الديرندل والليدرهوزن: كانا لباس عمل في الماضي، وأصبحا اليوم رمزاً للأناقة وعلامةً على الانتماء المجتمعي. فما سر جاذبية الأزياء التقليدية النمساوية؟

لقد ساعدت الثقافة الشعبية، مثل السينما والموسيقى، في تعريف العالم بالأزياء التقليدية النمساوية، وكان من أبرز سفرائها الثقافيين فيلم "صوت الموسيقى" الكلاسيكي الذي يروي قصة عائلة تراب في سالزبورغ.

لكن الزي التقليدي النمساوي يتجاوز كونه مجرد أداة سينمائية أو صورة نمطية عن جبال الألب. فالحب والشغف حيال الديرندل والليدرهوزن متجذر في معظم المناطق، إذ يرمز الزي في جذوره إلى الهوية الإقليمية، وروح المجتمع، والتقاليد الحية.

في الماضي، كان الزي التقليدي يعكس مهنة الشخص، ومكانته الاجتماعية، وثروته، أما اليوم فيتم ارتداء الديرندل والليدرهوزن في المناسبات الاحتفالية، ويظل جزءاً من الحياة اليومية. ولا يزال الزي التقليدي يُستخدم في العمل اليومي في الزراعة والمطاعم والفنادق، تماماً كما كان الحال لأجيال متعاقبة.