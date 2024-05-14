Winter in Wien: Von Weihnachtsmarkt bis Neujahrskonzert – zwischen Eislaufen, Museum und Kaffeehaus warten unvergessliche Winteraktivitäten auf euch.

„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen.“ Im Winter in Wien: nichts leichter als das! Denn auch im Winter gibt es für Neugierige Winteraktivitäten und Besonderheiten wie Weihnachtsmärkte oder das Neujahrskonzert zu entdecken.

Geschichte(n), die bis heute an historischen Plätzen, Schlössern oder Museen erlebbar sind und die ganze Familie Wien gleichermaßen im Winter verzaubern. Wien ist gesegnet mit einer Fülle an Kunst und Kultur, die es obendrein schafft, selbst die Jüngsten zu verzaubern. Spannend vermittelt, zum Entdecken gemacht und die Neugierde weckend. Insbesondere wenn wir selbst kreativ sein können, zieht uns Kultur in ihren Bann: Dann ist alles möglich!

Und zum Ausgleich: die ausgelassene Stimmung am Eislaufplatz vor dem Wiener Rathaus im Lichterglanz der Weihnachtszeit genießen oder vor dem Museums Quartier ein paar Durchgänge beim Eisstockschießen spielen – vielleicht als Einstimmung auf den Silvesterabend.