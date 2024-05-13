الفعاليات التقليدية في النمسا العليا

• صنعت أسواق عيد الميلاد في جميع أنحاء النمسا العليا شهرة واسعة، بفضل أجوائها الاحتفالية والحميمية.

• هل تعلم أن فرانز كزافير غروبر، مؤلف ترنيمة عيد الميلاد "Silent Night, Holy Night"، وُلد في النمسا العليا؟ لذا لا تفوّت زيارة المواقع الغارقة في التاريخ الاحتفالي.

• في 5 يناير، تُقام جولات غلوكر في جميع أنحاء منطقة سالزكامرغوت، حيث يحمل الناس أغطية رأس مضاءة بشكل ساطع، بينما يسعى السكان المحليون الذين يرتدون أزياء شونبيرشتن المتقنة إلى طرد الأرواح الشريرة.

• منذ عام 1604، يتم الاحتفال بالكرنفال (أو "الفاشينغ") في إيبينسي باستعراضات ملونة في نهاية شهر فبراير.

• في غموندين، يتبادل الناس قلوب خبز الزنجبيل في يوم الأحد الرابع من الصوم الكبير، أو أحد "ليبشتات"، وهي عادة يرجع تاريخها إلى عام 1641.

• في أواخر الصيف، تعود الأبقار المزينة بالألوان من مراعي جبال الألب، حيث تُستقبل بالكثير من المهرجانات المحلية.