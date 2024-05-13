النمسا العليا
عطلات الشتاء في أرض أكواخ التزلج
عند المنعطف الأخير على المنحدر، يحين الوقت للتوقف وتناول وجبة دافئة. سواء تعلق الأمر بالزلابية اللذيذة، أو الكايز شباتزل العطري، أو شنيتزل فيينا المقرمش، أو الكايزرشمارن الخفيف - فبعد يوم طويل ومثير على المنحدرات، تكون الأطباق النمساوية لذيذة بشكل خاص.
أكواخ تزلج دافئة
من الأكواخ الريفية ذات الأسقف المنخفضة إلى النُزل الجبلية الحديثة، تضفي التصاميم الخشبية وإطلالات الجبال المغطاة بالثلوج شعوراً بالدفء والراحة المطلقة على العطلة الشتوية. ولتناول الطعام والمشروبات الدافئة، يجتمع عشاق الشتاء في أكواخ التزلج – ويلتقي الأطفال بمدربيهم، إلى جانب العائلات والأصدقاء، حيث ينسون هموم الحياة اليومية ويحتفظون فقط بالذكريات عن الأشياء المهمة حقاً.
الفعاليات التقليدية في النمسا العليا
• صنعت أسواق عيد الميلاد في جميع أنحاء النمسا العليا شهرة واسعة، بفضل أجوائها الاحتفالية والحميمية.
• هل تعلم أن فرانز كزافير غروبر، مؤلف ترنيمة عيد الميلاد "Silent Night, Holy Night"، وُلد في النمسا العليا؟ لذا لا تفوّت زيارة المواقع الغارقة في التاريخ الاحتفالي.
• في 5 يناير، تُقام جولات غلوكر في جميع أنحاء منطقة سالزكامرغوت، حيث يحمل الناس أغطية رأس مضاءة بشكل ساطع، بينما يسعى السكان المحليون الذين يرتدون أزياء شونبيرشتن المتقنة إلى طرد الأرواح الشريرة.
• منذ عام 1604، يتم الاحتفال بالكرنفال (أو "الفاشينغ") في إيبينسي باستعراضات ملونة في نهاية شهر فبراير.
• في غموندين، يتبادل الناس قلوب خبز الزنجبيل في يوم الأحد الرابع من الصوم الكبير، أو أحد "ليبشتات"، وهي عادة يرجع تاريخها إلى عام 1641.
• في أواخر الصيف، تعود الأبقار المزينة بالألوان من مراعي جبال الألب، حيث تُستقبل بالكثير من المهرجانات المحلية.
حديقة كالكالبين الوطنية
حققت حديقة كالكالبين ("جبال الألب الجيرية") الوطنية في النمسا العليا شهرة كبيرة باعتبارها منطقة مستدامة ومتنوعة بيولوجياً بشكل خاص.
• تضم الحديقة الوطنية واحدة من أكبر مناطق "الغابات المغلقة" في النمسا، أي لا توجد طرق عامة تعكّر صفو الطبيعة هنا. فالمسارات الوحيدة هنا، هي طرق الغابات اللازمة للحفاظ على الغابات وصيانتها.
• يمكن العثور على أكثر من 200 كيلومتر من الجداول البكر وأكثر من 800 ينبوع من المياه الجبلية الصافية داخل المنطقة.
• أربعة أخماس مساحة حديقة كالكالبين الوطنية مغطاة بالغابات.
• من بين عدد لا يُحصى من أنواع الحيوانات الأخرى، تُعدّ غابات المنتزه الوطني موطناً لحيوان الوشق الوحيد في جبال الألب النمساوية.