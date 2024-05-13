Drumeții pe rachete de zăpadă în Austria

Cristalele de zăpadă strălucesc în soare. Fără rachetele de zăpadă în picioare, te-ai afunda pur și simplu în zăpadă. Însă așa poți traversa toată zona.

Ideea unei drumeții pe rachete de zăpadă întreprinde pe cont propriu depinde de zonă, de nivelul tău de pregătire fizică, de experiența ta, precum și de condițiile meteo și de zăpadă.

Dacă mergi într-o drumeție pe rachete de zăpadă împreună cu un ranger al parcului național, este foarte posibil să poți observa unul dintre „Big Five din Alpi”: țapii, acvilele de munte, lagopusul, capra neagră și vulturii cu barbă se arată rar în sezonul rece, dar rangerul știe unde și când poți vedea cel mai bine aceste animale timide în Parcul Național Hohe Tauern.

El știe și numele munților de trei mii de metri ale căror vârfuri albe se înalță spre cer în această regiune. Großglockner și Großvenediger, cele mai înalte două, sunt de obicei recunoscute chiar și de cei care nu sunt familiarizați cu zona. Un bonus al acestei drumeții pe rachete de zăpadă pline de evenimente: minunatul sentiment de fericire atunci când simți că ești cu fiecare pas un pic mai departe de rutina uneori obositoare.