Oplev vinterferien i Niederösterreich med sneskovandring, langrend og kælkning - og selvfølgelig med skiløb og snowboarding.

Fordyb dig skridt for skridt i vinteridyllen

Østrigs største delstat med forbundshovedstaden Pölten ligger i den nordøstlige del af Donau - sikke en rig kulturarv, sikke en naturskønhed! Og fordi de wienske alper er blandet med de forskellige landskabstyper, er vintersport meget populært her. Fra skiløb og skitouring til sneskovandring og langrend - Niederösterreich byder på mange muligheder både at være aktiv og for hyggelige stunder på en vinterferie.

I Niederösterreich kan Lebensgefühl beskrives med oplevelser i sneen, der altid ledsages af kulinariske pauser. Der er altid en bjerghytte eller en af de populære Kroer med pubkultur. Men hovedrollen spilles af Vinen. Niederösterreicherne Niederösterreicherne værdsætter især vin - og derfor fejrer de endda deres fine druesaft som en femte sæson i det såkaldte vinefterår.