

Krems

Baden bei Wien

Půvabné lázeňské město a barokní staré město je místem, kde šlechta trávila letní dovolenou.

Baden

Retz

Ve slavném vinařském městě s pohádkovým větrným mlýnem je víno jako doma.

Retz

Waidhofen an der Ybbs

Středověké město se sedmi věžemi má svou opevněnou historii.

Waidhofen

Zwettl

Mezi dvěma řekami leží pivovarské město s pěkným starým centrem a autentickými hostinci.

Zwettl

Wiener Neustadt

Po historické procházce centrem města s průvodcem si vychutnejte kulturu kaváren.

Wiener Neustadt

Slavné osobnosti

Oskar Kokoschka: Průkopník expresionismu

Slavný expresionistický malíř, který se narodil ve městě Pöchlarn an der Donau, zůstává navždy spjat se svou domovinou.

Oskar Kokoschka

Egon Schiele: Mistr mezinárodní moderny

Egon Schiele, který se narodil v Tullnu, je známý především svými často bizarními portréty a krajinomalbami.

Egon Schiele

Joseph Haydn: Zakladatel vídeňského klasicismu

Joseph Haydn, který se narodil v malé vesnici Rohrau, způsobil revoluci v hudbě svým hudebním jazykem v sonátách, kvartetech a symfoniích.

Joseph Haydn

Regionální recepty

Wachauské meruňkové knedlíky

Tajemství wachauského meruňkového knedlíku spočívá v jeho náplni: „pravé“ meruňky. Podle tohoto receptu chutná meruňkový knedlík jako originál z Wachau.

Zkuste i vy!

Waldviertlerské škubánky s mákem

Ať už jako sladký dezert nebo hlavní chod, škubánky s mákem jsou kulinářským zážitkem pro každou příležitost.

Pro každou příležitost!

Meruňkové palačinky

Palačinky - známé také jako omelety, crêpes nebo lívance - plněné meruňkovou marmeládou. Lahůdka, která se rozplývá v ústech!

Opravdová lahůdka!

Jedinečná místa k pobytu

Vinařský a lázeňský hotel LOISIUM v Langenlois

Steigenberger Hotel & Spa v Kremsu

Naturhotel Molzbachhof v Kirchberg am Wechsel

Loos House v Payerbachu

Gartenhotel Pfeffel v Dürnsteinu: Spa

Therme Laa – Hotel in Laa an der Thaya: 4 Sterne Superior

Naturhotel Steinschaler Dörfl in Frankenfels: mitten im Wald

Hotel Marienhof in Reichenau an der Rax: Romantik am Berg

Hotel Fahrnberger in Göstling an der Ybbs: 4 Sterne

Tipy pro ochranu klimatu

Co můžeme udělat pro ochranu biologické rozmanitosti?

  • Respektujte přírodu. Držte se na vyznačených stezkách a odpadky si odnášejte s sebou.

  • Používejte udržitelnou mobilitu. Objevte veřejnou dopravu nebo jednoduše jezděte na kole.

  • Buďte ohleduplní k volně žijícím zvířatům. Pozorujte zvířata z bezpečné vzdálenosti.

  • Vědomé (a ekologické) nakupování. Vybírejte si místní a udržitelné potraviny a produkty.

  • Posilovat biologickou rozmanitost. Ochrana a zachování biologické rozmanitosti je pro ekologickou rovnováhu zásadní.

Udržitelné cestování

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Dolní Rakousko nabízí řadu možností zimních sportů, lyžařské areály, snowparky i náročné sjezdovky pro zkušené lyžaře. V regionu najdete moderní sedačkové lanovky, pečlivě upravené sjezdovky a útulné horské chaty, které lákají k zastavení – pro začátečníky a děti jsou zde rodinné lyžařské areály a pro zkušené lyžaře zase místa pro freeride a funparky.

Niederösterreich bietet im Winter Aktivitäten in der Natur, in Thermen, auf Adventmärkten:

Dolní Rakousko je největší spolkovou zemí Rakouska a zahrnuje šest regionů, které se liší polohou, kulturou a hospodářstvím:

  1. Weinviertel: vinařství

  2. Waldviertel: husté lesy

  3. Mostviertel: pěstování jablek a hrušek, výroba moštu

  4. Průmyslový region: Hospodářské centrum Dolního Rakouska se silným průmyslovým odvětvím

  5. Okolí Vídně/centrum Dolního Rakouska: Oblasti v okolí Vídně, které nabízejí jak obytné, tak rekreační oblasti

  6. Dunajsko-moravsko-dyjské luhy: Říční krajina, která se rozkládá podél Dunaje a řek Morava a Dyje

Největší spolková země Rakouska, s hlavním městem St. Pölten, se nachází na severovýchodě země na Dunaji - Jaké bohaté kulturní dědictví, jaké přírodní krásy! Alpské, panonské a severo- a jihoevropské vlivy spojují všechny typy krajiny do celkového idylického obrazu. Zemědělské oblasti, lesy, údolí řek, horské vrcholy - rozdíly v krajině dávají Dolnímu Rakousku zvláštní směs charakteristických rysů. Přední rakouská vinařská oblast je domovem útulných vinných šenků – tzv. Heurige a nádherných zámků, hradů a klášterů. Živá kulturní a umělecká scéna dodává historické části osvěžující nádech.

Čím je Dolní Rakousko tak výjimečné?
V Dolním Rakousku se nacházejí tři památky světového dědictví UNESCO:

  • Semmeringská železnice: Více než 160 let stará Semmeringská dráha jezdí pravidelně po 41 kilometrů dlouhé železniční trati z Gloggnitzu do Mürzzuschlagu. V roce 1854 se stala první horskou železnicí na světě a v roce 1998 byla zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.

  • Oblast divočiny Dürrenstein-Lassingtal: Jako největší zbytek pralesa v Alpách je tato divoká oblast od roku 2017 zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Svými chráněnými přírodními lesy a živočišnými, rostlinnými a houbovými druhy přispívá k ochraně ekosystémů.

  • Wachau: Je dnes jedním z nejkrásnějších říčních údolí a vinařských regionů na světě a první zmínky o něm se objevují v dokumentech již před více než 1200 lety. Již v raném středověku patřil region k hospodářsky nejvýznamnějším oblastem Dolního Rakouska.

Dolní Rakousko má bohatou historii a strategicky významnou polohu, což vedlo v průběhu staletí k výstavbě mnoha hradů a zámků. V minulosti sloužily nejen jako vojenská obrana, ale také jako rezidence, správní centra a reprezentační místa. Mnohé z hradů a zámků se staly symbolem kulturního dědictví a identity Dolního Rakouska.

Dolní Rakousko bylo poprvé zmíněno v roce 996 n. l. jako Ostarrîchi, největšího rozsahu dosáhlo o několik set let později jako arcivévodství Rakousy pod vládou Ennů. Později bylo pojmenováno „Dolní Rakousy“ - na rozdíl od „Horních Rakous“, aby se popsala zeměpisná poloha obou regionů. V roce 1920 byly Dolní Rakousy uznány jako samostatná spolková země (bez Vídně).

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