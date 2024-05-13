أعلى السكك الحديدية الجبلية

سكة حديد غولديك فالي: تجربة ذات طابع رياضي ورومانسي

في الجزء العلوي من غولديك، وهو جبل شبيتال أن در دراو المحلي، تتم مكافأة المستيقظين باكراً بتجربة جبلية فريدة من نوعها. فعند الفجر، تأخذك سكة حديد غولديك فالي الحديثة إلى المحطة الجبلية على ارتفاع 1780 متراً لمشاهدة شروق الشمس الرائع من قمة غولديك. وبعد ذلك، يمكنك الاستمتاع بوجبة فطور جبلية شهية في زيهوتي غولديك. وإذا كنت تتمتع بالقوة الكافية، يمكنك الشروع في جولة الصعود إلى القمة مباشرةً (والتي تشمل خمسة مواقع هي غولديك، مارتنوك، ستاف، إيكفاند، ولاتسكور) أو، اعتماداً على الوقت أو مستوى لياقتك البدنية، يمكنك القيام بنزهة ممتعة حول الخزان. ويمكن للأزواج، سواء كانوا في حالة حب جديدة أو يعيشون بسعادة منذ وقت طويل، اختبار تجربة الإقامة الرومانسية الجبلية بالقرب من الطبيعة في بيفاك هيمل تسيلو، فوق المحطة الجبلية لسكة حديد وادي غولديك. وعند قضاء الليلة معاً في الجبل، تحصلون على سلة مصنوعة من خشب الصنوبر السويسري مليئة بالأطباق المحلية الشهية، مع المشروبات الفوّارة على الجليد وعند الطلب، وستحصلون أيضاً على مشهد مهيب للسماء البرّاقة المرصعة بملايين النجوم.