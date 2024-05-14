Verschneiter Albertinaplatz Wien bei Abenddämmerung, Fiaker, Staatsoper und beleuchtete Albertina im Hintergrund.
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Wien im Winter
Wo Kunst, Kultur und Lebensfreude verschmelzen

Zum Sommerurlaub
Winter in Wien: Von Weihnachtsmarkt bis Neujahrskonzert – zwischen Eislaufen, Museum und Kaffeehaus warten unvergessliche Winteraktivitäten auf euch.

„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen.“ Im Winter in Wien: nichts leichter als das! Denn auch im Winter gibt es für Neugierige Winteraktivitäten und Besonderheiten wie Weihnachtsmärkte oder das Neujahrskonzert zu entdecken.

Geschichte(n), die bis heute an historischen Plätzen, Schlössern oder Museen erlebbar sind und die ganze Familie Wien gleichermaßen im Winter verzaubern. Wien ist gesegnet mit einer Fülle an Kunst und Kultur, die es obendrein schafft, selbst die Jüngsten zu verzaubern. Spannend vermittelt, zum Entdecken gemacht und die Neugierde weckend. Insbesondere wenn wir selbst kreativ sein können, zieht uns Kultur in ihren Bann: Dann ist alles möglich!

Und zum Ausgleich: die ausgelassene Stimmung am Eislaufplatz vor dem Wiener Rathaus im Lichterglanz der Weihnachtszeit genießen oder vor dem Museums Quartier ein paar Durchgänge beim Eisstockschießen spielen – vielleicht als Einstimmung auf den Silvesterabend.

Fakten zu Wien
Einwohner:innen:ca. 1,8 Millionen (größte Stadt in Österreich)
Landeshauptstadt:Wien ist zugleich Bundesland als auch Landeshauptstadt
Fläche:ca. 415 km2
Seehöhe:151 m (Lobau) bis 542 m (Hermannskogel)
Aussichtspunkt:Donauturm, Stephansdom, Hermannskogel

Das Wiener Riesenrad ist eines der ältesten weltweit und bietet spektakuläre Ausblicke auf die Stadt. Ein ikonisches Symbol Wiens und ein Highlight im Prater.

Wien im Winter aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Riesenrad-Winterfahrt: Funkelnde Aussichten

Spanische Hofreitschule: Reitkunst und Eleganz

Belvedere: Winterliche Pracht, Adventzauber und Meisterwerke

Musikverein: Konzertzauber und festliche Klänge

Schönbrunn im Winterkleid: Spaziergang durch die Zeit

Staatsoper: Glanz und Opernzauber

Stephansdom: Winterzauber im Herzen der Stadt

Kunsthistorisches Museum: Glanzvolle Meisterwerke

Winter-Aktivitäten in und um Wien

Die schönsten Touren

Fiaker- und Pferdekutschenfahrten

Geführte Stadtrundgänge

Wien in 3 Tagen

Von Jugendstil bis Moderne

Stadtrundfahrten mit Vienna Sightseeing

Ausflugsziele rund um das winterliche Wien

Silvester und Neujahr in Wien

Kultur, Walzer und ein weltberühmtes Konzert

Zum Jahreswechsel lockt der Silvesterpfad mit stimmungsvollen Ständen, Musik und glitzernden Lichtern, während der Duft von Punsch und gebrannten Mandeln die Gassen erfüllt. Das weltberühmte Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker ist der krönende Abschluss und symbolisiert den Start ins neue Jahr – ein Erlebnis, das die Wiener Kultur und Lebensfreude perfekt vereint.

Doch schon zuvor wird gefeiert: Am Silvesterpfad tummeln sich Menschen, um das alte Jahr mit Tanz und Live-Musik ausklingen zu lassen. Kurz vor Mitternacht zieht es die Menschen zu den schönsten Aussichtspunkten, um das Feuerwerk über der Stadt zu bewundern und gemeinsam das neue Jahr einzuläuten – ein Moment, der pure Wiener Lebensfreude versprüht.

Silvester und Neujahr in WienSilvesterbräuche in Österreich
Musik liegt in der Luft

Wien: Stadt der Musik

In der Musikstadt Wien sind die Wiener Philharmoniker das Aushängeschild der Stadt. Dirigenten weltweit sehen es als Ehre, das Neujahrskonzert im „Goldenen Saal“ des Wiener Musikvereins zu leiten – einem akustischen Meisterwerk. Auch die Wiener Sängerknaben verzaubern mit ihrem Gesang weltweit.

Doch Wien bietet mehr als Klassik: Im Jazzclub Porgy & Bess groovt die Szene, während am Donaukanal elektronische Beats pulsieren.

