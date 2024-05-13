Festligt udsmykkede pladser, romantiske julemarkeder og snedækkede gader: Klagenfurt ved Wörthersee fremkalder vinterstemning.

Klagenfurt ved Wörthersee udstråler en særlig charme i den kolde årstid. Byen, der er kendt som en renæssancejuvel, fortryller besøgende med sine smukke restaurerede paladser, pladser og torve, som ser endnu mere magiske ud under et fint lag sne. De italienske bygmestre har givet den over 800 år gamle by en umiskendelig karakter.

Et af byens højdepunkter er Den nye plads hvor Lindwurmbrunnen klagenfurts stolte heraldiske dyr. Byens pladser forvandles til et vinterlandskab, især i juletiden: Ideelt til at slentre rundt på de festligt dekorerede julemarkeder og købe håndlavede gaver og smage på julelækkerier og velduftende punch.

De storslåede facader i den gamle bydel lyser også op i vintersolen. Klagenfurt er tre gange blevet hædret med Europa Nostra Diploma for eksemplarisk bevaring af den gamle bydel - et tegn på, hvor meget opmærksomhed der er på at bevare det historiske bybillede. Gåture gennem byens gader giver dig mulighed for at opdage Klagenfurts skønhed i en fredelig, men festlig atmosfære.