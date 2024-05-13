Berg och sjöar i Österrike
Upptäck den magiska kraften i Alpernas berg och sjöar

Berg och sjöar skapar en magisk harmoni som berör kropp och själ – en unik chans att uppleva Alpernas livsstil och närhet till naturen.

Upplev bergen och sjöarna – lämna vardagen bakom dig

I Österrike går livet ofta i naturens takt. Den alpina livsstilen är en djupt rotad tradition, där kärleken till berg och sjöar genomsyrar både vardag och fritid. Här är passionen för naturen självklar och blir en del av livet genom aktiviteter som vandring, höghöjdsleder, via ferratas och mountainbikeleder.

De mäktiga Alperna, med sina dalar, skogar, alpängar och kristallklara bergssjöar, formar landskapet och ger Österrike sin unika karaktär. Här ligger byar och städer inbäddade i naturen, fyllda av rik kultur och en levande koppling till den alpina miljön.

Fördjupa dig i vattenriket

Berg och vatten är oskiljaktiga i Österrike. Här möts du av bergsbäckar, forsande floder, glittrande badsjöar och mäktiga vattenfall. Vattnet är kristallklart och rent, hämtat direkt från källor och grundvatten. Som ett av världens mest vattenrika länder är Österrike en plats där vatten både är en naturresurs och en källa till njutning.

Semester i bergen eller vid vattnet

Semester i bergen

Alla som upplever Österrikes berg kommer snart att inse det: den mycket speciella känslan av lycka som inte bara lokalbefolkningen rasar över.

Semester vid vattnet

Från bergskällan till vattenfallet, från badsjön till floden - när det gäller vatten är Österrike i sitt rätta element.

Var kan du uppleva den alpina livsstilen?

Vandring längs vilda vatten

Nöjesvandring

Långdistansvandring

Vandring på hög höjd

Klättring

Semester på den alpina betesmarken

Min favorit är att vara ute i naturen, att utsätta mig för elementen och finna inre frid. Plötsligt kan man se de enkla, vackra sakerna igen.

Guido UnterwurzacherTyrolsk bergsguide och extremklättrare

Bergens magiska kraft

Lyckan av att röra sig i naturen

"Att gå, röra sig, bestiga ett berg och komma ner igen – det är en parallell till livet," säger Peter Habeler, den österrikiske extrembergsbestigaren och pionjären. Och visst känner vi igen känslan: naturen lugnar oss, ökar vårt välbefinnande och frigör tankarna.

Under vandringen smälter vardagens brus bort. Samtalen tystnar, och fokus förflyttas först till stigen och till slut till den omgivande naturen. Solen värmer, en sval bris smeker kinden, och de majestätiska bergen som omger dig påminner om ögonblickets storhet. Här hittar du något oväntat: en ärlig och autentisk plats där allt känns rätt – och där du är helt närvarande i nuet.

Österrike – Alpernas visningsträdgård

Landet med majestätiska berg och alpina ängar

Åtta länder i Alperna delar på den högsta bergskedjan i Europa, och den enorma bergsmassan sträcker sig över cirka 200 000 kvadratkilometer.

Österrike har med sina 29 % den största andelen av Alperna och här finns många fäbodar att stanna till vid.

Alpina betesmarker, de energigivande livsmiljöerna

Fäbodbruk har en månghundraårig tradition i Österrike. Den biologiska mångfalden i naturen, djur och människor drar alla nytta av kretsloppet. Alpina betesmarker betraktas därför som energigivande livsmiljöer och är värdefulla för själen och sinnena.

Alpina betesmarker – hållbart för människor, djur och natur.

Alpina betesmarker har lång tradition i Österrike och främjar både människor, djur och biologisk mångfald. Ett "alpint bad" ger energi och glädje.

Alpina betesmarker

Stanna till på fäbodarna i bergen

Välkommen till höjderna! Andas bergsluft, njut av panoramat och smaka på färska alpina delikatesser.

Alpstugor att besöka

8 magnifika bergssjöar att bada i

Tappenkarsee i Radstädter Tauern

Branta klippväggar utgör bakgrunden till Tappenkarsee, en av de största bergssjöarna i östra Alperna.

