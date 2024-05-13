Niederösterreich
Vinterferie i sneen eller i det termiske spa, i byen eller i de smukkeste landskaber
Fordyb dig skridt for skridt i vinteridyllen
Østrigs største delstat med forbundshovedstaden Pölten ligger i den nordøstlige del af Donau - sikke en rig kulturarv, sikke en naturskønhed! Og fordi de wienske alper er blandet med de forskellige landskabstyper, er vintersport meget populært her. Fra skiløb og skitouring til sneskovandring og langrend - Niederösterreich byder på mange muligheder både at være aktiv og for hyggelige stunder på en vinterferie.
I Niederösterreich kan Lebensgefühl beskrives med oplevelser i sneen, der altid ledsages af kulinariske pauser. Der er altid en bjerghytte eller en af de populære Kroer med pubkultur. Men hovedrollen spilles af Vinen. Niederösterreicherne Niederösterreicherne værdsætter især vin - og derfor fejrer de endda deres fine druesaft som en femte sæson i det såkaldte vinefterår.
Niederösterreich Card: opdag 350 udflugtsmål gratis!
Kunst og kultur, fritidsaktiviteter for hele familien, eventyrlige verdener - med Niederösterreich-kortet er der meget at opleve.
Begivenheder i Niederösterreich
Traditionelle og moderne højdepunkter kan findes i Kalender over begivenheder.
Niederösterreich fra alle perspektiver
Bedste højdepunkter
Ture
Jul i Niederösterreich: Julemarkeder og juleudflugter
Udflugtsmål i Niederösterreich
Regioner
Donauregionen
Maleriske landskaber, værdifulde kulturskatte, udsøgte kulinariske lækkerier og vine - Donauregionen er et overflødighedshorn af nydelsesmomenter.
Wiener Alperne
Hvor Rax, Schneeberg og Semmering taber højde, begynder de 1000 bakkers land: en magisk region.
Waldviertel
Tætte skove, mystiske klippefremspring, valmuemarker og damme danner baggrund for denne uspolerede naturregion i Niederösterreich.
Weinviertel
Vinranker så langt øjet rækker: Regionen med vinbarer og kældergader opdages bedst på cykel eller til fods.
Wienerwald
Et idyllisk skovområde og alligevel kun et stenkast fra metropolen Wien: Regionen med sine rustikke vinstuer inspirerede allerede Ludwig van Beethoven.
Byer og steder
Baden nær Wien
Den charmerende kurby og barokke gamle bydel er stedet, hvor adelen plejede at tilbringe deres sommerferie.
Kendte personligheder
Oskar Kokoschka: Ekspressionismens pioner
Den berømte ekspressionistiske maler blev født i Pöchlarn ved Donau og forblev altid forbundet med sit hjemland.
Egon Schiele: Mester i international modernisme
Egon Schiele, som blev født i Tull, er bedst kendt for sine ofte bizarre portrætter og sine landskabsmalerier.
Opskrifter
Unikke steder at overnatte
Tips til klimabeskyttelse
Respekter naturen. Bliv på de afmærkede stier, og tag dit affald med dig.
Brug bæredygtig mobilitet. Oplev den offentlige transport, eller tag cyklen.
Vis hensyn til vilde dyr. Observer dyrene på sikker afstand.
Bevidst (og økologisk) nydelse. Vælg lokale og bæredygtige fødevarer og produkter.
Styrk biodiversiteten. Beskyttelse og bevarelse af biodiversitet er afgørende for den økologiske balance.