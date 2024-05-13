Culinair genieten in Steiermark
Geniet van hartelijkheid!
Van gletsjers tot wijngaarden
Een reis door het Groene Hart van Oostenrijk - een onderscheiding die Steiermark heeft verdiend met het hoogste percentage bos in het land - leidt van de Dachsteingletsjer naar de genot-hoofdstad Graz, naar de geneeskrachtige bronnen van de thermale regio en de glooiende heuvels van de wijngebieden. Ondanks deze verschillende soorten landschappen zijn de mensen verenigd door één kenmerk: Steiermarkse hartelijkheid. Het wordt gekenmerkt door ongecompliceerde nieuwsgierigheid, gekruid met vrijgevigheid en een portie sereniteit.
Men zou kunnen zeggen dat pompoenpitolie door de aderen van de Steiermarkers stroomt. Het groene goud geeft deze delicate, nootachtige smaak aan gerechten zoals Grazer Krauthäuptel Salade, Salade met gebakken kip en desserts. Je kunt knapperige en zoete appelsoorten proeven van Arlet, Gala, kroonprins Rudolf tot Elstar op de Appelroute, die zich een weg baant door het oosten van de Steiermark. In het koude bronwater in de Alpen spartelen char, forel en berggarnalen. Op wijnfeesten en in de Buschenschanken langs de Steiermarkse wijnroutes kun genieten van zuidelijke flair en fruitige wijnen. Een charmante hoek van de wereld met hartelijke mensen. Dit is "echt Steiermarks"
Fijnproevers in Steiermark
Alpenkeuken in Steiermark
Geniet van Kasnocken (Oostenrijkse Mac'n'Cheese) met Steiermarkse kaas, Ennstaler lamsgebraad of Bauernkrapfen in een rustieke almhut met uitzicht op de bergtoppen. Ontbijt op het meer in een houten boot of dineer op het terras van het meer met een Aussee char, een bruine forel of berggarnalen uit vers bronwater. Dit is echter maar een klein uittreksel van de Steiermarkse menu's in de Alpen. In het kader van de Steiermarkse "Almkulinarik van Richard Rauch" in de regio Schladming-Dachstein creëert topkok Richard Rauch samen met 14 berghut-eigenaren opnieuw verrassende gerechten van regionale producten. En omdat de Steiermarkers naast bier ook hun liefde voor wijn hebben ontdekt, wordt bij elk nieuw gerecht een passende Steiermarkse wijn aanbevolen.
Gastronomische hutten in Steiermark
Brandalm, Ramsau am Dachstein
Hier vindt je een passie voor duurzame landbouw. Geniet van smakelijke gerechten rechtstreeks van de boerderij, geserveerd op het terras of in de gezellige eetkamer.
Restaurant Kohlröserlhütte, Bad Aussee
In de Kohlröserlhütte van Manfred Mayer in het natuurreservaat Ödensee wacht gasten een culinaire reis met lokale wortels.
Steiermarkse appelstraat
In Oost-Steiermark is de Steiermarkse appelroute een echt appel-extravaganza! Fruitboerderijen laten hun appels met flair zien. Elke variëteit heeft leuke namen zoals Topaz, Pinova, Gala, Golden Delicious, Idared en Jonagold. Van deze appels wordt van alles gemaakt, van sappen en nectar tot cider, sterke drank en likeur. Mis de Apple Road wijn niet - een pittige, alcoholarme traktatie die perfect is voor warme zomerdagen, gemaakt van de Dalinbel-variëteit. Je kunt zelfgemaakte lekkernijen proeven in het Steiermarkse Fruitbomenmuseum 'Huis van de Appelof in charmante boerderijwinkels.
Culinaire tips langs de appelroute
Edle Säfte Eberl, Albersdorf-Prebuch
In de Delikatessenwerkplaats van de familie Eberl wordt vers fruit verwerkt tot heerlijke sappen en sauzen.
Fruitboerderij Schneeflock, Puch bij Weiz
Ontdek de bekroonde ciders, sappen en sterke dranken die verkrijgbaar zijn in de boerderijwinkel van de fruitboerderij Schneeflock in het appeldorp Puch bij Weiz.
