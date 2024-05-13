Kristallklara sjöar, vattenfall, alpina ängar och skogar: SalzburgerLand bjuder på en naturnära upplevelse.

En sommar i SalzburgerLand innebär att du kan njuta av en solig dag vid sjön, ett stadigt mellanmål i en alphytta, eller en picknick på ängen med nära och kära. Här står naturen alltid i fokus, och sommaren går under det särskilda namnet Almsommer.

Invånarna i SalzburgerLand lever för utomhusaktiviteter i den friska luften, och det är inte svårt att förstå varför, med alla sjöar, skogar, berg och alpina ängar som omger dem.

Ta till exempel Hohe Tauern Nationalpark, Österrikes största nationalpark, som imponerar med sin biologiska mångfald, sina dramatiska landskap och sina storslagna vattenfall. Eller Salzburger Seenland, känt för sina kristallklara sjöar, och Salzkammergut, en sommaridyll som har lockat besökare i nästan två århundraden. Här väntar äventyret och naturens skönhet bakom varje hörn.