Tussen appelbomen, wijngaarden en pompoenvelden lokt de licht heuvelachtige provincie bezoekers met een verscheidenheid aan lokale en regionale specialiteiten.

Van gletsjers tot wijngaarden

Een reis door het Groene Hart van Oostenrijk - een onderscheiding die Steiermark heeft verdiend met het hoogste percentage bos in het land - leidt van de Dachsteingletsjer naar de genot-hoofdstad Graz, naar de geneeskrachtige bronnen van de thermale regio en de glooiende heuvels van de wijngebieden. Ondanks deze verschillende soorten landschappen zijn de mensen verenigd door één kenmerk: Steiermarkse hartelijkheid. Het wordt gekenmerkt door ongecompliceerde nieuwsgierigheid, gekruid met vrijgevigheid en een portie sereniteit.

Men zou kunnen zeggen dat pompoenpitolie door de aderen van de Steiermarkers stroomt. Het groene goud geeft deze delicate, nootachtige smaak aan gerechten zoals Grazer Krauthäuptel Salade, Salade met gebakken kip en desserts. Je kunt knapperige en zoete appelsoorten proeven van Arlet, Gala, kroonprins Rudolf tot Elstar op de Appelroute, die zich een weg baant door het oosten van de Steiermark. In het koude bronwater in de Alpen spartelen char, forel en berggarnalen. Op wijnfeesten en in de Buschenschanken langs de Steiermarkse wijnroutes kun genieten van zuidelijke flair en fruitige wijnen. Een charmante hoek van de wereld met hartelijke mensen. Dit is "echt Steiermarks"