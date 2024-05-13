أعلى السكك الحديدية الجبلية
عندما تنادي الجبال في كارينثيا، يكون كل من محبي السفوح العالية المخضرمين وعشاق التنزه البطيء، على استعداد للإجابة. فبينما ترتفع درجة حرارة الصيف لتغطي الأرض، تزدهر الرياضات المختلفة من بينها المشي لمسافات طويلة، وتكثر اللحظات التي تساهم في تهدئة الروح في الهواء الجبلي المنعش، بعيداً عن صخب الحياة في المدينة. في المقابل، يمكن لأولئك الذين يتطلعون إلى جعل الاختصار من فترة الصعود إلى القمة والوصول بشكل مريح إلى جبال كارينثيا الرائعة، استخدام واحدة من خطوط السكك الحديدية الجبلية الصيفية الخمسة عشر.
غيرليتزن: مغامرات جبلية مشوقة- حتى للذين لا يتقنون التسلق
في أقل من 30 دقيقة، يمكنك الصعود من محطة الوادي في آننهايم عند بحيرة أوسياخ إلى قمة غيرليتزن على ارتفاع 1911 متراً فوق مستوى سطح البحر. ومباشرةً عند محطة غيرليتزن كانزلبان الجبلية، يصبح الجبل ملعباً للمغامرة، حيث توفر ساحة كانزلهوهي للمغامرات، برنامجاً بديلاً مثالياً في حال لم يكن المستكشفون الصغار ميّالين للمشي مسافات طويلة. في المقابل، يمكن للأطفال تقليص المسار من خلال اللعب بالأنابيب الكبيرة القابلة للنفخ، أو القيام بجولة على عربات كهربائية صغيرة، أو القفز على الترامبولين بالحبال حتى يستمتعوا بما يحلو لهم. أما الجديد هذا العام، فيتجلى في إضافة زلاقة منحدرة، ودورة مهارات حركية، وصندوق رمل كبير للصغار. ويمكن للزوار الذين لا يعانون من الدوار استكشاف مسار الحبال العالية في الغابة عند المحطة الوسطى من كانزلبان، والتنقل عبر السلالم الشديدة الانحدار والجسور المعلقة المتذبذبة التي يصل ارتفاعها إلى 18 متراً عبر رؤوس الأشجار. ويستطيع الشجعان بشكل خاص التجوّل عبر مروج جبال الألب على واحدة من مسارات الثعالب الطائرة البالغ عددها 31.
سكة حديد غولديك فالي: تجربة ذات طابع رياضي ورومانسي
في الجزء العلوي من غولديك، وهو جبل شبيتال أن در دراو المحلي، تتم مكافأة المستيقظين باكراً بتجربة جبلية فريدة من نوعها. فعند الفجر، تأخذك سكة حديد غولديك فالي الحديثة إلى المحطة الجبلية على ارتفاع 1780 متراً لمشاهدة شروق الشمس الرائع من قمة غولديك. وبعد ذلك، يمكنك الاستمتاع بوجبة فطور جبلية شهية في زيهوتي غولديك. وإذا كنت تتمتع بالقوة الكافية، يمكنك الشروع في جولة الصعود إلى القمة مباشرةً (والتي تشمل خمسة مواقع هي غولديك، مارتنوك، ستاف، إيكفاند، ولاتسكور) أو، اعتماداً على الوقت أو مستوى لياقتك البدنية، يمكنك القيام بنزهة ممتعة حول الخزان. ويمكن للأزواج، سواء كانوا في حالة حب جديدة أو يعيشون بسعادة منذ وقت طويل، اختبار تجربة الإقامة الرومانسية الجبلية بالقرب من الطبيعة في بيفاك هيمل تسيلو، فوق المحطة الجبلية لسكة حديد وادي غولديك. وعند قضاء الليلة معاً في الجبل، تحصلون على سلة مصنوعة من خشب الصنوبر السويسري مليئة بالأطباق المحلية الشهية، مع المشروبات الفوّارة على الجليد وعند الطلب، وستحصلون أيضاً على مشهد مهيب للسماء البرّاقة المرصعة بملايين النجوم.
كاتشبيرغ: البحث عن الكنز وشغف بالذهب
تحظى رحلة كاتشبيرغز غولد رايد بشعبية كبيرة بين عشاق الجبال الشباب، وهي رحلة سريعة تتضمن التزحلق بالتوبوغان ودرساً تاريخياً في التعدين. تبدأ الرحلة التفاعلية مع مسار التزحلق الصيفي من قمة كاتشبيرغهوهي. ومن هنا، يقوم المغامرون من جميع الأعمار بقيادة عربات المنجم الخاصة بهم عبر المنزل الغامض لعامل منجم الذهب، ويتنقلون في مسار متعرّج داخل الغابة، ويجتازون نفقاً مظلماً، ليصلوا أخيراً إلى موقع التنقيب عن الذهب. وفي الأعلى، على ارتفاع 2200 متر، تنتظرهم نقطة الالتقاء في محطة جبل آينكبان للبحث عن الكنز من خلال أداة كاتشي التابعة لنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس)، وهي نوع من أدوات البحث الماسحة في عصرنا الحديث. وعليه، يستطيع صائدو الكنز الشباب، المجهزون بنظام جي بي اس وخريطة الكنز، تحديد موقع إجمالي 10 صناديق كنز مخبأة في مكان ما بين محطتي الجبل والوادي.
ناسفيلد: من تلفريك غارتنركوفل إلى جسر نيبال
ستجد هنا ثلاثة خطوط من سكك الحديد الجبلية الصيفية - جندول ميلينيوم إكسبريس، ومصعد مادريتشين للعربات المعلقة، ومصعد غارتنركوفل – تقوم بنقل المغامرين إلى جبال ناسفيلد المشمسة بشكل مريح للغاية. إنها رحلة جديرة بالاهتمام من جميع النواحي، حيث أن المنظر من هناك يخطف الأنفاس. في الأسفل، تقع بحيرة بريسيغر زيه المتلألئة والتي تُعرف بمياهها الدافئة القريبة من حرارة مياه الكاريبي، في حين يتيح لك التراس البانورامي الجديد في المحطة الجبلية لمصعد غارتنركوفل، مشاهدة مونتاش أو مانغارت في إيطاليا، وهي من القمم البارزة في جبال جوليان الألبية. وفي الأيام المشمسة الصافية، ستتمكن من النظر على طول الطريق وستشاهد الجزء العلوي من البحر الأدرياتيكي. إنه جزء من متعة الحياة على قمم الجبال.