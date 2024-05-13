SalzburgerLand
Sommarsemester bland alpina betesmarker, kristallklara sjöar och mäktiga vattenfall

Kristallklara sjöar, vattenfall, alpina ängar och skogar: SalzburgerLand bjuder på en naturnära upplevelse.

En sommar i SalzburgerLand innebär att du kan njuta av en solig dag vid sjön, ett stadigt mellanmål i en alphytta, eller en picknick på ängen med nära och kära. Här står naturen alltid i fokus, och sommaren går under det särskilda namnet Almsommer.

Invånarna i SalzburgerLand lever för utomhusaktiviteter i den friska luften, och det är inte svårt att förstå varför, med alla sjöar, skogar, berg och alpina ängar som omger dem.

Ta till exempel Hohe Tauern Nationalpark, Österrikes största nationalpark, som imponerar med sin biologiska mångfald, sina dramatiska landskap och sina storslagna vattenfall. Eller Salzburger Seenland, känt för sina kristallklara sjöar, och Salzkammergut, en sommaridyll som har lockat besökare i nästan två århundraden. Här väntar äventyret och naturens skönhet bakom varje hörn.

Huvudstad:Salzburg
Areal:7.156 km²
Befolkning:ca 571.500 (år 2024)
Procentandel skog:51,9%
Högsta berg:Großvenediger (3 674 meter)
Nationalpark:Hohe Tauern
Naturparker:3
Spas:6

SalzburgerLand-kortet
All-inclusive-kortet för en sommarsemester med många attraktioner och utflyktsmål i SalzburgerLand och staden Salzburg.

Evenemang i SalzburgerLand
Upptäck både traditionella och moderna höjdpunkter i vår evenemangskalender

Möt SalzburgerLand

Höjdpunkterna

Hohe Tauern nationalpark: Det största skyddade alpområdet

Salzburger Seenland: Fyra sjöar mellan ängar och skogar

Alpin sommar: Den alpina naturupplevelsen

Naturmonument: Vattenfall, dalar, fantastiska vyer

Lungau: Traditionellt, lugnt och ändå uppfriskande livligt

Det alpina köket: Passion med regionala ingredienser

Salzkammergut: Ett pittoreskt gömställe för en sommarretreat

Aktiviteter i SalzburgerLand

Skyddad natur i SalzburgerLand

Nationalparken Hohe Tauern

Hohe Tauern Nationalpark, den största i hela Alperna, överträffar förväntningarna med råge. Här möts du av över 250 toppar som når över 3 000 meter och 342 glaciärer i en orörd miljö. Mitt i denna storslagna natur ligger Großglockner, Österrikes högsta berg, som med sina 3 798 meter dominerar landskapet. Den ikoniska Großglockner High Alpine Road slingrar sig upp till landets högsta utsiktsplattform och bjuder på en spektakulär körning.

Nationalparken är hem för örnar, stenbockar och murmeldjur, och med hjälp av parkens rangers kan du utforska det vilda landskapet på nära håll. I Mittersill finns nationalparkens museum där parkens unika natur och sevärdheter visas upp på ett engagerande och interaktivt sätt.

Nationalparken Hohe Tauern

Utflyktsmål i SalzburgerLand

De vackraste regionerna

Lungau

Från 1 000 meters höjd över havet blir toppar, alpängar och bergssjöar - till fots eller på cykel - en naturupplevelse.

Lungau

Hochkönig

Med sina 2 181 meter över havet är det här berget perfekt för många aktiviteter: Vandra, cykla och stanna till vid en alpstuga.

Hochkönig

Gastein-dalen

Mötesplats med speciell alpin charm för designers, yogis och konnässörer.

Gastein-dalen

Obertauern

Frisk bergsluft med fantastisk utsikt på 2.500 meters höjd över havet.

Obertauern

Tennengau

Vandring mellan den alpina Osterhorn-gruppen och karstmassivet Tennengebirge.

Tennengau

Grossarl-dalen

Vandring och mountainbike till de alpina stugorna eller utomhuspoolen och museet i dalen. Alla möjligheter är stora.

Grossarls dalgång

Städer och platser du inte får missa

Salzburg, staden där Mozart föddes

Salzburg är en av de mest berömda kulturstäderna i världen. Den förtrollande barockstaden med sin fästning, katedral och sevärdheter är en scen för kultur i toppklass.

