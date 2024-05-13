Klagenfurt ved Wörthersee
By, bjerg og sø i ét

Festligt udsmykkede pladser, romantiske julemarkeder og snedækkede gader: Klagenfurt ved Wörthersee fremkalder vinterstemning.

Klagenfurt ved Wörthersee udstråler en særlig charme i den kolde årstid. Byen, der er kendt som en renæssancejuvel, fortryller besøgende med sine smukke restaurerede paladser, pladser og torve, som ser endnu mere magiske ud under et fint lag sne. De italienske bygmestre har givet den over 800 år gamle by en umiskendelig karakter.

Et af byens højdepunkter er Den nye plads hvor Lindwurmbrunnen klagenfurts stolte heraldiske dyr. Byens pladser forvandles til et vinterlandskab, især i juletiden: Ideelt til at slentre rundt på de festligt dekorerede julemarkeder og købe håndlavede gaver og smage på julelækkerier og velduftende punch.

De storslåede facader i den gamle bydel lyser også op i vintersolen. Klagenfurt er tre gange blevet hædret med Europa Nostra Diploma for eksemplarisk bevaring af den gamle bydel - et tegn på, hvor meget opmærksomhed der er på at bevare det historiske bybillede. Gåture gennem byens gader giver dig mulighed for at opdage Klagenfurts skønhed i en fredelig, men festlig atmosfære.

Fakta om Klagenfurt am Wörthersee
Indbyggere:ca. 105.000 (2023)
Hovedstad i fobundslandet:Kärnten
Areal: ca:120,1 km²
Højde: 446 m
Udsigtspunkt:Pyramidenkogel, med en 100 m høj udsigt over Wörthersee
Klagenfurts lokale bjerg:Kreuzbergl (517 m)

Klagenfurt er hjemsted for Østrigs ældste fodgængerzone, som blev åbnet i 1961. Den fører fra Kramergasse til Wienergasse.

Bedste højdepunkter

Lindwurm: byens vartegn

Klagenfurt Domkirke: Nyd Klagenfurt fra oven

Alter Platz: Et sted til en spadseretur

Wörthersee: En juvel selv i vinterdragt

Museum for moderne kunst: Udstillinger og samlinger

Forbundslandets museum i Kärnten

Aktiviteter i og omkring Klagenfurt

Særlige begivenheder

Julemarked på Neuer Platz

16.11.2024 – 24.12.2024
Neuer Markt

Julehåndværk, punch og småkager - det nye marked vil fortrylle dig med julestemning frem til den 24. december.

Julemarked på Neuer Platz

Julesange fra sognets tårn

1.12.2024 – 22.12.2024
Pfarrplatz

På fire fredage i advent spilles der klassiske og moderne advents- og julemusik på sydsiden af Pfarrplatz.

Julesange fra sognets tårn

Nytårsaften ved Wörthersee

31.12.2024 – 1.1.2025

10 ideer til, hvordan du kan gøre årets afslutning i Klagenfurt til en oplevelse.

Nytårsaften på Wörthersee

Mad og drikke i Klagenfurt

Kroen i Landhaushof

En ægte traditionel kro med Tafelspitz som standardret på menuen. Her kan du sidde i hyggelige siddeområder under gamle hvælvinger og nyde hjemmelavet mad.

La Bottega

Klagenfurts bedste pizza i italiensk stil. En tynd, luftig bund og den helt rigtige mængde lækre toppings. Det er sådan, pizza skal smage!

Bierhaus zum Augustin

Det hvælvede loft og træbordene gør det hyggeligt. De regionale og sæsonbetonede retter smager fremragende. Folk, der er fan af store portioner, vil blive glade (og mætte) her.

Restaurant Vogelhaus

Tre huer møder fine dining. Her bliver du forkælet med en femretters menu med tilhørende vin. Restauranten fokuserer på regionalitet, sæson og kreativitet.

Opskrifter

Kärntner Kasnudel

Hemmeligheden bag Kärntner Kasnudel er dens fylde: Den milde pastamynte fra Kärnten. Med denne opskrift smager Kasnudel som originalen fra Kärnten.

Unikke steder at overnatte

Hotel Sandwirth Klagenfurt

Seepark Hotel

Hotel Moser Verdino Klagenfurt

Grøn rejse med tog og bus

Ferie uden bil

Klagenfurt tilbyder mange miljøvenlige mobilitetsløsninger: Til korte afstande i byen kan man leje cykler på ti Nextbike-stationer, som man nemt kan bruge via en app. Så hvis du ønsker at udforske det omkringliggende område, kan du bruge el-cykler eller cykler. Cyklerne er tilgængelige på forskellige stationer omkring Wörthersee og kan returneres fleksibelt.

Til længere afstande er Wörthersee Plus Card en bæredygtig løsning: Gæsterne kan bruge S-Bahn og busser i regionen gratis, hvilket er ideelt til at udforske de smukke omgivelser, Wörthersee eller de nærliggende bjerge. De, der rejser uden deres eget køretøj, kan også nyde godt af shuttle-service, der kører gæsterne direkte til deres indkvartering.

Oplev Klagenfurt: Fordele med gæstekort

Med et Kärnten Card kan du bruge mere end 100 udflugtsmål i Kärnten kan besøges så ofte, du vil. Disse omfatter bjergbaner, panoramiske veje og bådture. Tilbuddet suppleres af adskillige museer, dyreparker og mange andre fritidsaktiviteter.

Med det gratis Wörthersee Plus Card får feriegæster i Klagenfurt, ved Wörthersee og i det centrale Kärnten rabat og gratis adgang til en række attraktioner i regionen hele året rundt.

Gæstekortet udleveres ved check-in hos den respektive indkvarteringsudbyder.

FAQ

  • ... postkortet blev opfundet i Klagenfurt? I 1869 offentliggjorde Dr. Emanuel Alexander Herrmann en artikel i avisen "Neue Freie Presse", hvor han foreslog en ny måde at korrespondere på med posten. Den daværende generalpostmester syntes godt om ideen, og kort efter blev det første post- eller korrespondancekort lanceret.

  • ... Klagenfurt fejrede 500-året for kejser Maximilian I's donation af byen til forbundslandende i april 2018?

  • ... Kasnudel var meget vigtig i fortiden? Ifølge folkloren var det vigtigt for alle piger i Kärnten at tilberede dem, for "en pige, der ikke kan 'krendeln', får ingen mand". Krendeln refererer til kunsten at bearbejde kanterne for at lukke nudlerne, der er fyldt med ostemasse, kartofler og krydderurter.

  • Lindwurmbrunnen, byens heraldiske dyr, står midt på Neuer Platz og er et symbol på byens grundlæggelseslegende.

  • Pyramidenkogel: kun få kilometer fra Klagenfurt byder udsigtstårnet på Pyramidenkogel på en spektakulær udsigt over Wörthersee og Alperne.

  • Landhaus og våbenskjoldssalen er en storslået renæssancebygning, som i dag huser Kärntens provinsmuseum og den imponerende våbenhal.

  • Maria Theresia-monumentet til ære for den habsburgske monark Maria Theresia står på den gamle plads.

  • Museum for moderne kunst i Kärnten: For kunstelskere byder dette museum på skiftende udstillinger af moderne kunst.

Klagenfurt er hovedstad i forbundslandet Kärnten i det sydlige Østrig og grænser op til Italien. Tilføjelsen "ved Wörthersee" afslører det allerede: Den lille by ligger direkte ved Kärntens største sø, men kombinerer også en urban livsstil med en bjergferie.

