Musea en galerieën in Oostenrijk
Dompel jezelf onder in de wereld van kunst

Musea en galerieën in Oostenrijk: oases van rust waar schilderijen, beeldhouwwerken en moderne kunst de ziel raken en inspireren.

Een reis door de kunstgeschiedenis

Musea en galerieën bieden een prachtige manier om de rijke cultuur van een land te ontdekken. Verleden, heden en toekomst. In Oostenrijk betovert het museum- en galerielandschap kunstliefhebbers met zijn diversiteit en lichtheid.

Van het prachtige Museum voor Toegepaste Kunst (het MAK) in Wenen tot het moderne Kunsthaus in Bregenz, de diversiteit is fascinerend. Deze culturele oases combineren geschiedenis met hedendaagse kunst, en laten soms een gevoel van lichtheid achter, als een frisse zomerbries. Tentoonstellingen nodigen je uit om je onder te dompelen in een wereld van esthetiek, waar elke penseelstreek en elk beeld de ziel kan raken. Kunst wordt hier een zacht gefluister.

Musea en galerieën zijn ontmoetingsplaatsen vol kleur en uitwisseling. Laat je inspireren, ontdek nieuwe perspectieven en geniet van de verbinding met kunst in Oostenrijk.

De beroemdste musea van Oostenrijk

Museum voor moderne kunst

De Karinthische popkunstenaar Kiki Kogelnik maakte deel uit van de groep van Roy Lichtenstein en Andy Warhol.

Museum moderne kunst, Klagenfurt

Ars Elektronica Centrum

Het museum van de toekomst biedt inzicht in nieuwe digitale werelden, technologieën en media.

Ars Electronica Centrum, Linz

Lentos Kunstmuseum

Alleen al de LED-gevel van 5.100 m2 aan de oever van de Donau is een bezoek waard. De tentoonstellingen nog meer.

Lentos Kunstmuseum, Linz

Vrijmetselaarsmuseum Kasteel Rosenau

Het ontwerp van het paleis is voorzien van geheime getallensymboliek ▲, zoals typerend is voor de vrijmetselarij.

Vrijmetselaarsmuseum Rosenau

Hangar-7

Indrukwekkende architectuur, historische vliegtuigen, spectaculaire kunst gekoppeld aan een dagje vol plezier.

Hangar-7, Salzburg

Vesting Hohensalzburg

Het 900 jaar oude fort is het grootste volledig bewaard gebleven kasteelcomplex in Europa en torent hoog boven het historische stadscentrum uit.

Vesting Hohensalzburg

DomQuartier Salzburg

In 11 zalen van de voormalige prins-aartsbisschoppelijke residentie toont het DomQuartier Europese schilderijen uit de 16e tot 19e eeuw.

DomQuartier, Salzburg

Vriendelijke vreemdeling in Graz

Futuristische architectuur ontmoet hedendaagse kunst: een meesterwerk van creativiteit en innovatie in het Kunsthaus Graz.

Kunsthaus Graz, Graz

Paleis Eggenberg

Het paleis is een architectonische allegorie van het universum. Het ensemble herbergt nu een museum.

Paleis Eggenberg, Graz

Swarovski Kristalwerelden

André Heller creëerde de kristalwerelden in de vorm van een reus voor het honderdjarig bestaan van Swarovski.

Swarovski Kristalwerelden, Wattens

Kasteel Ambras

Het eerste museum ter wereld presenteert nog steeds waardevolle voorwerpen uit de collectie van aartshertog Ferdinand II.

Kasteel Ambras, Innsbruck

Keizerlijk paleis Innsbruck

De tentoonstelling "Maximilian1" herdenkt de ridder en keizer uit het Huis Habsburg.

Hofburg Innsbruck

Vorarlberg museum

Dit meermaals bekroonde museum richt zich op archeologie, geschiedenis en folklore.

vorarlberg museum, Bregenz

Albertina

Het Albertina herbergt een van de belangrijkste collecties grafische kunst. De haas van Albrecht Dürer is welbekend.

Albertina, Wenen

Paleis Schönbrunn

Statige pracht, natuur en een onvergelijkbaar uitzicht - het paleis bezoeken is verliefd worden.

Schloss Schönbrunn, Wenen

MAK

De MAK is gespecialiseerd in toegepaste kunst, design, architectuur en hedendaagse kunst.

Museum voor toegepaste kunst, Wenen

MQW

Het MuseumsQuartier is een levendige culturele wijk geworden.

MuseumsQuartier, Wenen

Kunsthistorisch Museum Wenen

Het imposante gebouw met zijn prachtige interieur is de ideale omgeving voor wereldberoemde schilderijen.

