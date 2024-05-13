10 motivos para visitar Austria en 2024
Introduction
Explora un país lleno de historia, cultura y paisajes impresionantes!
1. Capital Europea de la Cultura Bad Ischl Salzkammergut 202Bad Ischl y 22 municipios del Salzkammergut son la "Capital Europea de la Cultura 2024", la primera en una región alpina y rural. Con el lema "La cultura es la nueva sal", presentan un programa innovador para entusiasmar a residentes y visitantes.
La Capital Europea de la Cultura 2024
23 municipio, 2 regiones, 4 líneas de programación, 190 proyectos y 300 actos.
La Capital Cultural del Salzkammergut: Bad Ischl
Descubre el lugar que el emperador eligió como destino de sus vacaciones de verano.
2. Ciudades para todos los gustosViena cautiva con su estilo imperial y es la ciudad más habitable. Graz ofrece platos creativos, Linz energía arrolladora, y ciudades como Innsbruck, Salzburgo y Bregenz, junto con fortalezas históricas, encantan con su historia y belleza.
Viena: la metrópolis verde por excelencia
En 2023, Viena reafirma su posición como la ciudad más habitable y verde del mundo.
Graz: la capital de los sabores
Productos regionales y espíritu innovador: ¡Visitar Graz será sencillamente un placer!
Linz: la energía del futuro
Orientada al futuro y abierta al mundo, Linz es una ciudad que seduce y sorprende.
Bad Ischl: La Capital Europea de la Cultura
Bad Ischl y 22 municipios rurales nombrados: Capital Europea de la Cultura 2024.
Innsbruck
En Innsbruck, el pasado y el futuro se entrelazan en el corazón de los Alpes, donde monumentos históricos conviven con una arquitectura posmodernista de renombre mundial.
Salzburgo
La ciudad de Mozart recibe también el sobrenombre de “Escenario mundial” y con motivo, ya que destaca con acontecimientos culturales como el gran Festival de Salzburgo.
¡Nuevo en Viena!
3. Vacaciones sostenibles
Descansar y relajarse en los balnearios de Austria
Aguas termales templadas sobre la piel, el cuerpo totalmente relajado, aire puro alpino. ¡Así de bonita puede ser una estancia en un balneario!
Wellness & Spa en privado
En Austria, los anfitriones ofrecen oasis y spas privados para relajar cuerpo y alma en un ambiente exclusivo.
Experimentar la naturaleza con todos los sentidos
Vacaciones en el bosque: ¡los árboles como fuente de energía y bienestar!
Fortalezas, residencias nobiliarias y castillos medievales son legados de la larga historia de Austria. Hoy, muchos de ellos se han convertido en hoteles, donde podrás pasar días de vacaciones y relax entre obras de arte y leyendas de tiempos pasados. En la naturaleza, junto al lago o en la ciudad, todos ellos garantizan experiencias inolvidables.
6. Experimentar el sabor de la tierra
Cocineros con espíritu innovador de Austria ofrecen delicias sostenibles para disfrutar en tus vacaciones.
Senderismo gastronómico
Explora delicias gastronómicas con vino y pescado fresco en nuestras excursiones entre praderas alpinas y lagos.
Rutas para descubrir el vino austriaco
Tour vinícola austriaco: viñedos, bodegas premiadas y bellezas artísticas únicas.
Gastronomía austriaca
Para "saborear" Austria, nada mejor que su excelente cocina, su familiar hospitalidad y, cómo no, sus exquisitos dulces que le han dado fama internacional.
Los parques naturales de AustriaLos 48 parques naturales de Austria, cada uno con unas características únicas, invitan a relajarse en plena naturaleza. En estos paisajes culturales protegidos, se puede interactuar con la naturaleza de muchas maneras.
Parques naturales
Los 48 parques naturales de Austria, con sus características únicas, invitan a relajarse y disfrutar de la naturaleza.
La felicidad de moverse en plena naturaleza
Senderismo, ciclismo y correr en la naturaleza aportan serenidad, salud y felicidad. La naturaleza relaja, estimula y mejora el bienestar.
Austria celebra el Adviento con mercadillos y galletas
En Austria, el Adviento despierta la magia navideña con mercadillos, galletas, coronas y otras tradiciones, haciendo de esta época la más mágica del año.
El invierno y el Adviento en las ciudades de Austria
El Adviento en Austria es acogedor y festivo, con rutas urbanas llenas de nuevas experiencias y recuerdos invernales.
El Adviento urbano: las mejores vistas del bullicio invernal
Las capitales regionales de Austria se visten para Navidad, invitándote a descubrir lugares mágicos con vistas encantadoras.
Alojamiento en Austria
¡Encuentra alojamiento para tus vacaciones en Austria! ¿Ya sabes dónde quieres ir?