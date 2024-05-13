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Automne en Autriche
La saison où l'Autriche change de couleur

Entre forêts de mélèzes dorées dans les Alpes, vendanges dans le Burgenland et la Styrie, et lumière rasante sur les toits de Vienne.

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L'essentiel, en un coup d'œil

Meilleure fenêtre : mi-septembre à fin octobre pour les couleurs en montagne ; les tavernes à vin ouvrent jusqu'à début novembre.

Adapté à : randonneurs et photographes, amateurs de vin et de gastronomie, couples en escapade urbaine, familles en semaine.

Températures : fraîches et changeantes, généralement plus douces en plaine (Vienne, Burgenland) qu'en altitude.

Point de vigilance : certains téléphériques, refuges et lacs de baignade ferment progressivement — vérifier les horaires avant de partir.

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