Salzburg

St. Gilgen vid sjön Wolfgangsee

Även känd som Mozartbyn vid sjön Wolfgangsee, erbjuder denna pittoreska stad sport, kultur och natur. Ett romantiskt naturparadis.

S:t Gilgen

Saalbach-Hinterglemm

Mountainbike på sommaren, skidåkning på vintern: Aktiv semester är dagens ordning här. Inte undra på - de mest imponerande bergen och topparna finns här.

Saalbach-Hinterglemm

Zell am See-Kaprun

Glaciär, berg, sjö: Återigen är denna mix en fröjd - typisk för SalzburgerLand.

Zell am See-Kaprun

Saalfelden-Leogang

Känd för fartfyllda utomhusaktiviteter, evenemang, kulturella höjdpunkter och naturligtvis den imponerande bergsvärlden.

Saalfelden-Leogang

Mauterndorf

En liten, lugn stad i Lungau som genomsyras av tradition och omges av bergen i Hohe Tauern.

Mauterndorf

Bad Gastein

Historisk kurort med varma källor, Belle Époque-arkitektur och imponerande bergslandskap.

Bad Gastein

Wagrain-Kleinarl

En plats med vatten, berg, natur, massor av aktiviteter - och en känsla av hållbarhet.

Wagrain-Kleinarl

Maria Alm

En idyllisk by för sommar och vinter, med direkt tillgång till bergen i Hochkönig.

Maria Alm

2 600 år av historia att uppleva

Saltvärldar i Salzburg

Redan på 600-talet f.Kr. lockade saltfyndigheterna vid Dürrnberg nära Hallein keltiska bosättare till området. Namnet "Salzburg" dök dock upp först runt år 755. Från 1190 blomstrade salthandeln, vilket gav Salzburgs ärkebiskopar både rikedom och makt – något som de praktfulla barockbyggnaderna, inspirerade av italiensk stil, påminner oss om än idag. Floden Salzach blev en central transportled för det värdefulla saltet.

När Salzburg blev en del av den habsburgska monarkin 1816, förlorade regionen sin position i handeln till förmån för Hallstatt och Bad Ischl. Halleins saltverk stängde slutligen 1989. Idag kan besökare utforska saltgruvan på en fascinerande guidad tur och få en inblick i denna långa historia.

Salzburgs saltvärldar

Minnesvärda events

Jazzfestivalen i Saalfelden

En hotspot för jazz och improviserad musik: Jazzfestivalen, som har funnits i över 45 år, bjuder varje år på en blandning av alplandskap och experimentell musik.

Jazzfestivalen i Saalfelden

Sommarevenemang i Alperna

Från alpfrukost till guidade alpvandringar, från speldagar på Tiergartenalm till brandyprovningar.

Sommarevenemang i Alperna

UCI:s världsserie i mountainbike

Sedan 2010 har Epic Bikepark Leogang varit en världscupsport i UCI Mountain Bike World Cup, med tävlingar i cross-country, downhill och enduro.

UCI:s världsserie i mountainbike

Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun

På världens mest framstående triathlonbana simmar deltagarna 1,9 km i Zellsjön, cyklar 90 km och springer 21,1 km.

Ironman

Berömda personligheter

Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart är en av världens mest kända kompositörer. Tusentals gäster kommer till Salzburg varje år för att lära sig mer om mannen bakom geniet.

Wolfgang Amadeus Mozart

Franz Xaver Gruber

Läraren komponerade "Stilla natt, heliga natt", symbolen för fred och solidaritet.

Franz Xaver Gruber

Kyrkoherde Joseph Mohr

år 1818 kombinerade Joseph Mohr och F. X. Gruber melodin och texten till Stilla natt! Heliga natt! En sång som förenar människor över gränser och språk

Joseph Mohr

Regionala recept

Röding Müllerin-Art

Det här receptet ger rödingen samma autentiska smak som originalet från sjödistriktet i Salzburg.

Röding Müllerin-Art

Salzburger Nockerl

Grunderna i Salzburgs kök bygger på enkla ingredienser och recept som kan förfinas och varieras på många sätt. Här njuter man av läckra rätter med kött från lamm och kor som betat på alpängarna, samt delikata viltspecialiteter. Den mest kända specialiteten från Salzburg är dock den fluffiga desserten Salzburger Nockerl.