Graz - de culinaire hoofdstad van Oostenrijk
De culinaire hoofdstad Graz dankt deze erkenning aan de vriendelijke en innovatieve restauranthouders die vertrouwen op lokale producten en creativiteit omarmen. Op boerenmarkten zoals die op de Kaiser Josef Markt of Lendplatz, tijdens culinaire stadswandelingen of aan de "Lange Tafel op de Hauptplatz komen inwoners, bezoekers, chef-koks en boeren samen. Foodies zijn overal in de stad: of het nu bij de klokkentoren van Graz is die uitkijkt over de daken van Graz, lunchen in de herbergen van de oude stad, of picknicken in het kasteelpark.
Culinaire ervaringen in Graz
Delikatessen Frankowitsch, Graz
Frankowitsch hoort bij Graz, net als de klokkentoren. Het verwent bezoekers in de oude stad al sinds 1932 met broodjes, delicatessen en patisserie.
Genießerei aan de Markt, Graz
In de banketbakkerij wacht een levendige mix van kruidenierswaren en marktkeuken. Vanaf 18.00 uur kan het exclusief worden gereserveerd voor evenementen.
Thermen- & Vulkanland Steiermark
In de Steiermarkse "Thermen- & Vulkanland-regio" leidt de Route 66 naar de culinaire hoogstandjes van het zuidoosten van de Steiermark: naar pompoenpitolie die uit de zaden van Steiermarkse oliepompoenen wordt geperst, naar de blauwviolet gespikkelde pronkbonen die tot pronksalade, soepen, strudels en smeersels worden verwerkt, of naar knapperig gebakken kip en fijne Vulkaanham. De zuidelijke flair van de regio trekt creatieve koks en boeren aan die uitkijken naar je bezoek in hun boerderijwinkels, tavernes, herbergen en fabrieken.
Culinaire belevenissen in het Thermen- & Vulkanland
Gasthaus Haberl & Fink's Delikatessen, Ilz
Gniet van traditionele gerechten met een creatieve twist. De delicatessenwinkel ligt naast de deur en in de boerderijwinkel kun je heerlijke lekkernijen in potten kopen.
Hofladen Bäcksteffl, Halbenrain
In de boerderijwinkel van Martina Summer beleven gasten de wereld van de rode loper en pompoenpitten.
De acht wijnroutes van de Steiermark
De acht wijnroutes in Steiermark zijn verdeeld over drie wijnbouwgebieden:
Het Thermen- und Vulkanland, waar de wijnstokken geworteld zijn in vulkanisch gesteente.
Zuid-Steiermark, waar het landschap wordt gekenmerkt door steile wijngaarden, boomgaarden, bossen en moderne wijnbouwarchitectuur.
West-Steiermark, een kleine maar belangrijke roséwijnregio, waar Schilcher-wijn wordt gemaakt van de Blauer Wildbacher-druif.
Overal komen bezoekers de Klapotetz tegen, een soort houten windmolen die in de wijngaarden ratelt om de vogels weg te jagen. Het is het embleem van het Steiermarkse wijnland en de wijnbouwtraditie. Bezoekers fietsen of wandelen graag van Buschenschank naar Buschenschank (wijnbar) en proeven van Steiermarkse wijnen zoals Welschriesling, Morillon/Chardonnay, Schilcher, Gelber Muskateller en Sauvignon blanc langs de acht wijnwegen, vergezeld van Steiermarkse lekkernijen.
Culinaire ervaringen langs de wijnroutes
Buschenschank & Wijnmakerij Haring, Eibiswald
De familie Haring serveert Schilcher, Welschriesling, Weißburgunder, Gelber Muskateller of Sauvignon blanc van de Reggenberg samen met een stevige traditionele maaltijd.
Wijnhuis Sabathihof, Glanz an der Weinstraße
Op de Pößnitzberg, langs de Zuid-Steiermarkse wijnroute, serveert de familie Dillinger nuchtere, authentieke en creatieve gerechten en Zuid-Steiermarkse wijnen.