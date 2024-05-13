الطرق البرية بالنمسا

تتمتع النمسا بشبكة طرق متطورة تتيح لك الوصول إلى وجهتك بسهولة.

لدينا بعض النصائح لرحلة جيدة وآمنة!

إغلاق نفق أرلبيرج

سيتم إغلاق نفق أرلبيرج على الطريق السريع أرلبيرج S 16 بين تيرول وفورارلبرغ أمام حركة المرور بالكامل من 15 أبريل إلى 22 نوفمبر 2024 في كلا الاتجاهين.

طرق بديلة

حدود السرعة القصوى

في ظل ظروف المرور المثلى وما لم يُشار إلى خلاف ذلك، تنطبق حدود السرعة القصوى التالية في النمسا:

للسيارات والدراجات النارية والعربات التي يصل وزنها إلى 3.5 طن

-        داخل حدود المدينة: 50 كم/ساعة (حوالي 31 ميلاً في الساعة)

-        على الطريق المفتوح: 100 كم/ساعة (حوالي 62 ميلاً في الساعة)

-        على الطرق السريعة: 100 كم/ساعة أو 130 كم/ساعة (حوالي 62 ميلاً في الساعة أو 80 ميلاً في الساعة) - يرجى مراعاة حد السرعة المعني

-        على الطرق السريعة: 130 كم/ساعة (حوالي 80 ميلاً في الساعة)

لمزيد من المعلومات وأنواع أخرى من المركبات، يرجى التحقق هنا.

أهم قواعد المرور

تتوافق قواعد المرور وعلامات الطرق في النمسا بشكل عام مع تلك الموجودة في الدول الأوروبية الأخرى.

انتبه: في النمسا، جميع الطرق السريعة وطرق الإكسبرس تخضع للرسوم.

تعترف النمسا برخص القيادة الصادرة من جميع البلدان داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى ولا يلزم تحويلها. وتكون رخص القيادة الصادرة خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية صالحة لمدة 12 شهراً من تاريخ الوصول إلى النمسا، بشرط ألا يقل عمر حاملها عن 18 عاماً.

انتبه: إذا لم تكن رخصة القيادة مكتوبة باللغة الألمانية، فهي صالحة فقط عندما تكون مرفقة برخصة قيادة دولية أو ترجمة معتمدة لها.

قواعد السلامة على الطرق في النمسا

يعد ارتداء أحزمة الأمان إلزامياً في النمسا. لا يجوز نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً والذين يقل طولهم عن 150 سم إلا في مقاعد الأطفال المناسبة. في السيارات والمركبات الكبيرة (بما في ذلك ما يسمى "الشاحنات الصغيرة")، لا يجوز نقل أكثر من طفل واحد في كل مقعد، ويجب تأمينهم بشكل صحيح وفقاً لعمرهم وحجمهم.

لا يجوز استخدام الهاتف أثناء القيادة إلا باستخدام جهاز لا يتطلب استخدام اليدين، والذي يجب أن يكون قابلاً للتشغيل بيد واحدة وألا يتعارض مع القيادة بأي شكل من الأشكال.

بالنسبة لراكبي الدراجات النارية، فإن ارتداء الخوذة إلزامي في النمسا. بالإضافة إلى ذلك، يتعين عليهم وضع علامة تحذيرية، ويجب تشغيل المصابيح الأمامية المنخفضة أثناء القيادة في النهار.

يجب على كل سائق أن يحمل دائماً حقيبة إسعافات أولية ومثلث تحذير وسترة أمان عاكسة، وأن يكون قادراً على إظهارها أثناء فحص المرور.

على الطرق في النمسا خارج المناطق المأهولة، يعد ارتداء سترة الأمان إلزامياً. وهذا يعني أن السائقين يجب أن يرتدوا سترة الأمان عند دخول الطريق في حالة حدوث عطل أو حادث. كما يوصى بحمل سترة أمان لكل مسافر.

القيادة تحت تأثير الكحول

في النمسا، الحد القانونيأقل من 0.5 مليجرام من الكحول لكل مليلتر من الدم، وبالنسبة لحاملي الرخص المؤقتة وكذلك سائقي الشاحنات والحافلات، فإن الحد هو 0.1 مليجرام. ويواجه أي شخص يتم ضبطه وهو يقود سيارته تحت تأثير الكحول غرامات باهظة ومصادرة رخصة قيادته.

معدات الشتاء للمركبات

يكون استخدام معدات الشتاء أمراً إلزامياً في النمسا من 1 نوفمبر إلى 15 أبريل. يجب أن تكون المركبات مزودة بإطارات شتوية على جميع العجلات الأربع أو بسلاسل ثلجية على عجلتين على الأقل.

لا تعتبر الإطارات الشتوية من المعدات الشتوية في النمسا إلا إذا كانت تحمل علامة "M+S" وعمق مداس يزيد عن 4 مم. وينطبق هذا أيضاً على الإطارات المخصصة لجميع المواسم والإطارات المزودة بالمسامير.

