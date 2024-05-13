Berg och sjöar i Österrike
Upptäck den magiska kraften i Alpernas berg och sjöar
Upplev bergen och sjöarna – lämna vardagen bakom dig
I Österrike går livet ofta i naturens takt. Den alpina livsstilen är en djupt rotad tradition, där kärleken till berg och sjöar genomsyrar både vardag och fritid. Här är passionen för naturen självklar och blir en del av livet genom aktiviteter som vandring, höghöjdsleder, via ferratas och mountainbikeleder.
De mäktiga Alperna, med sina dalar, skogar, alpängar och kristallklara bergssjöar, formar landskapet och ger Österrike sin unika karaktär. Här ligger byar och städer inbäddade i naturen, fyllda av rik kultur och en levande koppling till den alpina miljön.
Fördjupa dig i vattenriket
Berg och vatten är oskiljaktiga i Österrike. Här möts du av bergsbäckar, forsande floder, glittrande badsjöar och mäktiga vattenfall. Vattnet är kristallklart och rent, hämtat direkt från källor och grundvatten. Som ett av världens mest vattenrika länder är Österrike en plats där vatten både är en naturresurs och en källa till njutning.
Semester i bergen eller vid vattnet
Var kan du uppleva den alpina livsstilen?
Min favorit är att vara ute i naturen, att utsätta mig för elementen och finna inre frid. Plötsligt kan man se de enkla, vackra sakerna igen.Guido Unterwurzacher, Tyrolsk bergsguide och extremklättrare
Bergens magiska kraft
"Att gå, röra sig, bestiga ett berg och komma ner igen – det är en parallell till livet," säger Peter Habeler, den österrikiske extrembergsbestigaren och pionjären. Och visst känner vi igen känslan: naturen lugnar oss, ökar vårt välbefinnande och frigör tankarna.
Under vandringen smälter vardagens brus bort. Samtalen tystnar, och fokus förflyttas först till stigen och till slut till den omgivande naturen. Solen värmer, en sval bris smeker kinden, och de majestätiska bergen som omger dig påminner om ögonblickets storhet. Här hittar du något oväntat: en ärlig och autentisk plats där allt känns rätt – och där du är helt närvarande i nuet.
Österrike – Alpernas visningsträdgård
Åtta länder i Alperna delar på den högsta bergskedjan i Europa, och den enorma bergsmassan sträcker sig över cirka 200 000 kvadratkilometer.
Österrike har med sina 29 % den största andelen av Alperna och här finns många fäbodar att stanna till vid.
Alpina betesmarker, de energigivande livsmiljöerna
Alpina betesmarker – hållbart för människor, djur och natur.
Alpina betesmarker har lång tradition i Österrike och främjar både människor, djur och biologisk mångfald. Ett "alpint bad" ger energi och glädje.
8 magnifika bergssjöar att bada i
Tappenkarsee i Radstädter Tauern
Branta klippväggar utgör bakgrunden till Tappenkarsee, en av de största bergssjöarna i östra Alperna.
Sjön Weissensee i Gailtalalperna
Kristallklar, smaragdgrön och så lugn att man inte kan låta bli att känna sig fridfull.
Sjön Altaussee i bergen Totes Gebirge
Vid foten av den 1 837 meter höga Loser är det en av de mest natursköna sjöarna i Salzkammergut.
Sjön Traunsee i Kalkstensalperna
Traunsee-Almtal-regionen är den största regionen i Salzkammergut och är känd för sina många aktiviteter.
Zellsjön i Schieferalperna
Imponerande toppar ramar in den kristallklara Zellsjön, där det finns många badplatser.
Grundlsee i Salzkammergut
Grundlsee ligger inbäddad i bergsmassivet Totes Gebirge och är en av de mest populära badsjöarna i Alperna.
6 vandringar till de vackraste bergssjöarna
Gosau-sjöarna i Oberösterreich
Två pittoreska bergssjöar mellan Dachstein-glaciären och Gosaukamm är utgångspunkten och målet för en idyllisk vandring.
Sjön Formarinsee i Vorarlberg
Vid Steinernes Meer, den imponerande högplatån, leder vandringsleden nedanför Formaletsch till Freiburger Hütte och bergsjön.
Seebensee i Tyrolen
Denna enkla tur från Ehrwald till den kristallklara sjön Seebensee är särskilt trevlig för lugna vandrare och familjer.
Prebersee i SalzburgerLand
En alpin hedmarksjö på 1 514 meter över havet, runt vilken en hedmarksled leder. Promenaden från parkeringen tar ca 45 minuter.
Sjön Duisitzkarsee i Steiermark
Bergssjön ligger 1 665 meter över havet och är en av de naturliga juvelerna i Schladminger Tauern, som ramar in sjön med sina toppar.
Österrikes delstater med berg och sjöar
Tyrolen: Lyckan bor i bergen
Den unika alpina livsstilen lovar inte bara lätthet - du kan faktiskt känna det i de underbara tyrolska bergen.
Vorarlberg: Alpin friluftsscen
Österrikes västligaste provins är ett paradis med glaciärer, sjöar och alpina betesmarker. Människorna ger regionen dess konstnärliga känsla.
Steiermark: Naturens alla färger
Ängsmarker, skogar, vingårdar, sjöar och till och med glaciärer: Steiermark, "Österrikes gröna hjärta", överraskar med en palett av varierande natur.
Hur skyddar vi bergen?
Ta tillbaka och släng allt du tar med dig upp på berget - näsdukar, förpackningar, dricksflaskor etc.
Följ alltid de skyltade vandringslederna! På så sätt förblir djur och ungskogar ostörda.
Var uppmärksam på djurlivet! Observera kor, får och vilda djur endast på avstånd.
Det väl välutvecklade nätverket av regionala tåg och vandringsbussar.
Välj stugor som är engagerade i hållbarhet och miljöskydd.
Få dina barn att bli glada över naturen! Det som de små vet kommer de också att uppskatta.
Skydda den biologiska mångfalden skydda: De Naturbevakare i nationalparkerna visar hur det går till.