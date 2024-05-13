Automne en Autriche
La saison où l'Autriche change de couleur
Introduction
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L'essentiel, en un coup d'œil
Meilleure fenêtre : mi-septembre à fin octobre pour les couleurs en montagne ; les tavernes à vin ouvrent jusqu'à début novembre.
Adapté à : randonneurs et photographes, amateurs de vin et de gastronomie, couples en escapade urbaine, familles en semaine.
Températures : fraîches et changeantes, généralement plus douces en plaine (Vienne, Burgenland) qu'en altitude.
Point de vigilance : certains téléphériques, refuges et lacs de baignade ferment progressivement — vérifier les horaires avant de partir.
Meilleure fenêtre : mi-septembre à fin octobre pour les couleurs en montagne ; les tavernes à vin ouvrent jusqu'à début novembre.
Adapté à : randonneurs et photographes, amateurs de vin et de gastronomie, couples en escapade urbaine, familles en semaine.
Températures : fraîches et changeantes, généralement plus douces en plaine (Vienne, Burgenland) qu'en altitude.
Point de vigilance : certains téléphériques, refuges et lacs de baignade ferment progressivement — vérifier les horaires avant de partir.