Dirndl en lederhosen: Ooit werkkleding, nu modestatement en een teken van gemeenschap. Wat maakt de klederdracht in Oostenrijk zo aantrekkelijk?

Popcultuur zoals film en muziek heeft geholpen om de traditionele klederdracht van Oostenrijk aan de wereld te introduceren, met als een van de beroemdste culturele ambassadeurs The Sound of Music, de klassieker over de zingende familie Trapp uit Salzburg.

De traditionele Oostenrijkse klederdracht is echter veel meer dan een filmattribuut of een Alpencliché. Een diepe liefde en passie voor Dirndl en Lederhosen zijn in de meeste regio's stevig geworteld. Traditionele klederdracht symboliseert regionale identiteit, gemeenschap en levende tradities - echt en authentiek in zijn oorsprong. In het verleden weerspiegelde Tracht iemands beroep, sociale status en rijkdom. Tegenwoordig worden Dirndl en Lederhosen voor feestelijke gelegenheden gedragen, maar ze blijven deel uitmaken van het dagelijks leven. Traditionele kleding doet nog steeds dienst als dagelijkse werkkleding in de landbouw, restaurants en hotels - net zoals dat al generaties lang het geval is.