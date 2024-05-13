Linbanor i Österrike
Hållbarhet i Alperna
Med ansvar på berget
Ta linbanan till toppen! Österrikes linbanor gör det möjligt för naturälskare att uppleva den omtalade toppglädjen. För den miljömedvetna finns det goda nyheter: linbanor är bland de mest hållbara transportsätten. Energioptimeringsåtgärder har pågått i flera år och genomförs med framgång, vilket gör det möjligt att njuta av bergen med ett grönt samvete.
Ekologisk och barriärfri
Det finns ett stort utbud av linbanor med fokus på hållbarhet och fantastiska utsiktsplatser:
I Tyrolen, till exempel, erbjuder Ellmau-Hartkaiserbahn linbana utsikt över Kaiserbergen.
I Zillertal leder Gerlossteinbahn till mountainbikeleder och flying fox på sommaren och skidåkning på vintern.
Bakgrunden till Totes Gebirge, som ligger mellan Steiermark och Oberösterreich, är lika imponerande: Den Hössbahn i Hinterstoder tar dig till många vandringsleder och via ferratas.
En fantastisk utsikt över sjöarna i det legendariska Salzkammergut kan avnjutas från Zwölferhorn linbana som tar dig upp på St. Gilgens lokala berg på bara elva minuter. Social hållbarhet är också en topprioritet här - linbanan är barriärfri.
5 hållbara linbanor för både sommar- och vinter
Låg energiförbrukning tack vare kontinuerlig modernisering: Under de senaste 10 åren har linbanebranschen redan lyckats spara 20 % energi. Skidregionen Nassfeld visar hur.
Användning av grön el: Förnybara energikällor prioriteras i många skidområden, exempelvis i Zell am Ziller, Hochkrimml och Gerlos.
Egen energiproduktion: Flera regioner, som Zillertal Arena, producerar egen elektricitet genom sol- och vindkraftverk.
Helhetslösningar för mobilitet: Mindre behov av bilresor, eftersom man enkelt kan ta tåget direkt till linbanan, som till exempel i Wiener Alpen.
Innovationsledare: Områden som Snow Space Salzburg och Wilder Kaiser-regionen går i bräschen med sina hållbara initiativ.
5 hållbara skidregioner för vintersport
Klimatskydd och vintersport? – Österrike visar vägen!
Hundar välkomna i linbanan
Hundar på semester är en fantastisk följeslagare när du vandrar! De flesta linbanor tillåter dig att ta med dig dina fyrbenta vänner. Och eftersom skyddet av natur och djur har högsta prioritet i alpina områden: Glöm inte munkorg och koppel i linbanan och på vandringen. Och glöm absolut inte "doggy bag"!
Bergbahn Scheffau i Tyrolen, till exempel, med utsikt över Kitzbühelalperna är hundar välkomna. Den familjevänliga panoramaleden till Hartkaiser i Ellmau rekommenderas särskilt. Den hundvänliga Dachstein Krippenstein linbanan i Oberösterreich tar dig till utsiktsplattformen 5fingers. Och i den hundvänliga regionen Montafon i Vorarlberg tar Bergbahnen Montafon dig till topparna Muttersberg, Kristberg, Hochjoch och co.
Om du reser med tåg
Många linbanor är belägna nära ÖBB stationer eller erbjuder skytteltrafik. Mobilitetsprogrammen i klimat- och modellregionerna möjliggör också bekväm, miljövänlig tillgång till andra aktiviteter i närområdet - låt oss fortsätta med det roliga!
Följande är särskilt väl anslutna till kollektivtrafiknätet med tåg och buss:
Fair play i semesterlandet Östrerike
Natur och inspiration är styrkorna i Österrike som semestermål - berg och sjöar, konst och kultur samt kulinariska läckerheter är specialiteterna. Alla dessa upplevelser åtföljs i allt högre grad av medvetenhet och konsekventa åtgärder för hållbarhet. I bästa fall delas ansvaret för människor, djur, miljö och klimat av alla "intressenter":
Gästerna. Att resa hållbart innebär att minimera ditt koldioxidavtryck och även ta hänsyn till andras välbefinnande.
De värdar som är engagerade i tillgänglighet och inkludering, men också i rättvisa för sina anställda.
Österrike och dess regioner. Med intakta landskap, rent vatten, förnybar energi och skydd av monument säkerställer de klimatvänliga åtgärder.