Kunsthistorisch Museum, Wenen

Hofburg: regeringscentrum met charme

De Hofburg herbergt negen musea: een unieke verzameling van grote geschiedenis!

Paleis Hofburg, Wenen

Leopold Museum: de culturele huiskamer van Wenen

Hier vind je de grootste Egon Schiele-collectie ter wereld en honderden meesterwerken van het Weense modernisme.

Leopold Museum, Wenen

Heidi Horten Collectie

De Heidi Horten Collectie biedt kunstgenot dat de diversiteit en diepgang van het modernisme van de 20e en 21e eeuw laat zien.

Heidi Horten Collectie, Wenen

De meest inspirerende galerieën van Oostenrijk

Galerie Burgenland

Voor iedereen die graag van perspectief verandert. Hedendaagse en moderne kunst zetten hier de toon: beeldende kunst, installaties en mediakunst.

Galerie Burgenland

Kunst op 5 niveaus

Van beeldende kunst tot performance en nieuwe mediadisciplines, het museum is ook architectonisch de moeite waard.

Staatsgalerie van Niederösterreich

Mural Harbor Gallery

De Mural Harbor Gallery, een van 's werelds grootste openluchtgalerieën voor straatkunst, ligt in de Donauhaven. Er zijn meer dan 300 muurschilderingen te bewonderen.

Mural Harbor Gallery, Linz

Thaddaeus Ropac

Ropac is een van de bekendste galeriehouders van Oostenrijk. Hij is gespecialiseerd in tentoonstellingen van hedendaagse schilder- en beeldhouwkunst.

Thaddaeus Ropac, Salzburg

Galerij Nikolaus Ruzicska

Historische muren, moderne architectuur en hedendaagse kunst: je vindt het in deze galerie, die is gevestigd in een voormalige wagensmederij..

Galerie Nikolaus Ruzicska, Salzburg

Galerie Rudolf Budja

De galerie in Palais Küenburg richt zich op kunsthistorische en hedendaagse metamorfoses van Andy Warhol tot Roy Lichtenstein en Keith Haring.

Rudolf Budja Galerij, Salzburg

Salzburg Foundation

Met de twee uur durende "Walk of Modern Art" werd een kunstroute gecreëerd die ook religieuze objecten omvat, zoals de romaanse koorcrypte van de eerste dom van Salzburg

Salzburg Foundation

Nieuwe galerie Graz

Kunstenaars van de 19e eeuw tot nu, van klassieke schilderkunst tot grafische kunst en fotografie tot installatiekunst, komen aan bod.

Nieuwe Galerie Graz

Oostenrijkse Belvedere Galerij

Het is het centrale podium voor kunst van de middeleeuwen tot hedendaags en huisvest 's werelds grootste Gustav Klimt-collectie met het iconische werk "De Kus".

Belvedere Galerij, Wenen

Kunst. Festivals. Feesten.

Feesten in het museum: kunst, muziek en cultuur in Wenen

Pulserende beats, exclusieve tentoonstellingen en een unieke sfeer die kunst en feest combineert.

Feesten in het Museum voor Toegepaste Kunst

(jong)MAK: het jonge collectief plant en organiseert workshops, discussies, tentoonstellingen en feesten die nieuwe ideeën en perspectieven creëren.

(jong)MAK

Feesten in het Kunsthistorisches Museum

Eens per maand wordt de Kuppelhalle omgetoverd tot cocktailbar: op de klanken van DJ's leer je verrassende verhalen over de kunstwerken.

Kunstschatzi

Openluchtmusea: het leven van vroeger

Musea voor kinderen: ontdekkingen voor alle leeftijden

Van wetenschap en technologie, kunst en cultuur tot geschiedenis en maatschappij: Oostenrijk biedt een breed scala aan musea die ook interessant zijn voor kinderen. Laten we op avontuur gaan!

Carnuntum

Vandaag de dag is Carnuntum als een stap middenin de oudheid: de huizen zijn natuurgetrouw gereconstrueerd.

Carnuntum

Kasteelmuseum Linz

Het moderne universele museum toont de geschiedenis van natuur, cultuur en technologie vanaf het begin van het leven tot nu.

Kasteelmuseum Linz

Museum met het gouden dak

Ontdek de geschiedenis van het gouden dak op een spannende en leerzame manier. Plezier en kennis voor het hele gezin!

Museum met het gouden dak

Inatura Dornbirn

Interactieve spellen en videoprojecties maken net zo goed deel uit van het museum als levende kleine dieren.

Inatura Dornbirn

ZOOM Kindermuseum

Waar leren een avontuur wordt: Interactieve tentoonstellingen, creatieve workshops en plezier voor jonge onderzoekers en ontdekkers.

