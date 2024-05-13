Drumeții pe rachete de zăpadă în Austria
Pe urmele iernii

Cristalele de zăpadă strălucesc în soare. Fără rachetele de zăpadă în picioare, te-ai afunda pur și simplu în zăpadă. Însă așa poți traversa toată zona.

Ideea unei drumeții pe rachete de zăpadă întreprinde pe cont propriu depinde de zonă, de nivelul tău de pregătire fizică, de experiența ta, precum și de condițiile meteo și de zăpadă.

Dacă mergi într-o drumeție pe rachete de zăpadă împreună cu un ranger al parcului național, este foarte posibil să poți observa unul dintre „Big Five din Alpi”: țapii, acvilele de munte, lagopusul, capra neagră și vulturii cu barbă se arată rar în sezonul rece, dar rangerul știe unde și când poți vedea cel mai bine aceste animale timide în Parcul Național Hohe Tauern.

El știe și numele munților de trei mii de metri ale căror vârfuri albe se înalță spre cer în această regiune. Großglockner și Großvenediger, cele mai înalte două, sunt de obicei recunoscute chiar și de cei care nu sunt familiarizați cu zona. Un bonus al acestei drumeții pe rachete de zăpadă pline de evenimente: minunatul sentiment de fericire atunci când simți că ești cu fiecare pas un pic mai departe de rutina uneori obositoare.

Drumeții pe rachete de zăpadă în Austria: 5 idei de drumeții

Drumeții pe rachete de zăpadă în Vorarlberg

3 idei de drumeții

Drumeții pe rachete de zăpadă în Bregenzerwald

În excursie cu ghizi montani și de drumeții.

Rachete de zăpadă&Bregenzerwald

Drumeții pe rachete de zăpadă în Montafon

Bucură-te de o drumeție pe zăpada mare, pe cei 150 km de trasee marcate.

Pe rachete de zăpadă în Montafon

Drumeții pe rachete de zăpadă în Großen Walsertal

Bucură-te de natura neatinsă din parcul biosferei!

Rachete de zăpadă&Großen Walser

Drumeții pe rachete de zăpadă în Tirol

7 idei de drumeții

Drumeții pe rachete de zăpadă în St. Johann în Tirol

Bucură-te de drumeții în afara traseelor curățate, prin peisajul de iarnă.

Pe rachete de zăpadă în St. Johann

Drumeții pe rachete de zăpadă în regiunea Wilder Kaiser

Poiene și munți acoperiți de omăt cât vezi cu ochii.

Pe rachete de zăpadă&Wilder Kaiser

Drumeții pe rachete de zăpadă în regiunea Alpbachtal

Pune-ți rachetele de zăpadă în picioare și descoperă lumea montană din Tirol!

Pe rachete de zăpadă în Alpbachtal

Drumeții pe rachete de zăpadă în Tirolul de Est

Descoperă liniștea naturii sălbatice!

Rachete de zăpadă&Tirolul de Est

Drumeții pe rachete de zăpadă în Zillertal

Descoperă peisajul de iarnă departe de agitație în cadrul excursiilor ghidate.

Pe rachete de zăpadă în Zillertal

Drumeții pe rachete de zăpadă în Ötztal

Echipament puțin, multă natură și tururi ghidate prin peisajul acoperit de zăpadă.

Pe rachete de zăpadă în Ötztal

Drumeții pe rachete de zăpadă în St. Anton am Arlberg

Zăpadă proaspătă sub picioare, un climat montan liniștitor și antrenament la altitudine incluse „în pachet”.

Pe rachete de zăpadă în Arlberg

Știai că...

... rachete de zăpadă există de aproape 12000 de ani? Există numeroase ilustrații care dovedesc acest lucru.

... efortul prelungit și moderat al mersului cu rachete de zăpadă stimulează arderea grăsimilor?

... drumețiile pe rachete de zăpadă au un efect pozitiv asupra sistemului cardiovascular datorită antrenamentului de anduranță pe care acestea îl implică?

... în Mongolia au fost găsite rachete de zăpadă vechi de aproximativ 6.000 de ani? Pe vremea aceea, rachetele erau scânduri de lemn învelite în blană.

Drumeții pe rachete de zăpadă în SalzburgerLand

7 idei de drumeții

Drumeții pe rachete de zăpadă în Lungau

Regiunea Lungau, răsfățată de razele de soare de-a lungul întregului an, este recunoscută pentru frumusețea naturii, dar și pentru peisajele neatinse de om.

Pe rachete de zăpadă în Lungau

Drumeții pe rachete de zăpadă în Saalachtal din Salzburg

Fie că este vorba de o drumeție liniștită sau mai dificilă, în vale sau pe munte, cu siguranță vei găsi varianta potrivită pentru tine.

Pe rachete de zăpadă în Saalachtal

Drumeții pe rachete de zăpadă în Raurisertal

Fie că este vorba de o drumeție liniștită sau mai dificilă, în vale sau pe munte, cu siguranță vei găsi varianta potrivită pentru tine.

Pe rachete de zăpadă în Raurisertal

Drumeții pe rachete de zăpadă în Saalbach Hinerglemm

Bucură-te de zona minunată și liniștită a văii în cadrul unei excursii ghidate.

Pe rachete de zăpadă în Saalbach

Drumeții pe rachete de zăpadă în Wagrain-Kleinarl

În cadrul traseelor de explorare alături de întreaga familie îți vei încărca complet bateriile.

