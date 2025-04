Vacanze sulla neve con tanto sci? L’Austria è il posto giusto. Ecco i 9 comprensori più grandi, dove scendere su piste adatte a tutti, principianti ed esperti.

I più grandi comprensori sciistici dell'Austria sono una raffinata collezione di aree dedicate agli sport invernali che si distinguono per lo spettacolare panorama alpino, la qualità delle piste, la moderna infrastruttura di funivie e seggiovie, la magia dei rifugi ben curati.

Con 300 chilometri di piste, la regione dell’Arlberg nel Vorarlberg è in testa alla classifica delle più grandi stazioni sciistiche - ed è anche una delle cinque più grandi del mondo. Qui ci si può aspettare il meglio degli sport invernali. Ischgl in Tirolo, invece, delizia con piste lunghe fino a 11 chilometri e, grazie all'altitudine di quasi 3.000 metri, disponibili fino all'inizio di maggio. E poi vi presentiamo altre sette stazioni sciistiche dove potrai trovare tutto ciò che il tuo cuore sportivo desidera per l’inverno: da ampie piste per piacevole discese a piste nere super ripide, da funslope e cross park ad aree ufficiali per il freeride.