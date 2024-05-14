Einleitung
„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen.“ Im Winter in Wien: nichts leichter als das! Denn auch im Winter gibt es für Neugierige Winteraktivitäten und Besonderheiten wie Weihnachtsmärkte oder das Neujahrskonzert zu entdecken.
Geschichte(n), die bis heute an historischen Plätzen, Schlössern oder Museen erlebbar sind und die ganze Familie Wien gleichermaßen im Winter verzaubern. Wien ist gesegnet mit einer Fülle an Kunst und Kultur, die es obendrein schafft, selbst die Jüngsten zu verzaubern. Spannend vermittelt, zum Entdecken gemacht und die Neugierde weckend. Insbesondere wenn wir selbst kreativ sein können, zieht uns Kultur in ihren Bann: Dann ist alles möglich!
Und zum Ausgleich: die ausgelassene Stimmung am Eislaufplatz vor dem Wiener Rathaus im Lichterglanz der Weihnachtszeit genießen oder vor dem Museums Quartier ein paar Durchgänge beim Eisstockschießen spielen – vielleicht als Einstimmung auf den Silvesterabend.
Das Wiener Riesenrad ist eines der ältesten weltweit und bietet spektakuläre Ausblicke auf die Stadt. Ein ikonisches Symbol Wiens und ein Highlight im Prater.
Wien im Winter aus allen Perspektiven
Die Top Highlights
Die schönsten Touren
Kultur, Walzer und ein weltberühmtes Konzert
Zum Jahreswechsel lockt der Silvesterpfad mit stimmungsvollen Ständen, Musik und glitzernden Lichtern, während der Duft von Punsch und gebrannten Mandeln die Gassen erfüllt. Das weltberühmte Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker ist der krönende Abschluss und symbolisiert den Start ins neue Jahr – ein Erlebnis, das die Wiener Kultur und Lebensfreude perfekt vereint.
Doch schon zuvor wird gefeiert: Am Silvesterpfad tummeln sich Menschen, um das alte Jahr mit Tanz und Live-Musik ausklingen zu lassen. Kurz vor Mitternacht zieht es die Menschen zu den schönsten Aussichtspunkten, um das Feuerwerk über der Stadt zu bewundern und gemeinsam das neue Jahr einzuläuten – ein Moment, der pure Wiener Lebensfreude versprüht.
Wien: Stadt der Musik
In der Musikstadt Wien sind die Wiener Philharmoniker das Aushängeschild der Stadt. Dirigenten weltweit sehen es als Ehre, das Neujahrskonzert im „Goldenen Saal“ des Wiener Musikvereins zu leiten – einem akustischen Meisterwerk. Auch die Wiener Sängerknaben verzaubern mit ihrem Gesang weltweit.
Doch Wien bietet mehr als Klassik: Im Jazzclub Porgy & Bess groovt die Szene, während am Donaukanal elektronische Beats pulsieren.
Zu Weihnachten verwandeln Wiens Kirchen ihre prunkvollen Hallen in Orte magischer Klänge. Ob klassische Chöre oder feierliche Orgelmusik – die Kirchenkonzerte lassen die Stadt in besinnlicher Atmosphäre erstrahlen und bringen Weihnachtszauber ins Herz Wiens.
Besondere Events
Kirchenkonzerte in Wien
Festliche Kirchenkonzerte verzaubern mit Chören, Orgelklängen und klassischer Musik in historischen Kirchen wie dem Stephansdom – besinnlich und magisch.
Berühmte Persönlichkeiten
Der Klang von Schubert in Wien
Schuberts Melodien sind eine zeitlose Hommage an seine Heimatstadt, wobei immer ein Hauch von Trauer in Schuberts Musik mitschwingt.
Wiener Philharmoniker
Die Wiener Philharmoniker – schon der Klang des Namens ist Musik. Wo das weltberühmte Orchester spielt, sind die Menschen in höchsten Tönen begeistert und berührt.
