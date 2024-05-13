النمسا العليا
عطلات الشتاء في أرض أكواخ التزلج

اخلع زلاجاتك، ألواح التزلج أو أحذية الثلج، وتوقف عند كوخ التزلج المريح لتستمتع بكرم الضيافة!

عند المنعطف الأخير على المنحدر، يحين الوقت للتوقف وتناول وجبة دافئة. سواء تعلق الأمر بالزلابية اللذيذة، أو الكايز شباتزل العطري، أو شنيتزل فيينا المقرمش، أو الكايزرشمارن الخفيف - فبعد يوم طويل ومثير على المنحدرات، تكون الأطباق النمساوية لذيذة بشكل خاص.

أكواخ تزلج دافئة

من الأكواخ الريفية ذات الأسقف المنخفضة إلى النُزل الجبلية الحديثة، تضفي التصاميم الخشبية وإطلالات الجبال المغطاة بالثلوج شعوراً بالدفء والراحة المطلقة على العطلة الشتوية. ولتناول الطعام والمشروبات الدافئة، يجتمع عشاق الشتاء في أكواخ التزلج – ويلتقي الأطفال بمدربيهم، إلى جانب العائلات والأصدقاء، حيث ينسون هموم الحياة اليومية ويحتفظون فقط بالذكريات عن الأشياء المهمة حقاً.

العاصمة: لينز
المساحة: 11,982 كيلومتراً مربعاً
عدد السكان: حوالي 1.53 مليون نسمة (بحسب إحصاءات عام 2024)
أعلى قمة جبلية:داخشتاين، 2,995 متراً
مناطق التزلج: 7
المنتزهات الطبيعية 4
الحمامات الحرارية: 4

فعاليات نوصي بها

يمكنك أن تجد قائمة بأبرز فعاليات النمسا العليا هنا

تعرف على النمسا العليا

أبرز المعالم

أسواق عيد الميلاد

باد إشل سالزكامرغوت: العاصمة الأوروبية للثقافة للعام 2024

13 نشاطاً يمكنك تجربته في حديقة كالكالبين الوطنية

لينز: مدينة المستقبل

نشاطات في النمسا العليا

جولات

10 جولات تزلج تتميز بمناظر جبلية لا تُنسى

المشي بالأحذية الثلجية للمبتدئين والمحترفين

رحلات نهارية في النمسا العليا

مناطق

مدن وأماكن

هناك موسم لكل شيء

الفعاليات التقليدية في النمسا العليا

• صنعت أسواق عيد الميلاد في جميع أنحاء النمسا العليا شهرة واسعة، بفضل أجوائها الاحتفالية والحميمية.

• هل تعلم أن فرانز كزافير غروبر، مؤلف ترنيمة عيد الميلاد "Silent Night, Holy Night"، وُلد في النمسا العليا؟ لذا لا تفوّت زيارة المواقع الغارقة في التاريخ الاحتفالي.

• في 5 يناير، تُقام جولات غلوكر في جميع أنحاء منطقة سالزكامرغوت، حيث يحمل الناس أغطية رأس مضاءة بشكل ساطع، بينما يسعى السكان المحليون الذين يرتدون أزياء شونبيرشتن المتقنة إلى طرد الأرواح الشريرة.

• منذ عام 1604، يتم الاحتفال بالكرنفال (أو "الفاشينغ") في إيبينسي باستعراضات ملونة في نهاية شهر فبراير.

• في غموندين، يتبادل الناس قلوب خبز الزنجبيل في يوم الأحد الرابع من الصوم الكبير، أو أحد "ليبشتات"، وهي عادة يرجع تاريخها إلى عام 1641.

• في أواخر الصيف، تعود الأبقار المزينة بالألوان من مراعي جبال الألب، حيث تُستقبل بالكثير من المهرجانات المحلية.

شخصيات مشهورة

وصفات

أماكن فريدة للإقامة

فندق فايسس روس: الرومانسية على بحيرة فولفغانغ زيه

فندق ومنتجع ديلي ناشونال بارك

باوهوتيل كوبفينغ: فخامة في قلب الغابة

موهلتالهوف: مطعم حائز جوائز عدة

منطقة مشهورة بتنوعها البيولوجي

حديقة كالكالبين الوطنية

حققت حديقة كالكالبين ("جبال الألب الجيرية") الوطنية في النمسا العليا شهرة كبيرة باعتبارها منطقة مستدامة ومتنوعة بيولوجياً بشكل خاص.

