Niederösterreich
Vinterferie i sneen eller i det termiske spa, i byen eller i de smukkeste landskaber

Oplev vinterferien i Niederösterreich med sneskovandring, langrend og kælkning - og selvfølgelig med skiløb og snowboarding.

Fordyb dig skridt for skridt i vinteridyllen

Østrigs største delstat med forbundshovedstaden Pölten ligger i den nordøstlige del af Donau - sikke en rig kulturarv, sikke en naturskønhed! Og fordi de wienske alper er blandet med de forskellige landskabstyper, er vintersport meget populært her. Fra skiløb og skitouring til sneskovandring og langrend - Niederösterreich byder på mange muligheder både at være aktiv og for hyggelige stunder på en vinterferie.

I Niederösterreich kan Lebensgefühl beskrives med oplevelser i sneen, der altid ledsages af kulinariske pauser. Der er altid en bjerghytte eller en af de populære Kroer med pubkultur. Men hovedrollen spilles af Vinen. Niederösterreicherne Niederösterreicherne værdsætter især vin - og derfor fejrer de endda deres fine druesaft som en femte sæson i det såkaldte vinefterår.

Hurtig info om Niederösterreich
Hovedstad:St. Pölten
Område:19.180 km²
Indbyggertal:ca. 1,72 millioner (fra 2024)
Nationalparker:2
Naturparker:19
Wellness-spa:7

Niederösterreich Card: opdag 350 udflugtsmål gratis!
Kunst og kultur, fritidsaktiviteter for hele familien, eventyrlige verdener - med Niederösterreich-kortet er der meget at opleve.

Begivenheder i Niederösterreich
Traditionelle og moderne højdepunkter kan findes i Kalender over begivenheder.

Niederösterreich fra alle perspektiver

Bedste højdepunkter

Termiske kurbade og wellness: Lyt til din krop!

Vandring med dyr: Alpaka, lama, æsel

På særlige steder: Ekstraordinære julemarkeder

Oplev naturen: Sneskovandringer i skove og bjergområder

Schloss Hof: Barokken kommer til live!

Stift Melk: bladguld, stuk og marmor

Wachau: En oplevelse for alle sanser

Aktiviteter i Niederösterreich

Ture

Skiture

Panorama-vintervandreture

Ture på langrendsski

Alpakka-ture

Jul i Niederösterreich: Julemarkeder og juleudflugter

Juletid i Niederösterreich

Udflugtsmål i Niederösterreich

Regioner

Donauregionen

Maleriske landskaber, værdifulde kulturskatte, udsøgte kulinariske lækkerier og vine - Donauregionen er et overflødighedshorn af nydelsesmomenter.

Donauregionen

Wiener Alperne

Hvor Rax, Schneeberg og Semmering taber højde, begynder de 1000 bakkers land: en magisk region.

Wiener Alperne

Waldviertel

Tætte skove, mystiske klippefremspring, valmuemarker og damme danner baggrund for denne uspolerede naturregion i Niederösterreich.

Waldviertel

Weinviertel

Vinranker så langt øjet rækker: Regionen med vinbarer og kældergader opdages bedst på cykel eller til fods.

Weinviertel

Wienerwald

Et idyllisk skovområde og alligevel kun et stenkast fra metropolen Wien: Regionen med sine rustikke vinstuer inspirerede allerede Ludwig van Beethoven.

Wienerwald

Mostviertel

Frugtplantager i nord og 2000 meter høje bjergtoppe som Ötscher eller Hochkar i syd: en kontrast, der lover nydelse og eventyr i ét åndedrag.

Mostviertel

Byer og steder

St. Pölten

Ung, moderne, barok: Provinshovedstaden er en livlig skole- og shoppingby.

St. Pölten

Melk

Den smukke gamle bydel og barokklosteret med det berømte bibliotek er porten til Wachau.

Melk

Krems ved Donau

Den kulturelle metropol har mange museer og landets fineste gastronomi.

Krems

Baden nær Wien

Den charmerende kurby og barokke gamle bydel er stedet, hvor adelen plejede at tilbringe deres sommerferie.

Baden

Retz

Vin er hjemme i den berømte vinby med den eventyrlige vindmølle.

Retz

Waidhofen an der Ybbs

Middelalderbyen med de syv tårne har en befæstet historie at fortælle.

Waidhofen

Zwettl

Mellem to floder ligger ølbryggerbyen med sin smukke gamle bymidte og autentiske kroer.

Zwettl

Wiener Neustadt

Efter en guidet historisk tur gennem byens centrum kan du nyde kaffehuskulturen.

Wiener Neustadt

Kendte personligheder

Oskar Kokoschka: Ekspressionismens pioner

Den berømte ekspressionistiske maler blev født i Pöchlarn ved Donau og forblev altid forbundet med sit hjemland.

Oskar Kokoschka

Egon Schiele: Mester i international modernisme

Egon Schiele, som blev født i Tull, er bedst kendt for sine ofte bizarre portrætter og sine landskabsmalerier.

