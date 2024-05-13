Berg och sjöar i Österrike

Berg och sjöar skapar en magisk harmoni som berör kropp och själ – en unik chans att uppleva Alpernas livsstil och närhet till naturen.

Upplev bergen och sjöarna – lämna vardagen bakom dig

I Österrike går livet ofta i naturens takt. Den alpina livsstilen är en djupt rotad tradition, där kärleken till berg och sjöar genomsyrar både vardag och fritid. Här är passionen för naturen självklar och blir en del av livet genom aktiviteter som vandring, höghöjdsleder, via ferratas och mountainbikeleder.

De mäktiga Alperna, med sina dalar, skogar, alpängar och kristallklara bergssjöar, formar landskapet och ger Österrike sin unika karaktär. Här ligger byar och städer inbäddade i naturen, fyllda av rik kultur och en levande koppling till den alpina miljön.

Fördjupa dig i vattenriket

Berg och vatten är oskiljaktiga i Österrike. Här möts du av bergsbäckar, forsande floder, glittrande badsjöar och mäktiga vattenfall. Vattnet är kristallklart och rent, hämtat direkt från källor och grundvatten. Som ett av världens mest vattenrika länder är Österrike en plats där vatten både är en naturresurs och en källa till njutning.