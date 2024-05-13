Drumeții pe rachete de zăpadă în Austria
Pe urmele iernii
Ideea unei drumeții pe rachete de zăpadă întreprinde pe cont propriu depinde de zonă, de nivelul tău de pregătire fizică, de experiența ta, precum și de condițiile meteo și de zăpadă.
Dacă mergi într-o drumeție pe rachete de zăpadă împreună cu un ranger al parcului național, este foarte posibil să poți observa unul dintre „Big Five din Alpi”: țapii, acvilele de munte, lagopusul, capra neagră și vulturii cu barbă se arată rar în sezonul rece, dar rangerul știe unde și când poți vedea cel mai bine aceste animale timide în Parcul Național Hohe Tauern.
El știe și numele munților de trei mii de metri ale căror vârfuri albe se înalță spre cer în această regiune. Großglockner și Großvenediger, cele mai înalte două, sunt de obicei recunoscute chiar și de cei care nu sunt familiarizați cu zona. Un bonus al acestei drumeții pe rachete de zăpadă pline de evenimente: minunatul sentiment de fericire atunci când simți că ești cu fiecare pas un pic mai departe de rutina uneori obositoare.
Drumeții pe rachete de zăpadă în Austria: 5 idei de drumeții
Drumeții pe rachete de zăpadă în Vorarlberg
Drumeții pe rachete de zăpadă în Montafon
Bucură-te de o drumeție pe zăpada mare, pe cei 150 km de trasee marcate.
Drumeții pe rachete de zăpadă în Tirol
Drumeții pe rachete de zăpadă în St. Johann în Tirol
Bucură-te de drumeții în afara traseelor curățate, prin peisajul de iarnă.
Drumeții pe rachete de zăpadă în regiunea Wilder Kaiser
Poiene și munți acoperiți de omăt cât vezi cu ochii.
Drumeții pe rachete de zăpadă în regiunea Alpbachtal
Pune-ți rachetele de zăpadă în picioare și descoperă lumea montană din Tirol!
Drumeții pe rachete de zăpadă în Zillertal
Descoperă peisajul de iarnă departe de agitație în cadrul excursiilor ghidate.
Drumeții pe rachete de zăpadă în Ötztal
Echipament puțin, multă natură și tururi ghidate prin peisajul acoperit de zăpadă.
Știai că...
... rachete de zăpadă există de aproape 12000 de ani? Există numeroase ilustrații care dovedesc acest lucru.
... efortul prelungit și moderat al mersului cu rachete de zăpadă stimulează arderea grăsimilor?
... drumețiile pe rachete de zăpadă au un efect pozitiv asupra sistemului cardiovascular datorită antrenamentului de anduranță pe care acestea îl implică?
... în Mongolia au fost găsite rachete de zăpadă vechi de aproximativ 6.000 de ani? Pe vremea aceea, rachetele erau scânduri de lemn învelite în blană.
Drumeții pe rachete de zăpadă în SalzburgerLand
Drumeții pe rachete de zăpadă în Lungau
Regiunea Lungau, răsfățată de razele de soare de-a lungul întregului an, este recunoscută pentru frumusețea naturii, dar și pentru peisajele neatinse de om.
Drumeții pe rachete de zăpadă în Saalachtal din Salzburg
Fie că este vorba de o drumeție liniștită sau mai dificilă, în vale sau pe munte, cu siguranță vei găsi varianta potrivită pentru tine.
Drumeții pe rachete de zăpadă în Raurisertal
Fie că este vorba de o drumeție liniștită sau mai dificilă, în vale sau pe munte, cu siguranță vei găsi varianta potrivită pentru tine.
Drumeții pe rachete de zăpadă în Saalbach Hinerglemm
Bucură-te de zona minunată și liniștită a văii în cadrul unei excursii ghidate.
Drumeții pe rachete de zăpadă în Wagrain-Kleinarl
În cadrul traseelor de explorare alături de întreaga familie îți vei încărca complet bateriile.
Drumeții pe rachete de zăpadă în Zell am See-Kaprun
Ghizii locali îți vor arăta cele mai frumoase locuri din regiune.
Drumeții pe rachete de zăpadă în Carintia
Drumeții pe rachete de zăpadă în Bad Kleinkirchheim
Peisajele de vis din munții Nockberge se explorează cel mai bine din Bad Kleinkirchheim.
Drumeții pe rachete de zăpadă în jurul lacului Weissensee
Mergi în natură! Drumeții circulare în jurul lacului sau pe pășuni. Cu sau fără ghid.
Drumeții pe rachete de zăpadă în regiunea Villach
În Dreiländereck, Gerlitzen Alpe și în parcul natural Dobratsch te vei bucura de momente romantice de iarnă.
Drumeții pe rachete de zăpadă în Stiria
Pe rachete de zăpadă în regiunea Schladming Dachstein
Respiră aer curat și bucură-te de lumea munților departe de regiunile de schi.
Drumeții pe rachete de zăpadă în Tauplitzalm
Experimentează iarna pe platoul înalt al Tauplitzalm cu o priveliște de vis.
Drumeții pe rachete de zăpadă în Almenland
Explorează minunatul peisaj de iarnă acoperit de zăpadă de pe Teichalm, una dintre cele 125 de pășuni alpine din cea mai mare zonă de pășuni alpine din Europa.
Drumeții pe rachete de zăpadă în Austria Superioară
Drumeții pe rachete de zăpadă în Austria Inferioară
La 2.000 de metri deasupra nivelului mării, drumețiile pe rachete de zăpadă pe Rax reprezintă o experiență specială. Instalația de transport pe cablu din Rax te duce în regiunea de drumeții, unde poți face și o tură alături de ghizi montani. Îți recomandăm și ture în regiunile Ötscher Hochkar din Mostviertel.