Zu Weihnachten verwandeln Wiens Kirchen ihre prunkvollen Hallen in Orte magischer Klänge. Ob klassische Chöre oder feierliche Orgelmusik – die Kirchenkonzerte lassen die Stadt in besinnlicher Atmosphäre erstrahlen und bringen Weihnachtszauber ins Herz Wiens.

Besondere Events

Kirchenkonzerte in Wien

Januar – Dezember
div. Kirchen, Wien

Festliche Kirchenkonzerte verzaubern mit Chören, Orgelklängen und klassischer Musik in historischen Kirchen wie dem Stephansdom – besinnlich und magisch.

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HipHop Ball

16.3.2026
Palais Niederösterreich, Wien

Hier tanzt ihr Walzer zu HipHop-Beats: Elegante Kleider und Smokings treffen auf Sneaker und Caps. Live-DJs, Rap und Beatboxing verwandeln die klassische Balltradition in ein urbanes Fest der Vielfalt und Inklusion.

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Berühmte Persönlichkeiten

Der Klang von Schubert in Wien

Schuberts Melodien sind eine zeitlose Hommage an seine Heimatstadt, wobei immer ein Hauch von Trauer in Schuberts Musik mitschwingt.

Franz Schubert

Wiener Philharmoniker

Die Wiener Philharmoniker – schon der Klang des Namens ist Musik. Wo das weltberühmte Orchester spielt, sind die Menschen in höchsten Tönen begeistert und berührt.

Wiener Philharmoniker

Mozart

Ein Spaziergang durch Mozarts Wien – vom Schloss Schönbrunn bis zum Friedhof St. Marx.

Wolfgang Amadeus Mozart

Beethoven

Nachdem er Wien als seine Wahlheimat auserkoren hatte, verbrachte Beethoven die meiste Zeit seines Lebens in der Stadt. Eine musikalische Reise zurück in der Zeit.

Ludwig van Beethoven

Johann Strauss

Johann Strauss

Regionale Rezepte

Wiener Schnitzel

Dieses Rezept gelingt immer und schmeckt wie das Original aus Wien. Das Geheimnis ist das Butterschmalz. Dann wird das Wiener Schnitzel zart und knusprig.

Wiener Schnitzel

Tafelspitz

Mit diesem Rezept schmeckt und gelingt der Tafelspitz wie das Original aus Wien. Er wird klassisch mit Rösterdäpfel und Schnittlauchsauce serviert.

Tafelspitz

Fiakergulasch

Mit diesem Rezept schmeckt und gelingt das Fiakergulasch wie das Original aus Wien. Das Geheimnis: mit Würstel, Spieglei und Essiggurkerln garnieren.

Fiakergulasch

Sachertorte

Mit dem Rezept gelingt die Sachertorte wie das Original aus Wien. Das Geheimnis: die Glasur mit einem Schwung über die Torte gießen.

Sachertorte

Apfelstrudel

Mit diesem Rezept schmeckt und gelingt der Apfelstrudel wie das Original aus Wien. Das Geheimnis ist die Fülle: Äpfel, Rosinen, Nussbrösel und Zimt.

Apfelstrudel

Faschingskrapfen

Mit Marillenmarmelade gefüllt und mit Puderzucker bestreut – die Faschingskrapfen sind ein Klassiker in der österreichischen Faschingszeit.

Faschingskrapfen

Buchteln mit Vanillesauce

In den „Buchtelhochburgen“ wird heiß diskutiert, welche Fülle die richtige ist. Powidl oder Marille? Wie immer bei Geschmacksfragen haben alle Recht.

Buchteln mit Vanillesauce

Altwiener Germgugelhupf

Der Gugelhupf ist ein Klassiker in der österreichischen Küche. Mit diesem Rezept gelingt der Altwiener Germgugelhupf ganz einfach und schnell.

Altwiener Germgugelhupf

Heurigenaufstrich „Liptauer Art”

Ein Rezept aus der traditionellen österreichischen Heurigenküche. Ein Klassiker, einfach und schnell zubereitet.

Heurigenaufstrich „Liptauer Art”

Tafelspitz-Salat

Wie fest die österreichische Küche im Herzen Europas verankert ist, lässt sich wohl kaum schmackhafter beweisen als mit einem typischen Wiener Gericht: dem Tafelspitz.

Tafelspitz-Salat

Sachergugelhupf

Der Sachergugelhupf ist ein Klassiker in der österreichischen Küche. Mit diesem Rezept gelingt er einfach und schnell.

