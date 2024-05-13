Woman with trekking poles and backpack on a rocky outcrop, vast mountain landscape in the background.
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Vakantie in de Oostenrijkse bergen
Natuurliefde, bergplezier en Alpengevoel

In de Oostenrijkse bergen voel je het meteen: dat unieke Lebensgefühl van vrijheid, lichtheid en natuur.

Waarom houden we zo van de bergen?
Misschien omdat je er nooit genoeg van krijgt. Gelukkig bestaat 63 procent van Oostenrijk uit hoogalpien landschap. Al generaties lang leven mensen hier in nauwe verbondenheid met de bergen. Lang voordat wandelen of bergsport een vrijetijdsbesteding werd, zorgden zij met hard werken voor de alpenweiden. Niet voor het uitzicht, maar uit noodzaak en betrokkenheid.

Bergsport kreeg pas rond 1900 echt vorm, maar de band met de natuur zit al veel langer in het Oostenrijkse leven verweven. Die liefde voor de bergen komt voort uit het verlangen naar rust, ruimte en dat ene magische moment waarop je op een top staat en de wereld onder je ziet liggen.

Dat de natuur hier nog steeds zo ongerept is, is te danken aan de mensen die in de Alpen wonen en werken. Zij dragen zorg voor hun omgeving, met aandacht voor het landschap en het oog op de toekomst.

Bergactiviteiten het hele jaar door

Ontdek wat er diep onder de bergen ligt

Mountainbiken: Trails, tochten en tips

Lange afstand wandelen: als het meer dan één dag moet zijn

Wandelen met kinderen: Routes en tochten voor het hele gezin

Klimmen: Voor alle conditie- en vaardigheidsniveaus

Skiën: Puur plezier in de bergen van Oostenrijk

Rodelen: Supersnel plezier voor het hele gezin

Wandelen op grote hoogte: Van berghut naar berghut

Sneeuwschoenwandelen: De winterse alpenpaden volgen

Wandelen, bewegen, een berg beklimmen en weer naar beneden komen - het is een weerspiegeling van het leven.

Peter HabelerOostenrijkse extreme bergbeklimmer

Topwandelingen en wandeltochten

Schladming-Dachstein: Riesneralm toppad

Neem de kabelbaan naar het middenstation en volg dan het enkelvoudige pad over drie bergtoppen en twee alpenweiden - ideaal voor liefhebbers van trailrunnen!

Schladming-Dachstein

Wilder Kaiser: Gemakkelijke routes in het Kaisergebergte

Beneden in het dal zijn er tal van gezinsvriendelijke paden die geschikt zijn voor kinderwagens, waarvan vele gemakkelijk gecombineerd met een ritje met de kabelbaan.

Wilder Kaiser

Toptocht Hochkönig: Wandelvrijheid in het SalzburgerLand

Beklim de 2.941 meter hoge Hochkönig via de hoofdbeklimming: Een uitdagende route van 17,7 kilometer met 1.580 hoogtemeters voor ervaren bergbeklimmers.

Hochkönig

National Park Hohe Tauern: Wandel naar de top bij zonsopgang

De begeleide wandeling bij zonsopgang omvat de beklimming van de Emberger Alm, Karinthische specialiteiten op de top en een afdaling met een prachtig uitzicht.

National Park Hohe Tauern
Ga hoger dan 3.000 meter

De 10 hoogste toppen in Oostenrijk

  1. Großglockner: 3.798 m / Glocknergroep in Tirol en Karinthië

  2. Wildspitze: 3.768 m / Ötztaler Alpen in Tirol

  3. Weißkugel: 3.738 m / Ötztaler Alpen in Tirol

  4. Hofmannspitze: 3.722 m / Glocknergroep in Tirol en Karinthië

  5. Großvenediger: 3.666 m / Venedigergroep in Tirol en Salzburg

  6. Hinterer Brochkogel: 3.628 m / Ötztaler Alpen in Tirol

  7. Hintere Schwärze: 3.624 m / Ötztaler Alpen in Tirol

  8. Similaun: 3.599 m / Ötztaler Alpen in Tirol

  9. Großes Wiesbachhorn: 3.564 m / Glockner-groep in Salzburg

  10. Vorderer Brochkogel: 3.562 m / Ötztaler Alpen in Tirol

Berggidsen zoeken: Vind hier berggidsen voor een veilige topervaring

Veilig de bergen in

De mooiste Alpengebieden van Oostenrijk

Stubaital: Watervallen, machtige bergen en eeuwig ijs

Wilder Kaiser: Top, bossen en water

Ötztal: Afwisseling op 250 bergtoppen van drieduizend meter

Montafon: Bergdorpen en biodiversiteit

Bregenzerwald: Bergkaas, natuur & houten architectuur

Obertauern: Winterparadijs en zomeravonturen

Saalbach Hinterglemm: Actie en ontspanning

Zillertal: Traditie, afwisseling en rustieke berghutten

Alpbachtal: Alpendorpen, glaskunst en familieskigebied

Kitzbühel: glamour in de bergen

Almen - vol leven en energie

Alpenweiden zijn belangrijk voor biodiversiteit, traditie en alpiene landbouw. Ze bieden dieren een thuis, behouden erfgoed en trekken wandelaars. Deze waardevolle gebieden verdienen bescherming én doen goed.