Tappenkarsee

Sjön Weissensee i Gailtalalperna

Kristallklar, smaragdgrön och så lugn att man inte kan låta bli att känna sig fridfull.

Sjön Weissensee

Sjön Altaussee i bergen Totes Gebirge

Vid foten av den 1 837 meter höga Loser är det en av de mest natursköna sjöarna i Salzkammergut.

Sjön Altaussee

Sjön Traunsee i Kalkstensalperna

Traunsee-Almtal-regionen är den största regionen i Salzkammergut och är känd för sina många aktiviteter.

Sjön Traunsee

Attersee i Höllengebirge

Vattensporter är en passion i regionen Attersee-Attergau i Salzkammergut.

Sjön Attersee

Zellsjön i Schieferalperna

Imponerande toppar ramar in den kristallklara Zellsjön, där det finns många badplatser.

Zeller See

Grundlsee i Salzkammergut

Grundlsee ligger inbäddad i bergsmassivet Totes Gebirge och är en av de mest populära badsjöarna i Alperna.

Sjön Grundlsee

Sjön Achensee i Karwendel- och Rofanbergen

Denna bergssjö skapades av mäktiga glaciärer och ligger mellan Karwendelbergen och Brandenbergalperna.

Sjön Achensee

6 vandringar till de vackraste bergssjöarna

Gosau-sjöarna i Oberösterreich

Två pittoreska bergssjöar mellan Dachstein-glaciären och Gosaukamm är utgångspunkten och målet för en idyllisk vandring.

Vandringsleder Gosau-sjöarna

Sjön Formarinsee i Vorarlberg

Vid Steinernes Meer, den imponerande högplatån, leder vandringsleden nedanför Formaletsch till Freiburger Hütte och bergsjön.

Vandringsled till Formarinsee

Seebensee i Tyrolen

Denna enkla tur från Ehrwald till den kristallklara sjön Seebensee är särskilt trevlig för lugna vandrare och familjer.

Seebensee vandring

Prebersee i SalzburgerLand

En alpin hedmarksjö på 1 514 meter över havet, runt vilken en hedmarksled leder. Promenaden från parkeringen tar ca 45 minuter.

Prebersee rundslinga

Sjön Duisitzkarsee i Steiermark

Bergssjön ligger 1 665 meter över havet och är en av de naturliga juvelerna i Schladminger Tauern, som ramar in sjön med sina toppar.

Vandra i Duisitzkarsee

Grön sjö i Steiermark

Bassängen fylls med smältvatten på våren. Sedan, bara under några månader, ligger sjön magiskt mitt i ett skogs- och bergslandskap.

Vandring Grüner See

Österrikes delstater med berg och sjöar

I Österrike är rent vatten en hjärtefråga och en viktig del av landets miljöansvar. Genom hållbara åtgärder bevaras vattnets renhet – hela 88 % av badplatserna får betyget "utmärkt".

Tyrolen: Lyckan bor i bergen

Den unika alpina livsstilen lovar inte bara lätthet - du kan faktiskt känna det i de underbara tyrolska bergen.

Tyrolen

Vorarlberg: Alpin friluftsscen

Österrikes västligaste provins är ett paradis med glaciärer, sjöar och alpina betesmarker. Människorna ger regionen dess konstnärliga känsla.

Vorarlberg

Steiermark: Naturens alla färger

Ängsmarker, skogar, vingårdar, sjöar och till och med glaciärer: Steiermark, "Österrikes gröna hjärta", överraskar med en palett av varierande natur.

Steiermark

Hur skyddar vi bergen?

Tips för att skydda klimatet

  • Ta tillbaka och släng allt du tar med dig upp på berget - näsdukar, förpackningar, dricksflaskor etc.

  • Följ alltid de skyltade vandringslederna! På så sätt förblir djur och ungskogar ostörda.

  • Var uppmärksam på djurlivet! Observera kor, får och vilda djur endast på avstånd.

  • Det väl välutvecklade nätverket av regionala tåg och vandringsbussar.

  • Välj stugor som är engagerade i hållbarhet och miljöskydd.

  • Få dina barn att bli glada över naturen! Det som de små vet kommer de också att uppskatta.

  • Skydda den biologiska mångfalden skydda: De Naturbevakare i nationalparkerna visar hur det går till.