Rachete de zăpadă&Wagrain-Kleinarl

Drumeții pe rachete de zăpadă în Zell am See-Kaprun

Ghizii locali îți vor arăta cele mai frumoase locuri din regiune.

Pe rachete de zăpadă în Zell am See

Drumeții pe rachete de zăpadă în regiunea Hochkönig

Bucură-te de natură pe timp de iarnă într-un mod activ și sportiv.

Pe rachete de zăpadă pe Hochkönig

Drumeții pe rachete de zăpadă în Carintia

4 idei de drumeții

Drumeții pe rachete de zăpadă în Bad Kleinkirchheim

Peisajele de vis din munții Nockberge se explorează cel mai bine din Bad Kleinkirchheim.

Bad Kleinkirchheim

Drumeții pe rachete de zăpadă în jurul lacului Weissensee

Mergi în natură! Drumeții circulare în jurul lacului sau pe pășuni. Cu sau fără ghid.

Pe rachete de zăpadă la Weissensee

Drumeții pe rachete de zăpadă în regiunea Villach

În Dreiländereck, Gerlitzen Alpe și în parcul natural Dobratsch te vei bucura de momente romantice de iarnă.

Pe rachete de zăpadă în Villach

Drumeții pe rachete de zăpadă în Lesachtal

Vârfuri de copaci acoperite parcă cu zahăr, câmpuri strălucitoare și pante acoperite cu zăpadă: peisajul de iarnă din Lesachtal este de o frumusețe ruptă din povești.

Pe rachete de zăpadă în Lesachtal

Drumeții pe rachete de zăpadă în Stiria

4 idei de drumeții

Pe rachete de zăpadă în regiunea Schladming Dachstein

Respiră aer curat și bucură-te de lumea munților departe de regiunile de schi.

Pe rachete de zăpadă în Schladming

Drumeții pe rachete de zăpadă în Tauplitzalm

Experimentează iarna pe platoul înalt al Tauplitzalm cu o priveliște de vis.

Pe rachete de zăpadă Tauplitzalm

Drumeții pe rachete de zăpadă în Almenland

Explorează minunatul peisaj de iarnă acoperit de zăpadă de pe Teichalm, una dintre cele 125 de pășuni alpine din cea mai mare zonă de pășuni alpine din Europa.

Pe rachete de zăpadă în Almenland

Tură pe rachete de zăpadă în regiunea Murtal

Alpii Seetal cu Zirbitkogel, cel mai înalt vârf, sunt o zonă minunată pentru drumeții.

Tură pe rachete de zăpadă în Murtal

Drumeții pe rachete de zăpadă în Austria Superioară

5 idei de drumeții

Tură pe rachete de zăpadă în Parcul Național Kalkalpen

Drumeții pe rachete de zăpadă în regiunea Traunsee Almtal

Drumeții pe rachete de zăpadă în Böhmerwald

Drumeții pe rachete de zăpadă în Phyrn-Priel

Drumeții pe rachete de zăpadă în Bad Ischl

Drumeții pe rachete de zăpadă în Austria Inferioară

La 2.000 de metri deasupra nivelului mării, drumețiile pe rachete de zăpadă pe Rax reprezintă o experiență specială. Instalația de transport pe cablu din Rax te duce în regiunea de drumeții, unde poți face și o tură alături de ghizi montani. Îți recomandăm și ture în regiunile Ötscher Hochkar din Mostviertel.

Pe rachete de zăpadă în Alpii VieneziPe rachetele de zăpadă în Mostviertel

FAQ

  • Cel mai bine este să îți atașezi rachetele de zăpadă la bocanci de munte sau de drumeție cu talpă robustă, rezistentă la torsiune.

  • Cu cât racheta de zăpadă este mai mare, cu atât mai puțin riști să te afunzi în zăpada adâncă. Dacă planifici drumeții pe terenuri mai abrupte, sunt recomandate rachete de zăpadă mai mici. De altfel, mersul pe rachete de zăpadă mai puțin late nu este așa de obositor.

  • Legătura trebuie să fie ușor de deschis și închis cu ajutorul dispozitivului de fixare rapidă - chiar și atunci când porți mănuși. Legăturile care permit o mișcare de înclinare laterală reduc presiunea asupra gleznelor. Legăturile reglabile au avantajul că pot fi ajustate pentru pantofi diferiți.

Drumeția pe cont propriu depinde de zonă, de nivelul tău de pregătire fizică, de experiență, precum și de condițiile meteo. Dacă nu ești sigur/ă și vrei să te bucuri cu adevărat de experiență, cel mai bine este să mergi cu un ghid - fie pe cont propriu, fie într-o excursie de grup.

  • Mâncare & Băutură: Ia cu tine o gustare energizantă, cum ar fi un baton cu müsli sau nuci și ceai într-un termos incasabil.

  • În zona alpină: Pentru cazuri de urgență este bine să ai la tine lopată de avalanșă, o sondă de avalanșă, o baliză de avalanșă și un sac de bivuac. 

  • Parazăpezi: Acestea te protejează de zăpada care ar putea să îți intre în bocanci și mențin pantalonii uscați în partea de jos.

  • Rucsac pentru tură: Alege un rucsac robust și rezistent la apă, care să fie confortabil de transportat.

  • Ce să ai mereu cu tine: ochelari de soare, cremă de soare cu factor ridicat de protecție și un telefon mobil

  • Trusă de prim ajutor cu pătură de salvare: Nu cântărește mult și este de un real ajutor în caz de urgență.

Te-ar mai putea interesa și

Descoperă ce este mai bun în Austria

