SalzburgerLand
Sommarsemester bland alpina betesmarker, kristallklara sjöar och mäktiga vattenfall
En sommar i SalzburgerLand innebär att du kan njuta av en solig dag vid sjön, ett stadigt mellanmål i en alphytta, eller en picknick på ängen med nära och kära. Här står naturen alltid i fokus, och sommaren går under det särskilda namnet Almsommer.
Invånarna i SalzburgerLand lever för utomhusaktiviteter i den friska luften, och det är inte svårt att förstå varför, med alla sjöar, skogar, berg och alpina ängar som omger dem.
Ta till exempel Hohe Tauern Nationalpark, Österrikes största nationalpark, som imponerar med sin biologiska mångfald, sina dramatiska landskap och sina storslagna vattenfall. Eller Salzburger Seenland, känt för sina kristallklara sjöar, och Salzkammergut, en sommaridyll som har lockat besökare i nästan två århundraden. Här väntar äventyret och naturens skönhet bakom varje hörn.
SalzburgerLand-kortet
All-inclusive-kortet för en sommarsemester med många attraktioner och utflyktsmål i SalzburgerLand och staden Salzburg.
Evenemang i SalzburgerLand
Upptäck både traditionella och moderna höjdpunkter i vår evenemangskalender
Möt SalzburgerLand
Höjdpunkterna
Skyddad natur i SalzburgerLand
Hohe Tauern Nationalpark, den största i hela Alperna, överträffar förväntningarna med råge. Här möts du av över 250 toppar som når över 3 000 meter och 342 glaciärer i en orörd miljö. Mitt i denna storslagna natur ligger Großglockner, Österrikes högsta berg, som med sina 3 798 meter dominerar landskapet. Den ikoniska Großglockner High Alpine Road slingrar sig upp till landets högsta utsiktsplattform och bjuder på en spektakulär körning.
Nationalparken är hem för örnar, stenbockar och murmeldjur, och med hjälp av parkens rangers kan du utforska det vilda landskapet på nära håll. I Mittersill finns nationalparkens museum där parkens unika natur och sevärdheter visas upp på ett engagerande och interaktivt sätt.
De vackraste regionerna
Lungau
Från 1 000 meters höjd över havet blir toppar, alpängar och bergssjöar - till fots eller på cykel - en naturupplevelse.
Hochkönig
Med sina 2 181 meter över havet är det här berget perfekt för många aktiviteter: Vandra, cykla och stanna till vid en alpstuga.
Städer och platser du inte får missa
Salzburg, staden där Mozart föddes
Salzburg är en av de mest berömda kulturstäderna i världen. Den förtrollande barockstaden med sin fästning, katedral och sevärdheter är en scen för kultur i toppklass.
St. Gilgen vid sjön Wolfgangsee
Även känd som Mozartbyn vid sjön Wolfgangsee, erbjuder denna pittoreska stad sport, kultur och natur. Ett romantiskt naturparadis.
Saalbach-Hinterglemm
Mountainbike på sommaren, skidåkning på vintern: Aktiv semester är dagens ordning här. Inte undra på - de mest imponerande bergen och topparna finns här.
Saalfelden-Leogang
Känd för fartfyllda utomhusaktiviteter, evenemang, kulturella höjdpunkter och naturligtvis den imponerande bergsvärlden.
Mauterndorf
En liten, lugn stad i Lungau som genomsyras av tradition och omges av bergen i Hohe Tauern.
Bad Gastein
Historisk kurort med varma källor, Belle Époque-arkitektur och imponerande bergslandskap.
Wagrain-Kleinarl
En plats med vatten, berg, natur, massor av aktiviteter - och en känsla av hållbarhet.
2 600 år av historia att uppleva
Redan på 600-talet f.Kr. lockade saltfyndigheterna vid Dürrnberg nära Hallein keltiska bosättare till området. Namnet "Salzburg" dök dock upp först runt år 755. Från 1190 blomstrade salthandeln, vilket gav Salzburgs ärkebiskopar både rikedom och makt – något som de praktfulla barockbyggnaderna, inspirerade av italiensk stil, påminner oss om än idag. Floden Salzach blev en central transportled för det värdefulla saltet.
När Salzburg blev en del av den habsburgska monarkin 1816, förlorade regionen sin position i handeln till förmån för Hallstatt och Bad Ischl. Halleins saltverk stängde slutligen 1989. Idag kan besökare utforska saltgruvan på en fascinerande guidad tur och få en inblick i denna långa historia.
Minnesvärda events
Jazzfestivalen i Saalfelden
En hotspot för jazz och improviserad musik: Jazzfestivalen, som har funnits i över 45 år, bjuder varje år på en blandning av alplandskap och experimentell musik.
Sommarevenemang i Alperna
Från alpfrukost till guidade alpvandringar, från speldagar på Tiergartenalm till brandyprovningar.
UCI:s världsserie i mountainbike
Sedan 2010 har Epic Bikepark Leogang varit en världscupsport i UCI Mountain Bike World Cup, med tävlingar i cross-country, downhill och enduro.
Berömda personligheter
Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart är en av världens mest kända kompositörer. Tusentals gäster kommer till Salzburg varje år för att lära sig mer om mannen bakom geniet.
Franz Xaver Gruber
Läraren komponerade "Stilla natt, heliga natt", symbolen för fred och solidaritet.
Regionala recept
Röding Müllerin-Art
Det här receptet ger rödingen samma autentiska smak som originalet från sjödistriktet i Salzburg.
Salzburger Nockerl
Grunderna i Salzburgs kök bygger på enkla ingredienser och recept som kan förfinas och varieras på många sätt. Här njuter man av läckra rätter med kött från lamm och kor som betat på alpängarna, samt delikata viltspecialiteter. Den mest kända specialiteten från Salzburg är dock den fluffiga desserten Salzburger Nockerl.
Boenden utöver det vanliga
Info om klimatskydd
Bevarar kulturlandskapet: Alpint jordbruk skyddar dalarna genom att hålla betesmarker i gott skick, vilket minskar risken för laviner och lerskred.
Främjar biologisk mångfald: Genom att förhindra igenväxning bidrar alpina betesmarker till ett rikare ekosystem.
Rik växtlighet: På alpina ängar kan upp till 70 olika örter per kvadratmeter frodas, jämfört med endast sju i dalområden. Denna mångfald är viktig för naturens balans.
Värdefull produktion: Bönder och boskapsskötare i Alperna skapar högkvalitativa mejeriprodukter från kor, får och getter.
Naturlig rekreation: Alpina betesmarker erbjuder en rofylld tillflyktsort i vackra bergslandskap, som förmedlar en känsla av enkelhet och äkthet.