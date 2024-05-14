Urlaub in Österreichs Bergen
Wandern, Familienurlaub und Skifahren als Lebensgefühl in den Alpen
Einleitung
Warum wir die Berge lieben? Gästen, die für Urlaub in den Alpen schwärmen, gehen die Berge genauso zu Herzen wie den Menschen, die hier leben. Seit Jahrhunderten sind Einheimische im Einklang mit Natur und Landschaft – 63 % Österreichs bestehen aus hochalpinem Gebirge. Bauern und Bäuerinnen pflegen Almen, ziehen Vieh über steile Hänge und kennen jeden Pfad, jede Quelle.
Bergurlaub ist ein Erlebnis. Im Sommer summt das Leben, Familien wandern von Almhütte zu Almhütte, Kinder klettern an Felsen, Bergseen spiegeln den Himmel und laden zum Abkühlen ein. Im Winter glitzert der Schnee, Pisten und Pfade stehen bereit: zum Skifahren, Winterwandern, Schneeschuhwandern, Rodeln und Langlaufen – Aktivurlaub in Österreichs verschneiten Bergen ist ein Fest für alle Sinne.
Und deshalb lieben wir die Berge. Auf einem Gipfel zu stehen, die Welt zu überschauen, erfüllt mit einer Freiheit, die sonst nirgendwo zu finden ist. Die Menschen in den Alpen tragen dazu bei, dass diese Natur intakt bleibt – sie bewahren Wege, Almen und Naturschätze mit großem Respekt und nachhaltiger Verantwortung.
Die schönsten Berg-Aktivitäten im ganzen JahrOb Sommerwanderung zu urigen Almhütten, Kletterabenteuer am Fels oder Skifahren, Rodeln und Schneeschuhwandern im Winter – in Österreichs Alpen ist das ganze Jahr Aktivurlaub angesagt. Bergseen, Naturparks und Hüttenzauber sorgen für echtes Bergfeeling.
Die coolsten Berg-Aktivitäten im WinterWinter in Österreichs Bergen sind Action und Ruhe zugleich: Skifahren über Pulverschnee, Rodelspaß mit der Familie, Schneeschuh- oder Winterwanderungen durch stille Landschaften, Langlaufen auf gespurten Loipen oder Fatbiken durch die Winterwelten – Vielfalt begeistert!
Gehen, sich bewegen, auf einen Berg steigen und wieder absteigen – das ist eine Parallele zum Leben.Peter Habeler, Österreichischer Extrembergsteiger
Gipfelwanderungen und WandertourenVon der anspruchsvollen Gipfeltour bis zu familienfreundlichen Wanderwegen und Trailruns auf der Alm: Österreichs Berge bieten für jede Kondition das passende Abenteuer – Sonnenaufgang, traumhaftes Panorama und Almjause auf der Hütte inklusive.
Warth-Schröcken: Gipfelwanderung Mohnenfluh
Von Oberlech geht’s zehn Kilometer lang in fünf Stunden nach Schröcken. Der Höchstpunkt liegt auf 2.542 Meter Seehöhe. Herrliches Panorama über Warth-Schröcken.
Gipfeltour Hochkönig: Wanderfreiheit im SalzburgerLand
Den 2.941 Meter hohen Hochkönig über den Hauptanstieg erklimmen: Eine anspruchsvolle 17,7 Kilometer lange Route mit 1.580 Höhenmetern für erfahrene Bergsteiger:innen.
Wilder Kaiser: Mehrtageswanderung Kaiserkrone
Die Kaiserkrone-Tour führt auf rund 58 Kilometern in 4.000 Höhenmetern einmal um das Massiv des Wilden Kaisers in fünf Etappen zu fantastischen Aussichten.
Salzkammergut: Gipfelwanderung auf den Schafberg
Von St. Wolfgang über die Dorneralm auf den Schafberg in 3,5 Stunden auf 1.783 Meter Höhe. Eine Gipfeltour mit prachtvollen Ausblicken und großartiger Gipfelrundschau.
Schladming-Dachstein: Riesneralm Gipfeltrail
Bis zur Mittelstation mit der Seilbahn, dann über drei Gipfel und zwei Almen auf dem Singletrail – Zehn Kilometer in ca. 2,5 h. Perfekt für Trailrunningfans!
Die 10 höchsten Gipfel in Österreich
Großglockner: 3.798 m / Glocknergruppe in Tirol und Kärnten
Wildspitze: 3.768 m / Ötztaler Alpen in Tirol
Weißkugel: 3.738 m / Ötztaler Alpen in Tirol
Hofmannspitze: 3.722 m / Glocknergruppe in Tirol und Kärnten
Großvenediger: 3.666 m / Venedigergruppe in Tirol und Salzburg
Hinterer Brochkogel: 3.628 m / Ötztaler Alpen in Tirol
Hintere Schwärze: 3.624 m / Ötztaler Alpen in Tirol
Similaun: 3.599 m / Ötztaler Alpen in Tirol
Großes Wiesbachhorn: 3.564 m Glocknergruppe in Salzburg
Vorderer Brochkogel: 3.562 m / Ötztaler Alpen in Tirol
Alpen-Guide-Suche: Hier findet ihr Bergführer:innen für einen sicheren Gipfelsieg
Hoch hinaus auf Aussichtsplattformen und HochalpenstraßenStaunt über die beeindruckenden Alpen- und Seenpanoramen auf Österreichs Aussichtsplattformen. Erlebt die Großglockner Hochalpenstraße mit ihrer Geschichte und Bergkultur. Und genießt jede Kurve auf der Silvretta-Hochalpenstraße.
Die schönsten Alpenregionen in ÖsterreichDas Alpbachtal ist bekannt für seine bezaubernden Bergdörfer, im Ötztal warten über 250 Dreitausender auf Abenteuerlustige, während Kitzbühel Glamour in den Bergen versprüht. Österreichs Alpenregionen überraschen mit Natur, Tradition und ihrer Charakteristik.
Die schönsten Spa-Hotels, Chalets und AlmhüttenWellness-Hotels ebenso wie Hütten und Almen verbinden Natur, Tradition und Komfort: Wer einen Hauch von Luxus in den Bergen sucht, findet Wellness, Gourmetgenuss und Panorama in Spa-Hotels. Almen hingegen sind essenziell für die Kulturlandschaft und feine Wanderziele.
Hotel Post Bezau im Bregenzerwald
Geführte Wanderungen, Kräuterworkshops, Yoga im Naturraum und Wellnessbehandlungen sorgen für Alpenfeeling vom Feinsten in 600 Meter Seehöhe.
Forsthofgut Naturhotel in Leogang
Das Naturhotel Forsthofgut verbindet 5-Sterne-Luxus mit Natur: 5.700 m² waldSPA, regionale Kulinarik und Erholung inmitten der Leoganger Steinberge auf 850 Meter Seehöhe.
Nidum Casual Luxury Hotel am Seefelder Plateau
Das Nidum kombiniert modernen Luxus mit alpiner Natur in 1.240 Meter Seehöhe. 1.500 m² Wellnessbereich, 3 Restaurants und Outdoor-Aktivitäten.
Mountain Resort Feuerberg auf der Gerlitzen Alpe
Auf 1.769 Metern Seehöhe gelegen bietet das 4-Sterne-Superior-Resort einen luxuriösen Wellnessbereich und Chalets mit beeindruckendem Bergpanorama.
Höflehner Natur- und Wellnesshotel in Schladming-Dachstein
Auf 1.117 Metern Seehöhe gelegen, verwöhnt das 5.000 m² große Premium Alpin Spa mit sechs Wasserwelten und 12 Saunen in 4-Sterne-Superior-Qualität.
Warum ist Almwirtschaft so wichtig?
Almwirtschaft trägt zur Erhaltung der Kulturlandschaft und Sicherheit der Täler bei. Denn bewirtschaftete Almen schützen vor Lawinen und Muren.
Almbauern und -bäuerinnen sowie Senner:innen produzieren hochwertige Milchprodukte von Kühen, Schafen und Ziegen – meist in Bio-Qualität.
Almen bieten einen ursprünglichen Erholungsraum in den Bergen.
Almwirtschaft verhindert die Verbuschung und fördert damit die Biodiversität.
Auf Almwiesen wachsen weit mehr verschiedene Kräuter als am Talboden. Diese Artenvielfalt ist wichtig für die Natur.