لا يُسمح باستخدام سلاسل الثلج إلا عندما يكون الطريق مغطى بالكامل أو بشكل جزئي بالثلج أو الجليد. لا يُشترط حمل سلاسل الثلج، ولكن يُنصح بذلك في الرحلات إلى المناطق الجبلية المرتفعة. إذا ظهرت علامة المرور "سلاسل الثلج مطلوبة"، فيجب على جميع المركبات تركيب سلاسل الثلج على العجلات. لذلك، يُرجى التحقق من الظروف الجوية وتقارير حالة المرور قبل الانطلاق.

محطات الوقود في النمسا

في محطات الوقود، يتوفر الأوكتان 91 العادي الخالي من الرصاص، ويورو سوبر (أوكتان 95 خالٍ من الرصاص)، وسوبر بلس (أوكتان 98 خالٍ من الرصاص)، بالإضافة إلى الديزل. يُحظر بيع البنزين المحتوي على الرصاص في النمسا، ولكن تتوفر مادة مضافة في محطات البنزين للمركبات التي لا تحتوي على محول حفاز. يمكن حمل ما يصل إلى 10 لترات معفاة من الضرائب في علبة احتياطية. يمكن العثور على أسعار الوقود الحالية ومحطات الشحن الكهربائية والمزيد من النصائح على موقع ÖAMTC.

كن دائماً على اطلاع

معلومات المرور المحدثة

يتم بث معلومات المرور من جميع أنحاء النمسا، وكذلك من الطرق الرئيسية في البلدان المجاورة، كل نصف ساعة عبر محطة الراديو "Hitradio Ö3". في حالة الخطر الشديد - على سبيل المثال، السائقون الذين يسيرون في الاتجاه المعاكس - يتم مقاطعة البرنامج الإذاعي على الفور ويتم بث معلومات عن ذلك على جميع محطات راديو ORFالأخرى. يمكن تقديم تقارير المرور على مدار الساعة عن طريق الاتصال بالرقم 0800600601 أو الرقم القصير *300 (مجاني لجميع أنحاء النمسا). تبث محطة الراديو باللغة الألمانية بشكل أساسي.

تتوفر كافة المعلومات أيضاً عبر الإنترنت من خلال خدمة حركة المرور Ö3  أو تقارير حركة المرور ASFINAG.

 بالإضافة إلى ذلك، يقدم نادي السيارات ÖAMTC توقعات حركة المرور وتقويم الازدحام وغير ذلك من المعلومات المفيدة.

ازدحام مروري ...

أثناء القيادة على الطرق النمساوية، قد تلاحظ وجود علامات تحظر المرور بما يسمى  "Rettungsgasse" (ممر الطوارئ). هذا ممر خالٍ لمركبات الطوارئ ويجب تشكيله على الفور في حالة حدوث ازدحام مروري.

في الطرق ذات الحارتين، يجب إخلاء حارة لمركبات الطوارئ بين الحارتين المتواجدتين؛ وفي الطرق ذات أكثر من حارتين، يجب إخلاء حارة بين الحارة اليسرى والحارة المجاورة لها. وهذا يعني أن جميع سائقي المركبات في الحارة اليسرى ملزمون بتوجيه مركباتهم إلى أقصى اليسار قدر الإمكان. ويجب على جميع السائقين الآخرين القيادة إلى أقصى اليمين قدر الإمكان لإخلاء حارة لمركبات الطوارئ.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الضغط هنا.

أرقام الطوارئ الأكثر أهمية

-        رقم الطوارئ الأوروبي 112

-        وحدة الإطفاء 122

-        الشرطة 133

-        الإسعاف 144

خدمات الأعطال

-        خدمة الأعطال الطارئة الخاصة بـ ÖAMTC  120

-        خدمة الأعطال الطارئة الخاصة بـ ARBÖ  123

-        الإنقاذ الجبلي 140

-        طبيب على أهبة الاستعداد 141

المزيد من أرقام الطوارئ

العربات الكهربائية في النمسا

ستجد هنا نظرة عامة حول محطات شحن سيارتك الكهربائية في النمسا:

عبر النمسا بالدراجة النارية

من مناطق البحيرات الجذابة إلى ممرات جبال الألب المهيبة والمناظر الطبيعية الخلابة - تعدك النمسا بمجموعة متنوعة من الانطباعات الثقافية والمناظر الطبيعية الخلابة. اكتشف الطرق البانورامية ونصائح الطهي والمعالم السياحية على دراجتك.
المواقف في النمسا

تختلف مدة الركن بين المواقف قصيرة الأمد، ويتم تحديد تلك المدة في بداية الموقف. ولا يلزم تكرار إشارات المرور عند كل تقاطع.

المواقف والتوقف في النمسا

لوائح الدخول والجمارك في النمسا

لضمان رحلة سلسة، إليك معلومات مهمة حول اللوائح الجمركية، إجراءات الحدود، والسفر رفقة الحيوانات الأليفة إلى النمسا.

لوائح الدخول والجمارك

FAQ

