Two people toasting with red wine at a set table outdoors, vineyard in the background.
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10 motivos para visitar Austria en 2024

No te quedes sin descubrirlos

Explora un país lleno de historia, cultura y paisajes impresionantes!

1. Capital Europea de la Cultura Bad Ischl Salzkammergut 202

Bad Ischl y 22 municipios del Salzkammergut son la "Capital Europea de la Cultura 2024", la primera en una región alpina y rural. Con el lema "La cultura es la nueva sal", presentan un programa innovador para entusiasmar a residentes y visitantes.

La Capital Europea de la Cultura 2024

23 municipio, 2 regiones, 4 líneas de programación, 190 proyectos y 300 actos.

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La Capital Cultural del Salzkammergut: Bad Ischl

Descubre el lugar que el emperador eligió como destino de sus vacaciones de verano.

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Los Mundos de la Sal

La extracción de la sal comenzó en el Salzkammergut hace unos 7000 años.

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Tras las huellas de Anton Bruckner

El año 2024 marcará la conmemoración del bicentenario del nacimiento del compositor.

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2. Ciudades para todos los gustos

Viena cautiva con su estilo imperial y es la ciudad más habitable. Graz ofrece platos creativos, Linz energía arrolladora, y ciudades como Innsbruck, Salzburgo y Bregenz, junto con fortalezas históricas, encantan con su historia y belleza.

Viena: la metrópolis verde por excelencia

En 2023, Viena reafirma su posición como la ciudad más habitable y verde del mundo.

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Graz: la capital de los sabores

Productos regionales y espíritu innovador: ¡Visitar Graz será sencillamente un placer!

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Linz: la energía del futuro

Orientada al futuro y abierta al mundo, Linz es una ciudad que seduce y sorprende.

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Bad Ischl: La Capital Europea de la Cultura

Bad Ischl y 22 municipios rurales nombrados: Capital Europea de la Cultura 2024.

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Innsbruck

En Innsbruck, el pasado y el futuro se entrelazan en el corazón de los Alpes, donde monumentos históricos conviven con una arquitectura posmodernista de renombre mundial.

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Salzburgo

La ciudad de Mozart recibe también el sobrenombre de “Escenario mundial” y con motivo, ya que destaca con acontecimientos culturales como el gran Festival de Salzburgo.

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Bregenz

A orillas del tercer lago más grande de Centro Europa, encontrará la capital de Vorarlberg con un variado programa de actividades deportivas y culturales.

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¡Nuevo en Viena!

Casa de Strauss

Museo del genio musical

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3. Vacaciones sostenibles

Austria en tren

Trenes ÖBB: conexiones excelentes y servicios modernos para moverte a Austria.

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Vacaciones sostenibles en la naturaleza

Naturaleza de Austria: cuidada con dedicación y sostenibilidad.

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4. Wellness Disfruta de una experiencia de bienestar única en Austria, donde los anfitriones te ofrecen oasis privados y exclusivos spas para rejuvenecer cuerpo y alma. Explora el equilibrio perfecto entre relajación y lujo en el corazón de los impresionantes paisajes austriacos.

Descansar y relajarse en los balnearios de Austria

Aguas termales templadas sobre la piel, el cuerpo totalmente relajado, aire puro alpino. ¡Así de bonita puede ser una estancia en un balneario!

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Wellness & Spa en privado

En Austria, los anfitriones ofrecen oasis y spas privados para relajar cuerpo y alma en un ambiente exclusivo.

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Experimentar la naturaleza con todos los sentidos

Vacaciones en el bosque: ¡los árboles como fuente de energía y bienestar!

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Wellness con vistas

Relájate en el spa con vistas a lagos y montañas impresionantes.

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Baños termales: el poder curativo del agua

Los manantiales de aguas sulfurosas fortalecen el sistema inmunológico y los baños de clorurado sódico relajan hasta la punta de los dedos de los pies. El agua es una ver

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5. Un viaje al pasado Visitas a castillos y residencias imperiales, monasterios y abadías testigos de un pasado rico en arquitectura, cultura y arte, y estancias de cuento de hadas en castillos convertidos en hoteles donde revivir épocas lejanas y mitos como el de Francisco y Sisí.
Noches en castillos de cuento

Fortalezas, residencias nobiliarias y castillos medievales son legados de la larga historia de Austria. Hoy, muchos de ellos se han convertido en hoteles, donde podrás pasar días de vacaciones y relax entre obras de arte y leyendas de tiempos pasados. En la naturaleza, junto al lago o en la ciudad, todos ellos garantizan experiencias inolvidables.

