Klagenfurt ved Wörthersee
By, bjerg og sø i ét
Klagenfurt ved Wörthersee udstråler en særlig charme i den kolde årstid. Byen, der er kendt som en renæssancejuvel, fortryller besøgende med sine smukke restaurerede paladser, pladser og torve, som ser endnu mere magiske ud under et fint lag sne. De italienske bygmestre har givet den over 800 år gamle by en umiskendelig karakter.
Et af byens højdepunkter er Den nye plads hvor Lindwurmbrunnen klagenfurts stolte heraldiske dyr. Byens pladser forvandles til et vinterlandskab, især i juletiden: Ideelt til at slentre rundt på de festligt dekorerede julemarkeder og købe håndlavede gaver og smage på julelækkerier og velduftende punch.
De storslåede facader i den gamle bydel lyser også op i vintersolen. Klagenfurt er tre gange blevet hædret med Europa Nostra Diploma for eksemplarisk bevaring af den gamle bydel - et tegn på, hvor meget opmærksomhed der er på at bevare det historiske bybillede. Gåture gennem byens gader giver dig mulighed for at opdage Klagenfurts skønhed i en fredelig, men festlig atmosfære.
Klagenfurt er hjemsted for Østrigs ældste fodgængerzone, som blev åbnet i 1961. Den fører fra Kramergasse til Wienergasse.
Bedste højdepunkter
Aktiviteter i og omkring Klagenfurt
Særlige begivenheder
Julemarked på Neuer Platz
Julehåndværk, punch og småkager - det nye marked vil fortrylle dig med julestemning frem til den 24. december.
Julesange fra sognets tårn
På fire fredage i advent spilles der klassiske og moderne advents- og julemusik på sydsiden af Pfarrplatz.
Mad og drikke i Klagenfurt
Kroen i Landhaushof
En ægte traditionel kro med Tafelspitz som standardret på menuen. Her kan du sidde i hyggelige siddeområder under gamle hvælvinger og nyde hjemmelavet mad.
La Bottega
Klagenfurts bedste pizza i italiensk stil. En tynd, luftig bund og den helt rigtige mængde lækre toppings. Det er sådan, pizza skal smage!
Bierhaus zum Augustin
Det hvælvede loft og træbordene gør det hyggeligt. De regionale og sæsonbetonede retter smager fremragende. Folk, der er fan af store portioner, vil blive glade (og mætte) her.
Restaurant Vogelhaus
Tre huer møder fine dining. Her bliver du forkælet med en femretters menu med tilhørende vin. Restauranten fokuserer på regionalitet, sæson og kreativitet.
Opskrifter
Unikke steder at overnatte
Grøn rejse med tog og bus
Klagenfurt tilbyder mange miljøvenlige mobilitetsløsninger: Til korte afstande i byen kan man leje cykler på ti Nextbike-stationer, som man nemt kan bruge via en app. Så hvis du ønsker at udforske det omkringliggende område, kan du bruge el-cykler eller cykler. Cyklerne er tilgængelige på forskellige stationer omkring Wörthersee og kan returneres fleksibelt.
Til længere afstande er Wörthersee Plus Card en bæredygtig løsning: Gæsterne kan bruge S-Bahn og busser i regionen gratis, hvilket er ideelt til at udforske de smukke omgivelser, Wörthersee eller de nærliggende bjerge. De, der rejser uden deres eget køretøj, kan også nyde godt af shuttle-service, der kører gæsterne direkte til deres indkvartering.
Med et Kärnten Card kan du bruge mere end 100 udflugtsmål i Kärnten kan besøges så ofte, du vil. Disse omfatter bjergbaner, panoramiske veje og bådture. Tilbuddet suppleres af adskillige museer, dyreparker og mange andre fritidsaktiviteter.
Med det gratis Wörthersee Plus Card får feriegæster i Klagenfurt, ved Wörthersee og i det centrale Kärnten rabat og gratis adgang til en række attraktioner i regionen hele året rundt.
Gæstekortet udleveres ved check-in hos den respektive indkvarteringsudbyder.