Linbanor i Österrike
Hållbarhet i Alperna

Österrikes linbanor använder miljövänlig teknik. Genom att utnyttja förnybar energi kan topparna upptäckas på ett hållbart sätt.

Med ansvar på berget

Ta linbanan till toppen! Österrikes linbanor gör det möjligt för naturälskare att uppleva den omtalade toppglädjen. För den miljömedvetna finns det goda nyheter: linbanor är bland de mest hållbara transportsätten. Energioptimeringsåtgärder har pågått i flera år och genomförs med framgång, vilket gör det möjligt att njuta av bergen med ett grönt samvete.

Ekologisk och barriärfri

Det finns ett stort utbud av linbanor med fokus på hållbarhet och fantastiska utsiktsplatser:

  • I Tyrolen, till exempel, erbjuder Ellmau-Hartkaiserbahn linbana utsikt över Kaiserbergen.

  • I Zillertal leder Gerlossteinbahn till mountainbikeleder och flying fox på sommaren och skidåkning på vintern.

  • Bakgrunden till Totes Gebirge, som ligger mellan Steiermark och Oberösterreich, är lika imponerande: Den Hössbahn i Hinterstoder tar dig till många vandringsleder och via ferratas.

  • En fantastisk utsikt över sjöarna i det legendariska Salzkammergut kan avnjutas från Zwölferhorn linbana som tar dig upp på St. Gilgens lokala berg på bara elva minuter. Social hållbarhet är också en topprioritet här - linbanan är barriärfri.

5 hållbara linbanor för både sommar- och vinter

SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental

Zillertal Arena

Golm i Montafon

Gasteiner Bergbahnen

Stubnerkogel hängbro i Gastein

Vad gör Österrikes linbanor hållbara?

  • Låg energiförbrukning tack vare kontinuerlig modernisering: Under de senaste 10 åren har linbanebranschen redan lyckats spara 20 % energi. Skidregionen Nassfeld visar hur.

  • Användning av grön el: Förnybara energikällor prioriteras i många skidområden, exempelvis i Zell am Ziller, Hochkrimml och Gerlos.

  • Egen energiproduktion: Flera regioner, som Zillertal Arena, producerar egen elektricitet genom sol- och vindkraftverk.

  • Helhetslösningar för mobilitet: Mindre behov av bilresor, eftersom man enkelt kan ta tåget direkt till linbanan, som till exempel i Wiener Alpen.

  • Innovationsledare: Områden som Snow Space Salzburg och Wilder Kaiser-regionen går i bräschen med sina hållbara initiativ.

5 hållbara skidregioner för vintersport

Saalbach Hinterglemm

Stubaier Gletscher

Tux-Finkenberg

St. Anton am Arlberg

Zell am See-Kaprun

Klimatskydd och vintersport? – Österrike visar vägen!

Hållbar semester

Hundar välkomna i linbanan

Att tänka på om du har hund

Hundar på semester är en fantastisk följeslagare när du vandrar! De flesta linbanor tillåter dig att ta med dig dina fyrbenta vänner. Och eftersom skyddet av natur och djur har högsta prioritet i alpina områden: Glöm inte munkorg och koppel i linbanan och på vandringen. Och glöm absolut inte "doggy bag"!

Bergbahn Scheffau i Tyrolen, till exempel, med utsikt över Kitzbühelalperna är hundar välkomna. Den familjevänliga panoramaleden till Hartkaiser i Ellmau rekommenderas särskilt. Den hundvänliga Dachstein Krippenstein linbanan i Oberösterreich tar dig till utsiktsplattformen 5fingers. Och i den hundvänliga regionen Montafon i Vorarlberg tar Bergbahnen Montafon dig till topparna Muttersberg, Kristberg, Hochjoch och co.

Om du reser med tåg

Linbanor du enkelt når med kollektivtrafik

Många linbanor är belägna nära ÖBB stationer eller erbjuder skytteltrafik. Mobilitetsprogrammen i klimat- och modellregionerna möjliggör också bekväm, miljövänlig tillgång till andra aktiviteter i närområdet - låt oss fortsätta med det roliga!

Följande är särskilt väl anslutna till kollektivtrafiknätet med tåg och buss:

Fair play i semesterlandet Östrerike

Social hållbarhet är att ta ansvar för andra.

Natur och inspiration är styrkorna i Österrike som semestermål - berg och sjöar, konst och kultur samt kulinariska läckerheter är specialiteterna. Alla dessa upplevelser åtföljs i allt högre grad av medvetenhet och konsekventa åtgärder för hållbarhet. I bästa fall delas ansvaret för människor, djur, miljö och klimat av alla "intressenter":

  • Gästerna. Att resa hållbart innebär att minimera ditt koldioxidavtryck och även ta hänsyn till andras välbefinnande.

  • De värdar som är engagerade i tillgänglighet och inkludering, men också i rättvisa för sina anställda.

  • Österrike och dess regioner. Med intakta landskap, rent vatten, förnybar energi och skydd av monument säkerställer de klimatvänliga åtgärder.

Vanliga frågpr

Linbanan har utvecklats och förbättrats av olika människor genom historien. Redan på 300-talet f.Kr. användes enkla repsystem i Kina för att transportera material över svår terräng. År 1644 byggde den holländske ingenjören Adam Wybe den första fungerande materialbanan i Europa, som transporterade byggmaterial och drevs av hästar. Den första järnvägen som drogs av sin egen dragkabel förverkligades slutligen av den tyske ingenjören Adolf Bleichert på 1800-talet.

Den högsta linbanan i Österrike är Pitztal Wildspitzbahn i Tyrolen: dess bergstation ligger på en höjd av cirka 3 440 meter.

I Österrike finns det linbanor i alla delstater utom Wien och Burgenland. De flesta linbanorna finns i Tyrolen.

Det finns cirka 1.100 linbaneanläggningar i Österrike.

I Österrike finns ett stort urval av linbanor som ger tillgång till höga toppar och spektakulära utsiktsplattformar. På Dachstein kan du nå den berömda utsiktsplattformen Dachstein Sky Walk med linbana. Med Großglockner Gletscherbahn kan du nå Pasterze, den största glaciären i östra Alperna - evig is, dominerad av Großglockner, Österrikes högsta berg på 3 798 meter. Och Kitzsteinhorn i Kaprun erbjuder en linbana som ger dig en underbar utsikt över det omgivande glaciärlandskapet på en höjd av över 3 000 meter.