Salzburger Nockerl

Boenden utöver det vanliga

Cortisen vid sjön Wolfgangsee

Hochkönigin i Maria Alm

DAS.GOLDBERG: Schweizisk stenfuru, guld och vatten

Wiesergut: Modernt boutiquehotell med traditionella rötter

Forsthofalm: Wellness och regional gourmetmat

Puradies: Heaven Spa på 1.500 m² med naturlig arkitektur

Miramonte i Bad Gastein

Info om klimatskydd

Varför är alpjordbruk så viktigt?

  • Bevarar kulturlandskapet: Alpint jordbruk skyddar dalarna genom att hålla betesmarker i gott skick, vilket minskar risken för laviner och lerskred.

  • Främjar biologisk mångfald: Genom att förhindra igenväxning bidrar alpina betesmarker till ett rikare ekosystem.

  • Rik växtlighet: På alpina ängar kan upp till 70 olika örter per kvadratmeter frodas, jämfört med endast sju i dalområden. Denna mångfald är viktig för naturens balans.

  • Värdefull produktion: Bönder och boskapsskötare i Alperna skapar högkvalitativa mejeriprodukter från kor, får och getter.

  • Naturlig rekreation: Alpina betesmarker erbjuder en rofylld tillflyktsort i vackra bergslandskap, som förmedlar en känsla av enkelhet och äkthet.

Hållbart resande

Vanliga frågor

  • Cykla längs floder och sjöar eller högt upp i bergen

  • Vandring med panoramautsikt över sjöar och glaciärer.

  • Spela golf framför mäktiga bergskedjor och sjöar.

  • Surfa, testa forsränning eller någon annan typ av vattensport.

  • Saalbach Hinterglemm

    Dalgången mitt i Pinzgau är en mötesplats för mountainbikecyklister och familjer.

  • Hochkönig

    Det kungligt mäktiga berget på 2 181 meter är extremt lugnt för många aktiviteter.

  • Gastein-dalen

    De magnifika jugendhusen från Belle Époque ger dalen dess speciella charm.

  • Zell am See-Kaprun

    Ännu en underbar blandning av glaciär, berg och sjö.

  • Oberstauern

    Utsikter på upp till 2.500 meter över havet inspirerar till vandring i den magnifika alpregionen.

  • Lungau

    Från 1.000 meter över havet utforskas toppar, alpina betesmarker och bergssjöar bäst till fots eller på cykel.

  • Nationalparken Hohe Tauern

    I regionen finns över 250 tretusenmeterstoppar och 342 glaciärer i skyddad natur.

  • Wolfgangsee: En pittoresk sjö i Salzkammergut, omgiven av bergen i Dachstein-massivet.

  • Zellersjön: En stor sjö nära Zell am See, populär för vattensporter som segling, vindsurfing och simning.

  • Fuschlsjön: En annan vacker sjö i Salzkammergut, känd för sitt klara vatten och sin lugna atmosfär. Fuschlsee är ett populärt resmål för bad, båtliv och promenader längs stränderna.

  • Hintersee: En pittoresk bergssjö i Tennengebirge-bergen, omgiven av imponerande klippformationer.

  • Wallersee: Berömd för vattensporter som segling, surfing och fiske.

  • Mattsee: Mattsee är populär för sitt rena vatten och sin charmiga omgivning och är ett populärt resmål för vattensporter som simning, segling och vindsurfing.

  • Sjön Obertrum: Obertrum-sjön är en del av Trumer-sjöområdet i Flachgau och är ett populärt resmål för vattensporter som segling, surfing och stand-up paddling.

SalzburgerLand-kortet är ett all-inclusive-kort som ger gratis inträde till cirka 180 upplevelser och attraktioner i staden och regionen Salzburg, tillgängligt i 6 eller 12 dagar. Många erbjudanden kan utnyttjas flera gånger, medan termiska bad, linbanor och några andra attraktioner kan besökas en gång under de 6 eller 12 dagarna.

  • Sjöar och simbassänger

  • Slott och palats

  • Museer och utställningar

  • Gruvor för uppvisning

  • Naturupplevelser

Det här kanske också intresserar dig

