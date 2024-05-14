Naturerlebnis, körperliche Herausforderung und alpines Lebensgefühl sind beim Bergwandern für viele eine Offenbarung. Sicherheitsregeln zu beachten, ist dabei ein Muss.

Atemberaubende Ausblicke, abenteuerliche Naturerlebnisse und ein Gefühl von Freiheit, sobald der Gipfel erreicht ist: Wer einmal die Magie der Berge gespürt hat, kommt immer wieder zurück. Bergwandern begeistert immer mehr Menschen – ist allerdings weit mehr als ein Spaziergang. Bergwandern ist Wandern über der Waldgrenze, das heißt auf über 1.600 bis 1.800 Metern. Die Wege werden schmäler, beim Bergwandern bewegt ihr euch in (hoch)alpinem Gelände. Hier spielt das Wetter eine ebenso lebenswichtige Rolle wie Ausrüstung und Zeitplan. Und vor allem solltet ihr ehrlich einschätzen, ob ihr der geplanten Tour gewachsen seid.

Die Tipps für sicheres Bergwandern gehören deshalb unbedingt in jeden Rucksack.