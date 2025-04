Rakouské vody v nejrůznějších formacích charakterizují krajinu a nabízejí zážitky, jako je pěší turistika, cyklistika, rafting a koupání.

Österreich ist bekannt für seine Vielfalt an wunderschönen Gewässern – von glasklaren Seen und sauberen Flüssen bis zu imposanten Wasserfällen und Klammen. Es ist die reine Lust, die Landschaftsformen zu erkunden, die sich im Laufe der Jahrtausende durch Wasser gebildet haben: Wandern und Radfahren entlang der Seeufer, Rafting und Canyoning an Flüssen, Aufatmen am Wasserfall, Baden, Angeln und Durchsteigen von abenteuerlichen Schluchten. Das Element Wasser ist in Österreich so gut wie überall präsent – erfrischt, fasziniert und überrascht.