In de Oostenrijkse bergen voel je het meteen: dat unieke Lebensgefühl van vrijheid, lichtheid en natuur.

Waarom houden we zo van de bergen?

Misschien omdat je er nooit genoeg van krijgt. Gelukkig bestaat 63 procent van Oostenrijk uit hoogalpien landschap. Al generaties lang leven mensen hier in nauwe verbondenheid met de bergen. Lang voordat wandelen of bergsport een vrijetijdsbesteding werd, zorgden zij met hard werken voor de alpenweiden. Niet voor het uitzicht, maar uit noodzaak en betrokkenheid.

Bergsport kreeg pas rond 1900 echt vorm, maar de band met de natuur zit al veel langer in het Oostenrijkse leven verweven. Die liefde voor de bergen komt voort uit het verlangen naar rust, ruimte en dat ene magische moment waarop je op een top staat en de wereld onder je ziet liggen.

Dat de natuur hier nog steeds zo ongerept is, is te danken aan de mensen die in de Alpen wonen en werken. Zij dragen zorg voor hun omgeving, met aandacht voor het landschap en het oog op de toekomst.