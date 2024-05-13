Tyrolen är känt för sin gästvänlighet. Den alpina livsstilen ger en känsla av lätthet – något som alla kan uppleva i den fantastiska bergsvärlden.

Tyrolen bjuder på en unik blandning av natur och kultur. Omgiven av majestätiska berg och djupa dalar erbjuder regionen många upplevelser för både natur- och kulturintresserade. Innsbruck, deltstats huvudstaden, kombinerar historiska sevärdheter som Gyllene taket med en modern atmosfär och fungerar som en utmärkt bas för utforskningar.