Na cyklotrasách vás nadchne příroda, města, útulné ubytování a historické památky. A co budete mít vždy v batohu? Pocit lehkosti.

Cestování s pocitem lehkosti

Zážitková cyklistika v Rakousku umožňuje poznat rakouský způsob života všemi smysly: svobodně, s radostí ze života a zvědavostí, co vám den přinese. Lehkost je na trasách stálým společníkem. Na kole projíždíte vlastním tempem půvabnými vesničkami kolem historických památek. Nádherné hrady a kostely vyprávějí příběhy z dob dávno minulých. A jedinečnou podívanou nabízí i příroda: na kole se projíždíte podél řek, kolem křišťálově čistých jezer a obdivujete rozmanitost krajiny. Četné dobře rozvinuté a značené cyklostezky vám umožní zvolit si svou vlastní výzvu - od mírné až po sportovní jízdu.

Při rekreační jízdě na kole po Rakousku se rychle zapojíte do místního radostného životního stylu, k němuž vás bude svádět i srdečnost vašich hostitelů. Když přijde čas na malou přestávku, s dobrotami, vychlazeným nápojem a výhledem na vinice je to rychle jasné: Rakousko, to je prostě radost ze života.