تأسر عجلة فيينا العملاقة زوارها منذ أكثر من 125 عاماً. هنا، ستستمتعون بإطلالات لا تُنسى على بريتر ومدينة فيينا.

تُعدّ عجلة فيينا العملاقة أكثر من مجرد معلم سياحي، فهي قطعة حية من التاريخ. بُنيت عام 1897 للاحتفال باليوبيل الخمسين للإمبراطور فرانز جوزيف الأول، ومنذ البداية كانت رمزاً للإبداع الهندسي. وقد حلم بها المخرج المسرحي الرؤيوي غابور ستاينر، لتصبح عبارة عن معلم شهير شكّل هوية فيينا منذ ذلك الحين. تجمع العجلة بين الإطلالات المذهلة والابتكار التقني والأناقة الإمبراطورية: فقد صممها المهندسان البريطانيان والتر باسيت-باسيت وهاري هيتشينز، وبلغ ارتفاعها الأصلي حوالي 65 متراً (213 قدماً) وتضم 30 مقصورة.

هذا ويعكس تاريخ العجلة صعود وتراجع فيينا، وقد تعرضت لأضرار جسيمة خلال الحرب العالمية الثانية – حيث كادت أن تحترق بالكامل عام 1944، ولم يبقَ منها سوى الهيكل الفولاذي – وقد أُعيد بناؤها عام 1947 مع 15 عربة، لتستعيد مكانتها كأشهر معلم في المدينة.

أبرز اللحظات التاريخية

على مرّ السنين، شهدت عجلة فيينا العملاقة لحظات مذهلة. ففي عام 1898، تصدرت ماري كيندل العناوين عندما تمايلت خارج إحدى مقصوراتها احتجاجاً على الظلم الاجتماعي في فيينا.. وفي عام 1914، قامت مدام سولانج داتاليد بتصوير مشهد لها وهي تركب حصاناً على سطح إحدى المقصورات – جرأة كاملة ما زالت تدهش الجميع حتى اليوم. ثم في عام 2002، افتُتح "متحف بانوراما" الذي يضم ثماني عربات أصلية تعرض تاريخ بريتر الغني، ليأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن. أما في عام 2022، فتمت إضافة منصة زجاجية مفتوحة رفعت التجربة إلى مستوى جديد، موفرة إطلالات ساحرة وأكثر اتساعاً على المدينة.

تقع العجلة في منتزه "فورستل بريتر" الحيوي، الوجهة المفضلة لسكان فيينا، حيث تسود الحيوية والمرح، وتدور كل الأنشطة في عالمها المليء بالإثارة والطاقة.

وبفضل رؤية غابور ستاينر، تواصل عجلة فيينا العملاقة دمج التاريخ مع الابتكار الحديث، لتصبح مكاناً ينبض بسحر فيينا وتراثها وروحها بطريقة آسرة لا مثيل لها.