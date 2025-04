Chiunque visiti le montagne austriache lo capirà presto: lo speciale stile di vita di cui tutti vanno così pazzi, un mix di leggerezza, libertà e amore per la natura.

C’è chi non ne ha mai abbastanza. E in Austria, con oltre il 60% del territorio occupato da montagne d’alta quota, c’è spazio per tutti gli amanti dell’altitudine. Da secoli, la vita nelle Alpi è profondamente intrecciata con la montagna: gli abitanti hanno gestito alpeggi e risorse naturali con dedizione, ben prima che l’alpinismo o gli sport di montagna diventassero popolari.

Il legame con le vette non è solo fisico, ma anche culturale. L’escursionismo e le attività ricreative in montagna si sono sviluppate tra Ottocento e Novecento, ma l’attrazione per questi paesaggi è più antica. Forse nasce dal desiderio di pace, dalla ricerca di silenzio nella natura o dall’emozione di raggiungere una cima e sentirsi sopra il mondo.

A preservare questo patrimonio unico sono proprio le persone che vivono nelle regioni alpine. Con un forte senso di responsabilità, si impegnano ogni giorno per proteggere la natura alpina e promuovere uno sviluppo sostenibile delle risorse locali.