Beethoven
Nachdem er Wien als seine Wahlheimat auserkoren hatte, verbrachte Beethoven die meiste Zeit seines Lebens in der Stadt. Eine musikalische Reise zurück in der Zeit.
Regionale Rezepte
Wiener Schnitzel
Dieses Rezept gelingt immer und schmeckt wie das Original aus Wien. Das Geheimnis ist das Butterschmalz. Dann wird das Wiener Schnitzel zart und knusprig.
Tafelspitz
Mit diesem Rezept schmeckt und gelingt der Tafelspitz wie das Original aus Wien. Er wird klassisch mit Rösterdäpfel und Schnittlauchsauce serviert.
Fiakergulasch
Mit diesem Rezept schmeckt und gelingt das Fiakergulasch wie das Original aus Wien. Das Geheimnis: mit Würstel, Spieglei und Essiggurkerln garnieren.
Sachertorte
Mit dem Rezept gelingt die Sachertorte wie das Original aus Wien. Das Geheimnis: die Glasur mit einem Schwung über die Torte gießen.
Apfelstrudel
Mit diesem Rezept schmeckt und gelingt der Apfelstrudel wie das Original aus Wien. Das Geheimnis ist die Fülle: Äpfel, Rosinen, Nussbrösel und Zimt.
Faschingskrapfen
Mit Marillenmarmelade gefüllt und mit Puderzucker bestreut – die Faschingskrapfen sind ein Klassiker in der österreichischen Faschingszeit.
Buchteln mit Vanillesauce
In den „Buchtelhochburgen“ wird heiß diskutiert, welche Fülle die richtige ist. Powidl oder Marille? Wie immer bei Geschmacksfragen haben alle Recht.
Altwiener Germgugelhupf
Der Gugelhupf ist ein Klassiker in der österreichischen Küche. Mit diesem Rezept gelingt der Altwiener Germgugelhupf ganz einfach und schnell.
Heurigenaufstrich „Liptauer Art”
Ein Rezept aus der traditionellen österreichischen Heurigenküche. Ein Klassiker, einfach und schnell zubereitet.
Tafelspitz-Salat
Wie fest die österreichische Küche im Herzen Europas verankert ist, lässt sich wohl kaum schmackhafter beweisen als mit einem typischen Wiener Gericht: dem Tafelspitz.
Besondere Unterkünfte
Nachhaltigkeit in Wien
Die Bäume
Die „Wiener Stadtgärten” haben alle Hände voll zu tun. Schließlich pflegen sie ca. eine halbe Million Bäume: 95.000 Allee- und Straßenbäume, 188.400 Anlagenbäume, 1.900 Bäume auf Betriebsflächen und geschätzte 200.000 Forstbäume wie zum Beispiel im Wiener Prater.
Bauernhöfe in der Großstadt
In der Metropole Wien gibt es rund 800 Bauernhöfe. Hier werden mehr Gurken geerntet als im Rest Österreichs. Ähnlich ist es beim Ernteanteil von Melanzani, Petersilie, Tomaten und Pfefferoni.
Das Grünland
Wiesen, Parks, Weinreben, Wälder, Felder und Gärten: Dank des Wienerwalds und der Donau-Auen ist beinah die Hälfte der Gesamtfläche Wiens Grünland. Der Bezirk Hietzing ist übrigens der grünste, mit 70 % Grünanteil.
Sanfte Mobilität
Es gibt 162 Öffi-Linien, die von mehr als 966 Millionen Fahrgästen pro Jahr genutzt werden. Die Wiener sind besonders nachhaltig, wenn es um Mobilität geht: 73 % fahren mit Öffis zur Arbeit, 44 % gehen zu Fuß, 13 % fahren mit dem Rad und nur 33 % mit dem Auto.
Wiens Vorteilkarten
Besucher:innen genießen Vergünstigungen, gratis Eintritte, Öffi Mobilität und viele Vorteilsangebote für den Aufenthalt bereits ab dem ersten Tag.