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6. Experimentar el sabor de la tierra En Austria, agricultores y cocineros combinan tradición y modernidad, buscando inspiración global para crear alimentos sostenibles de alta calidad con recetas tradicionales y métodos innovadores.

6. Experimentar el sabor de la tierra

Cocineros con espíritu innovador de Austria ofrecen delicias sostenibles para disfrutar en tus vacaciones.

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Senderismo gastronómico

Explora delicias gastronómicas con vino y pescado fresco en nuestras excursiones entre praderas alpinas y lagos.

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Comer y beber

La cocina austriaca ofrece un universo sensorial para los visitantes.

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Rutas para descubrir el vino austriaco

Tour vinícola austriaco: viñedos, bodegas premiadas y bellezas artísticas únicas.

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Gastronomía austriaca

Para "saborear" Austria, nada mejor que su excelente cocina, su familiar hospitalidad y, cómo no, sus exquisitos dulces que le han dado fama internacional.

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¿Qué se bebe en Austria?

Se nota que Austria es un país de gente que disfruta de la vida por sus costumbres a la hora de beber.

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7. Naturaleza 365 días al año

Los parques naturales de Austria

Los 48 parques naturales de Austria, cada uno con unas características únicas, invitan a relajarse en plena naturaleza. En estos paisajes culturales protegidos, se puede interactuar con la naturaleza de muchas maneras.

Parques naturales

Los 48 parques naturales de Austria, con sus características únicas, invitan a relajarse y disfrutar de la naturaleza.

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La felicidad de moverse en plena naturaleza

Senderismo, ciclismo y correr en la naturaleza aportan serenidad, salud y felicidad. La naturaleza relaja, estimula y mejora el bienestar.

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Los lagos y la naturaleza

La naturaleza de Austria irradia una poderosa calma y armonía, que permite a los visitantes detenerse y reencontrar su esencia.

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8. Luces de Adviento: el lado más auténtico de la Navidad Austria celebra el adviento con apasionados mercadillos navideños, deliciosas galletas y la magia invernal en sus encantadoras ciudades. Sumérgete en la experiencia única del adviento en la ciudad austriaca.

Austria celebra el Adviento con mercadillos y galletas

En Austria, el Adviento despierta la magia navideña con mercadillos, galletas, coronas y otras tradiciones, haciendo de esta época la más mágica del año.

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El invierno y el Adviento en las ciudades de Austria

El Adviento en Austria es acogedor y festivo, con rutas urbanas llenas de nuevas experiencias y recuerdos invernales.

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El Adviento urbano: las mejores vistas del bullicio invernal

Las capitales regionales de Austria se visten para Navidad, invitándote a descubrir lugares mágicos con vistas encantadoras.

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Mercados Navideños en Austria

En Austria, las cinco semanas previas a Navidad son perfectas para disfrutar de románticos mercadillos y la magia del Adviento.

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9. Alojamiento Los austriacos ofrecen a sus huéspedes una amplia oferta empezando desde hoteles de diseño hasta campings. Descubre el encanto de los alojamientos en Austria

Alojamiento en Austria

¡Encuentra alojamiento para tus vacaciones en Austria! ¿Ya sabes dónde quieres ir?

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Déjate inspirar

Descubre aquí tu hospedaje para una estancia inolvidable en Austria.

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Gastronomía de la guía GaultMillau con alojamiento

Explora cinco propuestas gastronómicas con alojamiento de la guía GaultMillau para una experiencia culinaria única en Austria.

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10. Arte y Cultura Ya sea antiguo o vanguardista, clásico o un secreto muy bien guardado: la oferta de museos en Austria esconde una gran variedad y una visita nunca está de más. Ofrecen un pequeño recorrido por la animada escena artística que abarca el pasado, el presente y el futuro
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