Egon Schiele

Joseph Haydn: Grundlægger af wienerklassicismen

Joseph Haydn, der blev født i den lille landsby Rohrau, revolutionerede musikken med sit musikalske sprog i sonater, kvartetter og symfonier.

Joseph Haydn

Opskrifter

Marillenknödel

Hemmeligheden bag Wachauer Marillenknödel er fyldet: Den helt "sande" Marille - det østrigske ord for abrikos.

Få opskriften

Unikke steder at overnatte

LOISIUM Wine and Spa Hotel i Langenlois

Steigenberger Hotel & Spa i Krems

Loos House i Payerbach

Naturhotel Molzbachhof i Kirchberg am Wechsel

Tips til klimabeskyttelse

Hvad kan vi gøre for at beskytte biodiversiteten?

  • Respekter naturen. Bliv på de afmærkede stier, og tag dit affald med dig.

  • Brug bæredygtig mobilitet. Oplev den offentlige transport, eller tag cyklen.

  • Vis hensyn til vilde dyr. Observer dyrene på sikker afstand.

  • Bevidst (og økologisk) nydelse. Vælg lokale og bæredygtige fødevarer og produkter.

  • Styrk biodiversiteten. Beskyttelse og bevarelse af biodiversitet er afgørende for den økologiske balance.

Rejs bæredygtigt

FAQ

Niederösterreich byder på et væld af vintersportsmuligheder med skiområder, snowparks og udfordrende pister for erfarne skiløbere. Regionen har moderne stolelifte, omhyggeligt præparerede pister og hyggelige hytter, hvor man kan gøre holdt - der er familieskiområder for begyndere og børn og freeridesteder og funparker for erfarne skiløbere.

Skiområdet Hochkar
Semmering-Hirschenkogel lifte
Skiområdet Lackenhof-Ötscher
Wexl Arena St. Corona am Wechsel
Erlebnisalm Mönichkirchen
Annaberg familieskiområde

Niederösterreich er den største delstat i Østrig og består af seks regioner, der er forskellige med hensyn til beliggenhed, kultur og økonomi:

  1. Weinviertel: vindyrkning

  2. Waldviertel: tætte skove

  3. Mostviertel: dyrkning af æbler og pærer, produktion af cider

  4. Industrieviertel: Niederösterreichs økonomiske hjerte med en stærk industrisektor

  5. Wiener Umland/Niederösterreich-Mitte: Områder omkring Wien, der tilbyder både boliger og rekreative områder

  6. Donau-March-Thaya-Auen: Flodlandskaber langs Donau og floderne March og Thaya

Den største delstat i Østrig med forbundshovedstaden St. Pölten ligger i den nordøstlige del af landet ved Donau - sikke en rig kulturarv, sikke en naturskønhed! Alpine, pannoniske, nord- og sydeuropæiske komponenter blander alle typer landskab til et idyllisk helhedsbillede. Landbrugsjord, skove, floddale, bjergtoppe - forskellene i landskabet giver Niederösterreich sin særlige blanding af karakteristika. Østrigs førende vinregion er hjemsted for hyggelige vintavernaer side om side med storslåede slotte, borge og klostre. Og en livlig kultur- og kunstscene tilføjer et forfriskende touch til den historiske del.

Hvad gør Niederösterreich så specielt?
Der er tre UNESCO-verdensarvssteder i Niederösterreich:

  • Semmering-jernbanen: Den over 160 år gamle Semmering-jernbane kører regelmæssigt langs den 41 kilometer lange jernbanelinje fra Gloggnitz til Mürzzuschlag. Den var verdens første bjergbane i 1854 og blev erklæret for UNESCO-verdensarv i 1998.

  • Dürrenstein-Lassingtal vildmarksområde: Som den største rest af urskov i Alperne er vildmarksområdet et anerkendt beskyttet område siden 2017 UNESCO's verdensarvsliste. Med sine beskyttede naturskove og dyre-, plante- og svampearter bidrager det til bevarelsen af økosystemer.

  • Wachau, som er en af de smukkeste floddale og vindyrkningsregioner i verden i dag, blev første gang nævnt i dokumenter for mere end 1200 år siden. Regionen var allerede i den tidlige middelalder en af de vigtigste økonomiske regioner i Niederösterreich.

Niederösterreich har en rig historie og en strategisk vigtig beliggenhed, som har ført til opførelsen af talrige borge og slotte gennem århundrederne. Før i tiden fungerede de ikke kun som militære forsvarsværker, men også som residenser, administrative centre og repræsentationssteder. Mange af borgene og slottene er blevet symboler på Niederösterreichs kulturarv og identitet.

Første gang nævnt i 996 e.Kr. som Ostarrîchiet par hundrede år senere blev Niederösterreich til Ærkehertugdømmet Østrig unter der Enns dets største ekspansion. Det fik senere navnet "Niederösterreich" - i modsætning til "Oberösterreich" for at beskrive den geografiske placering af de to regioner. i 1920 blev Niederösterreich anerkendt som et selvstændigt forbundsland (uden Wien).

Dette kunne også interessere dig

Oplev alt det bedste fra Østrig