Een pauze in de berghut: De beste beloning na een wandeling

Welkom in de bergen! Adem de frisse berglucht in, geniet van het adembenemende uitzicht, hoor in de verte het geluid van koeienbellen - en proef van verse alpenproducten.

Zoek een berghut
Mens, dier en milieu

Waarom is alpiene landbouw zo belangrijk?

  • De alpiene landbouw draagt bij aan het behoud van cultuurlandschappen en beschermt valleien door het risico op lawines en aardverschuivingen te verminderen.

  • Boeren en melkveehouders produceren hoogwaardige, vaak biologische, zuivelproducten van koeien, schapen en geiten.

  • Alpenweiden bieden een natuurlijke ruimte voor ontspanning in de bergen.

  • Ze voorkomen ook overwoekering en ondersteunen biodiversiteit.

  • Op alpenweiden groeien meer kruiden en plantensoorten dan in het dal - een belangrijke aanwinst voor de natuur.

De mooiste Spa hotels: Luxe in de bergen

Almwellness Hotel Pierer op de Teichalm

Luxueus ontspannen op 1.400 meter boven zeeniveau met overloopzwembad, panoramasauna en een breed scala aan wellnessbehandelingen.

Hotel Höflehner

Höflehner natuur- en wellnesshotel in Schladming-Dachstein

De 5.000 m² grote Premium Alpin Spa ligt op 1.117 meter boven zeeniveau en biedt zes waterwerelden en 12 sauna's voor ultieme ontspanning.

Hotel Höflehner

Hotel Post Bezau in het bos van Bregenz

Begeleide wandelingen, kruidenworkshops, yoga in de natuur en wellnessbehandelingen zorgen voor het fijnste alpine gevoel op 600m boven de zeespiegel.

Hotel Post Bezau

Casual luxehotel Nidum op het plateau van Seefeld

Het Nidum combineert moderne luxe met alpine natuur op 1.240 meter boven zeeniveau. 1.500 m² wellnessruimte, 3 restaurants en buitenactiviteiten.

Hotel Nidum

Oostenrijkse nationale alpenparken

Nationale parken zijn waardevolle natuurgebieden waar natuurbehoud voorop staat. Driekwart van het land blijft vrij van commercieel gebruik, zodat flora en fauna hun ruimte krijgen. Tegelijk bieden de parken plek voor ontspanning, educatie en onderzoek.

Nationaal Park Hohe Tauern: Top, gletsjer, wildernis

Nationaal Park Kalkalpen: Watervallen, bossen en rotsen

Nationaal Park Gesäuse: Bergen, wild water & biodiversiteit

Tip voor klimaatbescherming

Hoe kunnen we het bergmilieu beschermen?

  • Neem alles wat je meeneemt van de berg mee naar beneden - zelfs tissues!

  • Blijf op gemarkeerde paden om wilde dieren en jonge bossen niet te verstoren.

  • Respecteer dieren - bekijk koeien, schapen en wilde dieren van een afstand.

  • Gebruik waar mogelijk regionale treinen en wandelbussen.

  • Inspireer je kinderen om van de natuur te houden - wat ze kennen, zullen ze waarderen.

  • Bescherm de biodiversiteit - rangers van nationale parken kunnen je laten zien hoe.

Duurzaam reizenBiodiversiteit in Oostenrijk

FAQs

Bergtocht naar de Hochkönig in het SalzburgerLand
De Hochkönig biedt afwisselend alpien terrein voor veeleisende panoramaroutes of zachtere wandelingen voor gezinnen en kruidenliefhebbers. Er ligt een netwerk van 340 kilometer aan wandelpaden op je te wachten.

Wandelen in de regio Wilder Kaiser in Tirol
Het Kaisergebergte, het herkenningspunt van de regio Wilder Kaiser, maakt indruk met zijn grillige rotsformaties. Paden leiden door bossen en alpenweiden naar steile rotswanden en toppen. De noordelijke Kitzbüheler Alpen bieden eenvoudigere routes met kabelbanen en panoramische uitzichten op de Wilder Kaiser.

Dagtocht naar de Großer Priel in Opper-Oostenrijk
Een lange alpiene route leidt naar de hoogste top van het Totes Gebirge. Deze uitdagende dagtocht is geschikt voor ervaren bergwandelaars, maar kan ook als tweedaagse tocht worden gedaan.

Rondwandeling op grote hoogte op de Pfänder in Vorarlberg
De Pfänder gondel in Bregenz brengt je in slechts zes minuten naar 1.064 meter hoogte. Geniet vanaf de top van een panoramisch uitzicht over het Bodenmeer, het Rijndal en de omliggende bergen. De rondwandeling voert door bossen en weiden.

Ennskraxn in SalzburgerLand
Spannend, afwisselend en landschappelijk: deze tocht bevat alpenweiden, een bergmeer en een korte, gemakkelijke klim naar de top.

De Großglockner is met zijn 3.798 meter de hoogste berg van Oostenrijk.

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