• تضم الحديقة الوطنية واحدة من أكبر مناطق "الغابات المغلقة" في النمسا، أي لا توجد طرق عامة تعكّر صفو الطبيعة هنا. فالمسارات الوحيدة هنا، هي طرق الغابات اللازمة للحفاظ على الغابات وصيانتها.

• يمكن العثور على أكثر من 200 كيلومتر من الجداول البكر وأكثر من 800 ينبوع من المياه الجبلية الصافية داخل المنطقة.

• أربعة أخماس مساحة حديقة كالكالبين الوطنية مغطاة بالغابات.

• من بين عدد لا يُحصى من أنواع الحيوانات الأخرى، تُعدّ غابات المنتزه الوطني موطناً لحيوان الوشق الوحيد في جبال الألب النمساوية.

قم بجولة برفقة المرشدين في الحديقة ال

أسئلة وأجوبة شائعة

تشتهر ولاية النمسا العليا الفيدرالية بـ:

• بحيرات صافية كالكريستال (بما في ذلك بحيرات أتير زيه، تراون زيه، وموند زيه، وإير زيه، فولفغانغ زيه، وهالشتاتر زيه) والجبال الرائعة (على سبيل المثال، هوهر داخشتاين (2995 متراً)، تورستين (2948 متراً)، غروسر بريل (2523 متراً)، تراونشتاين (1691 متراً)، وهوهر نوك (1961 متراً) وشافبيرج (1783 متراً) في منطقة سالزكامرغوت.

باد إيشل سالزكامرغوت، عاصمة الثقافة الأوروبية.

• عاصمة المقاطعة لينز الواقعة على نهر الدانوب مع حلوى لينزر تورتي التي تحمل اسمها.

• منطقة موهلفيرتل الجبلية.

• 50 مصنع جعة و100 نوع من البيرة.

كان الاسم السابق للمنطقة هو "أوستريخ أوب در إينز" والذي أصبح بمرور الوقت "أوبروستيرايخ" (النمسا العليا).

تُعد ولاية النمسا العليا وعاصمتها لينز، الوجهة المثالية للأشخاص الذين يبحثون عن مزيج من الفن المعاصر، التكنولوجيا المستقبلية، وتجارب الطبيعة.

وتشمل أبرز المعالم السياحية في النمسا العليا مركز آرس إلكترونيكا، متحف لينتوس، متحف قلعة لينز، تلة بوستلينغبيرغ في لينز، مدينة باد إيشل عاصمة الثقافة الأوروبية في منطقة سالزكامرغوت، بالإضافة إلى الأديرة الموجودة في مناطق سانت فلوريان، شلاغل، وشليرباخ.

أعلى جبل في النمسا العليا هو هوهي داخشتاين (2995 متراً)، والذي يضم أعلى قمة ضمن سلسلة جبال داخشتاين.

أهم توصياتنا للأكواخ المريحة والنُزل الجبلية:

كوخ كريستوفرهوت في محطة جبل فيوركوغيل للتلفريك.

• كوخ كرانابيثهوت على جبل فيوركوغيل.

كوخ التزلج على جبل داخشتاين كريبنشتاين.

• كوخ سونالم في منطقة التزلج العائلية كاسبيرغ.

زيشوفالم في منطقة التزلج داشختاين الغربية.

من أقصى الشمال في هوشفيشت في الغابة البوهيمية، إلى منطقة التزلج الخاصة بكأس العالم بالقرب من هينترشتودر ومنطقة داخشتاين للتزلج في الجنوب، توجد سبع مناطق للتزلج في النمسا العليا:

منطقة هوشفيشت للتزلج في الغابة البوهيمية

منطقة التزلج هينترشتودر

منطقة التزلج داخشتاين الغربية في غوساو

منطقة فيوركوغيل للتزلج في إيبنسي

منطقة فورتزرالم للتزلج في شبيتال أم  بيرن

منطقة التزلج كاسبيرغ في غروناو في ألمتال

• منطقة التزلج داخشتاين كريبنشتاينفي أوبرتراون