Sachergugelhupf

Besondere Unterkünfte

Boutiquehotel Harmonie: 4-Sterne mit Kunstkonzept

Hotel Sans Souci: Design von yoo mit 5-Sternen

Boutiquehotel Stadthalle: 3-Sterne Öko-Hotel

Hotel Daniel: Designhotel in Belvedere Nähe

Hotel Sacher: historisches Ambiente hinter der Oper 5-Sterne

Andaz Vienna Am Belvedere: moderne Kunst und Design

Hilton Vienna Waterfront: historisches Gebäude an der Donau

Boutique Hotel Altstadt Vienna: moderne Kunst und 4-Sterne

Es grünt so grün

Nachhaltigkeit in Wien

Die Bäume

Die „Wiener Stadtgärten” haben alle Hände voll zu tun. Schließlich pflegen sie ca. eine halbe Million Bäume: 95.000 Allee- und Straßenbäume, 188.400 Anlagenbäume, 1.900 Bäume auf Betriebsflächen und geschätzte 200.000 Forstbäume wie zum Beispiel im Wiener Prater.

Bauernhöfe in der Großstadt

In der Metropole Wien gibt es rund 800 Bauernhöfe. Hier werden mehr Gurken geerntet als im Rest Österreichs. Ähnlich ist es beim Ernteanteil von Melanzani, Petersilie, Tomaten und Pfefferoni.

Das Grünland

Wiesen, Parks, Weinreben, Wälder, Felder und Gärten: Dank des Wienerwalds und der Donau-Auen ist beinah die Hälfte der Gesamtfläche Wiens Grünland. Der Bezirk Hietzing ist übrigens der grünste, mit 70 % Grünanteil.

Sanfte Mobilität

Es gibt 162 Öffi-Linien, die von mehr als 966 Millionen Fahrgästen pro Jahr genutzt werden. Die Wiener sind besonders nachhaltig, wenn es um Mobilität geht: 73 % fahren mit Öffis zur Arbeit, 44 % gehen zu Fuß, 13 % fahren mit dem Rad und nur 33 % mit dem Auto.

Wien mobil und entspannt genießen

Wiens Vorteilkarten

Besucher:innen genießen Vergünstigungen, gratis Eintritte, Öffi Mobilität und viele Vorteilsangebote für den Aufenthalt bereits ab dem ersten Tag.

Vienna City Card

Vienna Pass

Vienna Flexi Pass

Vienna Welcome Card

Bundesländer- und Städte-Cards

FAQs

  • Prater

  • Spanische Hofreitschule

  • Belvedere

  • Musikverein

  • Schönbrunn

  • Staatsoper

  • Stephansdom

  • Kunsthistorisches Museum

In Wien reicht das Angebot von Museen Besuchen über Christkindl- und Weihnachtsmärkte bis zu Sport wie Eislaufen, Rodeln- oder Eisstockschießen.

Neben Weihnachtsmärkten locken Konzerte in der Wiener Staatsoper, im Konzerthaus oder im Musikverein. Ein Höhepunkt ist das weltberühmte Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker.

Wer den Jahreswechsel im Stadtzentrum verbringt, kann den Silvesterpfad mit Musik und Tanz unter freiem Himmel erleben. Auch die traditionsreichen Wiener Bälle sorgen für glanzvolle Momente im Winter.

Auf der Seite vom Wien Tourismus findet ihr einen umfangreichen Veranstaltungskalender.

Das Besondere an Wien ist die Melange aus Kunst, Kultur, Architektur, Musik und liebenswertem Charme – dabei wird die Tradition lebendig gehalten und vielerorts mit Modernem geschickt kombiniert.

5 Gründe, warum Wien so viel Lebensqualität bietet

  1. Das Grün ist so nah!

    In 15 Minuten gelangt ihr von der Stadtmitte in das nächste Naherholungsgebiet

  2. Öffentliche Verkehrsmittel laufen reibungslos

    Die Wiener lieben ihre „Öffis” wie Straßenbahn, Bus oder U-Bahn. An Wochenenden fährt die U-Bahn die ganze Nacht.

  3. Trinkwasser kommt aus der Wasserleitung!

    Das Trinkwasser kommt aus den niederösterreichisch-steirischen Alpen über Hochquellleitungen direkt in die Stadt.

  4. Die Stadt ist supersauber!

    Straßen, Parks und öffentliche Plätze sind die reinste Freude – im wahrsten Sinn des Wortes: Müllabfuhr und Reinigung funktionieren tadellos.

  5. Alles mit der Ruhe!

    Vielleicht fördern seit jeher die Kaffeehäuser und Heurigen die Mentalität: hier wird nicht „gehudelt”.

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