أفضل الرحلات اليومية من فيينا
الطبيعة والثقافة والمأكولات الشهية

اكتشف آفاقاً جديدة في الطبيعة والثقافة والمأكولات خلال رحلاتك اليومية من فيينا. هذه الرحلات، التي يسهل القيام بها بالقطار والحافلة، توفر لك ملاذاً سريعاً مريحاً.

فيينا مدينة مليئة بالحيوية، مُلهمة، ونابضة بالحياة، ولكن أحياناً، نشعر بأن الطبيعة تنادينا. لذا، على مشارف المدينة، تنتظرك واحة خضراء من التلال الهادئة والغابات الكثيفة ومناظر الأنهار الخلابة. هنا، تلتقي الطبيعة والثقافة، مع المواقع التاريخية وكروم العنب الهادئة ومسارات المشي التي تُتيح فرصاً وفيرة لاكتشاف فنون الطهي.

توفر الرحلات اليومية من فيينا فرصة لاستكشاف تنوع المنطقة بسهولة، لا سيما مع سهولة الوصول إليها عبر وسائل النقل العام وبدون أي متاعب.

فعلى بُعد رحلة قصيرة بالقطار أو الحافلة من المدينة، تنتظرك غابات المدينة الشاسعة وامتداد جبال الألب الخلابة. ستجد أيضاً مسارات المشي وطرق التلال والأديرة التي توفر لك ملاذاً هادئاً للهروب من صخب المدينة. وإلى الجنوب، تدعوك تلال الكروم المتموجة للتجول بين كروم العنب، مع فرصة مميزة لتجربة المشروبات المحلية في حانات هيوريغن التقليدية.

بين كريمس ودورنشتاين، يتعرّج نهر الدانوب عبر كروم العنب المتدرجة في وادي فاخاو، مع أطلال القلاع والأديرة الباروكية في الخلفية. هنا، يمكنك أن تستمتع برحلة بالقارب على النهر أو أن تقوم بجولة بالدراجة على طول الشاطئ، وأن تتذوّق بعض المأكولات المحلية المميزة لتكتمل تجربتك.

أما إذا كنت تتوق إلى مغامرة ثقافية، فستجد القلاع والمتاحف الشهيرة والأماكن المحبوبة لدى الفنانين، والتي تجمع بين التاريخ والحاضر.

وتذكر دائماً، أن الرحلات اليومية من فيينا تكشف عن جانب جديد تماماً للمنطقة: اخرج، وانطلق، واستمتع بالطبيعة والثقافة وسحر النمسا.

أجمل المدن حول فيينا

أجمل المنطق حول فيينا

أجمل المعالم السياحية حول فيينا

السفر على متن القارب، الحافلة والقطار

رحلات بالقارب

رحلات بالحافلة

رحلات بالقطار والقارب معاً

رحلات بالقطار

أسئلة شائعة

رحلة يوم واحد من فيينا إلى سالزبورغ تستحق التجربة إذا رغبت في استكشاف أبرز معالم المدينة. مع رحلة القطار السريعة التي تستغرق نحو ساعتين ونصف، سيكون لديك الوقت الكافي لزيارة المدينة القديمة، وحدائق ميرابيل، وقلعة هوهنسالزبورغ، والاستمتاع بفترة استراحة مع فنجان قهوة.

المنطقة المحيطة بفيينا جزء من ولاية النمسا السفلى. هنا، ستجد ثلاث مناطق مجاورة لفيينا مباشرةً:

• غابات فيينا إلى الجنوب والجنوب الغربي - الطبيعة، والمشي، والأديرة مثل دير هايليغنكرويتس

• فاينفيرتل ("حي المشروبات المحلية") إلى الشمال والشمال الشرقي - التلال الهادئة، وكروم العنب، وأقبية المشروبات المعتقة

• نهر الدانوب، النمسا السفلى - على طول نهر الدانوب

هناك العديد من الرحلات اليومية الممتعة التي يمكنك القيام بها بسهولة بالقطار أو الحافلة من فيينا:

• غابات فيينا: مثالية للمشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات الهوائية عبر الغابات الكثيفة والقرى الخلابة.

• وادي الجحيم وراكس: جنة للمشي لمسافات طويلة مع وديان خلابة ومسار أنابيب المياه.

• سيمرينغ: وجهة جذابة على مدار العام، وخاصة مسار السكك الحديدية للمشي، الذي يوفر مناظر خلابة.

• قلعة كروزنشتاين: قلعة من العصور الوسطى، يسهل الوصول إليها بالقطار الإقليمي (S-Bahn) إلى كورنوبرغ.

• لينز: على بُعد أكثر من ساعة بالقطار، حيث تلتقي المدينة القديمة ذات الطراز الباروكي بالثقافة الحديثة.

• سالزبورغ: رحلة يومية بالقطار (حوالي ساعتين ونصف) لاستكشاف منزل موزارت وقلعة هوهنسالزبورغ ومدينة سالزبورغ القديمة.

• بادن بالقرب من فيينا: حمامات حرارية وحدائق إمبراطورية ومقاهٍ ساحرة - مثالية لأي موسم، على بُعد 30 دقيقة فقط من فيينا.

• • بحيرة نويزيدل: 45 دقيقة فقط بالقطار، مثالية لركوب الدراجات أو الرياضات المائية.

• وادي فاخاو: يُمكن استكشاف دير ميلك (شتيفت ميلك) وكروم العنب والمدن الخلابة مثل دورنشتاين على مهل بالقطار والقارب.

نصائح للسفر المستدام

السفر المسؤول يعني استكشاف بلدٍ ما مع مراعاة الطبيعة وحماية المناخ وتعزيز العدالة في تعاملاتنا.

السفر المستدام يعني...

• ... احترام الطبيعة البكر والمشاهد الثقافية المصانة وتحمل المسؤولية تجاهها.

• ...اختيار أماكن إقامة حاصلة على شهادات استدامة وتشجيع التنقل المريح.

• ...الانفتاح على التفاهم المتبادل في مجالات إمكانية الوصول والشمولية الثقافية.

