De främsta sevärdheterna i Tyrolen
Tyrolen bjuder på en unik blandning av natur och kultur. Omgiven av majestätiska berg och djupa dalar erbjuder regionen många upplevelser för både natur- och kulturintresserade. Innsbruck, deltstats huvudstaden, kombinerar historiska sevärdheter som Gyllene taket med en modern atmosfär och fungerar som en utmärkt bas för utforskningar.
De storslagna bergslandskapen, som det berömda Zillertal och Karwendel naturpark, är perfekta för vandringar, klättring och vintersporter. Kulturälskare kan besöka slott som Ambras slott eller uppleva det genuina tyrolska livet i små, traditionella byar. De kristallklara bergssjöarna och rustika stugorna ger även tillfällen till avkoppling mitt i naturen.
Huvudstaden Innsbruck
Den alpina och urbana universitetsstaden
Jogga i gryningen vid foten av Nordkette, ta en timmes mountainbiketur efter jobbet upp till tvåtusenmetershöjder, och avsluta dagen med en opera på Landestheater – ibland verkar Innsbruckborna inte få nog av de många möjligheterna i sin stad, där natur och kultur möts på ett fantastiskt sätt.
Den typiskt tyrolska, alpina livsstilen får en ny dimension tack vare Innsbrucks urbana inslag. Ingen annan stad kombinerar bergssportens passion med urban charm som denna stad vid floden Inn. Dessutom bor cirka 30 000 studenter bland de 130 000 invånarna, vilket skapar en livlig och avslappnad atmosfär i Innsbruck.
Andra sevärdheter i Innsbruck
Slott och palats i Tyrolen
Kufsteins fästning som ligger högt ovanför staden med samma namn, är ett imponerande tyrolskt landmärke och ett museum som erbjuder en mängd olika upplevelser. Den ser majestätisk ut även på långt håll och ger besökarna möjlighet att fördjupa sig i historien. Besökarna kan vandra genom de historiska murarna, besöka kejsartornet, rustkammaren och tortyrkammaren och lära sig mer om fästningens händelserika historia i utställningarna. Särskilt imponerande är Hjältarnas orgel, världens största utomhusorgel, vars ljud kan höras långt utanför staden.
Ett besök på fästningen väcker medeltiden till liv och bjuder dessutom på en unik panoramautsikt över Kufstein och Inn-dalen.
Fler slott och fästningar i Tyrolen
Kultur i Tyrolen
Tyrolska festivalen Erl
Inbäddat i det pittoreska landskapet i de tyrolska bergen ligger Erls festivalteater är ett arkitektoniskt mästerverk och en kulturell höjdpunkt. Med sin moderna, skulpturala form smälter byggnaden harmoniskt in i den naturliga omgivningen och erbjuder samtidigt en imponerande kontrast till den traditionella miljön. Festivalteatern är särskilt känd för den tyrolska Erl-festivalen som varje år lockar musikälskare från hela världen. Den enastående akustiken och det innovativa programmet, som omfattar såväl klassiska operor och konserter som samtida verk, gör Festspielhaus till ett viktigt centrum för musik och konst. Här kombineras arkitektur, natur och kultur för att skapa en unik upplevelse.
Ytterligare kulturella tips i Tyrolen
Naturupplevelser i Tyrolen
Swarovski Kristallvärldar: En unik plats för fantasi
Swarovski Kristallvärldar i Wattens är ett extraordinärt utflyktsmål som visar upp fascinationen och briljansen hos Swarovski-kristaller på ett imponerande sätt. Besökarna kan förvänta sig en fascinerande värld av konstinstallationer och gnistrande underverkskammare.
Förutom de konstnärliga höjdpunkterna erbjuder den omfattande trädgården med sin glittrande karusell och moderna lekvärld en upplevelse för hela familjen. Den ikoniska "jätten" är anläggningens mittpunkt och omges av verk av stora namn inom konst, design och arkitektur, som presenterar sina egna tolkningar av kristall. Workshops och evenemang gör också Crystal Worlds till en speciell plats för barn. Med sin blandning av samtidskonst, tradition och innovation är Swarovski Crystal Worlds ett imponerande resmål året runt - oavsett väder.
Andra naturupplevelser i Tyrolen
Historiska stadskärnor i Tyrolen
Schwaz: huvudstad för silverbrytning
Den charmiga småstaden blickar tillbaka på en rik historia. Under medeltiden var Schwaz centrum för den europeiska silverbrytningen och spelade en viktig roll för den ekonomiska utvecklingen i regionen. Den historiska gruvan, som nu är en besöksgruva, ger fascinerande inblickar i detta förflutna.
Den gamla stadskärnan kännetecknas av gotisk arkitektur, inklusive den imponerande Maria Himmelfahrt församlingskyrka som är en av de största hallkyrkorna i Österrike. Schwaz erbjuder också kulturella höjdpunkter som Freundsbergs slott och Museum of Nations. Schwaz omges av de tyrolska alperna och kombinerar historia och kultur med ett idylliskt naturlandskap.