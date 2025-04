Urlaub in Österreichs Bibliotels

Ein Urlaub in einem Lesehotel – in einem sogenannten Bibliotel – ist eine Einladung zum Innehalten. Abschalten, eintauchen, versinken – in Österreichs Bibliotels wird Lesen zum Urlaubszweck.

Diese besonderen Lesehotels sind Refugien für alle, die Stille suchen und Geschichten lieben. Statt digitaler Dauerbeschallung gibt es hier Seitenrauschen, statt Programmdruck persönlichen Freiraum. Jedes Haus folgt einem literarischen Konzept, oft mit eigener Bibliothek, gemütlichen Rückzugsorten und ausgewählten Büchern. Manche bieten Lesungen, Schreibworkshops oder thematische Angebote – immer mit Blick auf das Wesentliche: Zeit zum Lesen, Denken und Entspannen. Ob inmitten der Berge, an einem See oder in einer kulturreichen Stadt – Bibliotels verbinden Inspiration mit Erholung.

Ein Aufenthalt im Bibliotel ist wie ein Perspektivenwechsel. Und ein Stück gelebtes Lebensgefühl in Österreich. Hier gilt: Alles können, nichts müssen. Und manchmal reicht schon ein gutes Buch, um sich wieder ganz bei sich selbst zu fühlen.