الطرق البرية بالنمسا

قواعد السلامة على الطرق في النمسا

يعد ارتداء أحزمة الأمان إلزامياً في النمسا. لا يجوز نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً والذين يقل طولهم عن 150 سم إلا في مقاعد الأطفال المناسبة. في السيارات والمركبات الكبيرة (بما في ذلك ما يسمى "الشاحنات الصغيرة")، لا يجوز نقل أكثر من طفل واحد في كل مقعد، ويجب تأمينهم بشكل صحيح وفقاً لعمرهم وحجمهم.

لا يجوز استخدام الهاتف أثناء القيادة إلا باستخدام جهاز لا يتطلب استخدام اليدين، والذي يجب أن يكون قابلاً للتشغيل بيد واحدة وألا يتعارض مع القيادة بأي شكل من الأشكال.

بالنسبة لراكبي الدراجات النارية، فإن ارتداء الخوذة إلزامي في النمسا. بالإضافة إلى ذلك، يتعين عليهم وضع علامة تحذيرية، ويجب تشغيل المصابيح الأمامية المنخفضة أثناء القيادة في النهار.

يجب على كل سائق أن يحمل دائماً حقيبة إسعافات أولية ومثلث تحذير وسترة أمان عاكسة، وأن يكون قادراً على إظهارها أثناء فحص المرور.

على الطرق في النمسا خارج المناطق المأهولة، يعد ارتداء سترة الأمان إلزامياً. وهذا يعني أن السائقين يجب أن يرتدوا سترة الأمان عند دخول الطريق في حالة حدوث عطل أو حادث. كما يوصى بحمل سترة أمان لكل مسافر.

القيادة تحت تأثير الكحول

في النمسا، الحد القانونيأقل من 0.5 مليجرام من الكحول لكل مليلتر من الدم، وبالنسبة لحاملي الرخص المؤقتة وكذلك سائقي الشاحنات والحافلات، فإن الحد هو 0.1 مليجرام. ويواجه أي شخص يتم ضبطه وهو يقود سيارته تحت تأثير الكحول غرامات باهظة ومصادرة رخصة قيادته.