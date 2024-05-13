Zimní dovolená v Dolním Rakousku
Zimní dovolená na sněhu nebo v termálních lázních, ve městě nebo v nejkrásnější krajině
Introduction
Ponořte se krok za krokem do zimní idyly
Největší rakouská spolková země s hlavním městem St. Pölten leží na severovýchodě na Dunaji - Jaké bohaté kulturní dědictví, jaké přírodní krásy! A protože se zde mísí Vídeňské Alpy s různými typy krajiny, jsou zde velmi oblíbené zimní sporty. Od lyžování a skialpinismu až po chůzi na sněžnicích a běžkách - Dolní Rakousko nabízí mnoho sportovních příležitostí pro příjemné chvíle na zimní dovolené.
Útulné a příjemné
Přístup k životu v Dolním Rakousku se d8 popsat jen jedním slovem! - Požitkářský! Zážitky na sněhu jsou vždy doprovázeny kulinářskými zastávkami. Ať už v horské chatě nebo některém z oblíbených tradičních hostinců. Hlavní roli však hraje víno. Toho si místní obzvlášť cení - a to až natolik, že období sklizně tohoto jemného hroznového moku slaví jako páté roční období v rámci tzv. vinařského podzimu.
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Umění a kultura, aktivity pro celou rodinu, dobrodružné světy - s kartou hosta Niederösterreich Card toho můžete zažít opravdu hodně.
Dolní Rakousko ze všech úhlů pohledu
Top místa, aktivity & události
Túry
Advent v Dolním Rakousku: Adventní trhy a vánoční výlety
Nejkrásnější regiony
Podunají
Malebná krajina, kulturní poklady, vynikající kulinářské speciality a vína - Podunají je pokladnicí plnou gurmánských zážitků.
Vídeňské Alpy
Tam, kde Rax, Schneeberg a Semmering ztrácejí nadmořskou výšku, začíná země 1000 kopců: "Hrbatý svět", okouzlující region.
Waldviertel
Husté lesy, mystické viklany, maková pole a rybníky tvoří kulisu této nedotčené přírodní oblasti Dolního Rakouska.
Weinviertel
Vinice, kam až oko dohlédne: Region vinných šenků a sklepních uliček nejlépe objevíte na kole nebo pěšky.
Vídeňský les
Idylické lesní prostředí, a přesto jen kousek od metropole Vídně: Region s rustikálními vinnými šenky inspiroval již Ludwiga van Beethovena.
Nejkrásnější města a místa
Baden bei Wien
Půvabné lázeňské město a barokní staré město je místem, kde šlechta trávila letní dovolenou.
Slavné osobnosti
Oskar Kokoschka: Průkopník expresionismu
Slavný expresionistický malíř, který se narodil ve městě Pöchlarn an der Donau, zůstává navždy spjat se svou domovinou.
Egon Schiele: Mistr mezinárodní moderny
Egon Schiele, který se narodil v Tullnu, je známý především svými často bizarními portréty a krajinomalbami.
Regionální recepty
Wachauské meruňkové knedlíky
Tajemství wachauského meruňkového knedlíku spočívá v jeho náplni: „pravé“ meruňky. Podle tohoto receptu chutná meruňkový knedlík jako originál z Wachau.
Waldviertlerské škubánky s mákem
Ať už jako sladký dezert nebo hlavní chod, škubánky s mákem jsou kulinářským zážitkem pro každou příležitost.
Jedinečná místa k pobytu
Co můžeme udělat pro ochranu biologické rozmanitosti?
Respektujte přírodu. Držte se na vyznačených stezkách a odpadky si odnášejte s sebou.
Používejte udržitelnou mobilitu. Objevte veřejnou dopravu nebo jednoduše jezděte na kole.
Buďte ohleduplní k volně žijícím zvířatům. Pozorujte zvířata z bezpečné vzdálenosti.
Vědomé (a ekologické) nakupování. Vybírejte si místní a udržitelné potraviny a produkty.
Posilovat biologickou rozmanitost. Ochrana a zachování biologické rozmanitosti je pro ekologickou rovnováhu zásadní.