ZOOM Kindermuseum

Kindermuseum Schönbrunn

Het kindermuseum in het paleis beeldt het leven van de keizerlijke familie uit - inclusief een quadrilleparcours voor vermomde prinsen en prinsessen.

Kindermuseum Schönbrunn

Huis van de muziek

Waar het Klankmuseum voor staat is om openheid en enthousiasme voor muziek over te brengen: Op een speelse manier.

Huis van de muziek

Huis van Mozart

Dompel je onder in de wereld van Mozart, verken zijn huis en beleef de magie van Mozarts muziek op een speelse manier.

Mozart Huis

Natuurhistorisch Museum

Stenen, vulkanen, dinosaurussen en talloze - vaak ongewone - dieren: wat willen je kinderen nog meer?

Natuurhistorisch Museum

Technisch museum

Spannende tentoonstellingen en interactieve stations brengen de geschiedenis van de technologie tot leven. De mijn is een bijzonder hoogtepunt.

Technisch Museum

Kasteel- en paleisrondleidingen voor kinderen

Dromerige kastelen en machtige burchten bieden een magische reis door de tijd, waar kinderen de wereld van nobele ridders kunnen ontdekken.

Kasteel- en paleisrondleidingen

Inclusie in het museum: toegankelijkheid, ook digitaal

Inclusie in musea gaat verder dan fysieke toegankelijkheid. Het betekent dat mensen met een beperking hun bezoek zelfstandig kunnen plannen en beleven. Tentoonstellingen en collecties moeten via meerdere zintuigen en kanalen toegankelijk zijn. Inclusieve formats voor evenementen, rondleidingen en workshops zijn essentieel.

Het Lentos Kunstmuseum in Linz biedt rondleidingen in gebarentaal voor slechthorenden en speciale teksten in gemakkelijk te begrijpen taal, zowel analoog als digitaal. Geleidehonden zijn welkom.

Het Kunsthistorisches Museum in Wenen biedt kunstkijksessies voor mensen met visuele of cognitieve beperkingen, touch tours en rondleidingen in gebarentaal of eenvoudige taal. Er zijn ook programma's voor mensen met dementie en hun begeleiders.

Kunst en cultuur inclusief beleven

Linz Kunstmuseum Lentos

Kunsthistorisch Museum Wenen

Vorarlberg Museum

Dommuseum Wenen

Keltisch museum Hallein

Salzburg Museum

Museum-gids

FAQ

Oostenrijk heeft een grote verscheidenheid aan musea met tentoonstellingen van internationaal bekende kunstenaars. De bekendste zijn:

  • Albertina, Wenen

  • Schloss Schönbrunn, Wenen

  • Ars Electronica Centrum, Linz

  • Kunsthistorisch Museum, Wenen

  • Oostenrijkse Belvedere Galerij, Wenen

  • Kasteel Ambras, Tirol

  • Benedictijnenabdij Admont, Steiermark

  • Kunsthaus Bregenz, Vorarlberg

De wereld van kunst en geschiedenis toegankelijk maken voor kinderen is hier bijzonder succesvol:

  • Muziekhuis, Wenen

  • Carnuntum, Niederösterreich

  • Technisch Museum, Wenen

  • Inatura Dornbirn, Vorarlberg

  • Natuurhistorisch museum, Wenen

  • Kastelen en paleizen in Oostenrijk

Als je de werken van Klimt in Oostenrijk wilt bewonderen, krijg je ook de mooiste architectuur te zien - in het moderne Leopold Museum, de Wiener Secession of de keizerlijke zalen van het Oberbelvedere. De Klimt-Villa in Wenen-Hietzing, waarvan het tuinhuis de schilder in zijn laatste creatieve periode als atelier en werkplaats gebruikte, is een bijzonder juweeltje.

Het Belvedere herbergt de meest uitgebreide collectie werken van de Oostenrijkse kunstenaar Gustav Klimt, wiens beroemde schilderijen zoals "De kus" en "Judith" bezoekers van over de hele wereld aantrekken.

Sociale duurzaamheid

Informatie over klimaatbescherming

Monumentenzorg is er voor het behoud op lange termijn en het gebruik van historische gebouwen. Door onderhoud en restauratie, ook van kastelen en paleizen, worden grondstoffen voor bouwmaterialen gespaard en wordt nieuwbouw vermeden.

Op deze manier draagt het behoud van waardevolle historische gebouwen enerzijds bij aan klimaatbescherming en anderzijds aan het behoud van traditioneel vakmanschap. Oude materialen en bouwtechnieken vereisen immers oude kennis en vaardigheden.

Met toegankelijkheid en inclusie in kunst- en cultuurbeleving, wordt ook sociale duurzaamheid versterkt en wordt respectvol samenleven benadrukt.

