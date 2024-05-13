Linbanor i Österrike

Österrikes linbanor använder miljövänlig teknik. Genom att utnyttja förnybar energi kan topparna upptäckas på ett hållbart sätt.

Med ansvar på berget

Ta linbanan till toppen! Österrikes linbanor gör det möjligt för naturälskare att uppleva den omtalade toppglädjen. För den miljömedvetna finns det goda nyheter: linbanor är bland de mest hållbara transportsätten. Energioptimeringsåtgärder har pågått i flera år och genomförs med framgång, vilket gör det möjligt att njuta av bergen med ett grönt samvete.

Ekologisk och barriärfri

Det finns ett stort utbud av linbanor med fokus på hållbarhet och fantastiska utsiktsplatser: