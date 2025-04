Consigli per escursioni con bambini in caso di pioggia

Anche quando il sole si prende una pausa, non ci sono limiti a ciò che si può fare in Austria. Ci sono molte alternative interessanti quando piove.

Quando fuori piove a dirotto, in Austria ci sono tantissime attività al coperto da vivere con i bambini. Potete visitare un museo interattivo come il Haus der Natur a Salisburgo o l’Ars Electronica di Linz. Nei tunnel sotterranei, come quelli delle Salzwelten di Hallein, i piccoli avventurieri possono scoprire il mondo sotto terra.

Castelli e fortezze da fiaba, come la Festung Kufstein o il castello di Schönbrunn a Vienna, regalano esperienze affascinanti per tutta la famiglia. E per un momento di relax, le terme austriache sono perfette – dalla H2O-Therme in Stiria alla Therme Lutzmannsburg nel Burgenland.