Familienhotels
Familienhotels in Österreich ermöglichen gemeinsame Erlebnisse, die inspirieren und lange nachwirken. Hier gibt es keine durchgetakteten Programme, sondern Raum für Spontaneität. Ein Nachmittag auf dem Barfußpfad, eine Runde Brettspiele auf der Sonnenterrasse oder gemeinsames Kochen mit Zutaten aus dem hoteleigenen Garten – das Familienglück steckt oft in den einfachen Momenten. Familienhotels schaffen den perfekten Rahmen für Erlebnisse, die alle Generationen begeistern. Denn ein Familienurlaub in Österreich ist mehr als Erholung – er ist die wertvolle gemeinsame Zeit, die euch als Familie enger zusammenbringt und lange nachhallt.
Raus aus dem Alltag, rein ins Erleben!
Hotels am See
Ob beim gemeinsamen Schwimmen, einer Bootsfahrt oder beim Sammeln von bunten Steinen am Ufer. Das Wasser lädt zu spielerischen Erkundungen ein, während Eltern und Kinder gemeinsam aktiv sind. Geführte Ausflüge, sanfte Wanderwege am See und familienfreundliche Badeplätze machen den Urlaub entspannt und abwechslungsreich. Eine Umgebung, die Ruhe schenkt und gleichzeitig zu kleinen Abenteuern einlädt – für wertvolle Familienzeit, die bleibt.
Direkt am See
Vila Vita Pannonia in Pamhagen im Burgenland
Familien-Sport-Resort Brennseehof in Feld am See in Kärnten
Naturel Hotels & Resorts Dorf SEELEITN am Faakersee in Kärnten
Baby + Kinderhotel Sonnelino in St. Kanzian am Klopeiner See in Kärnten
Parkhotel Pörtschach am Wörthersee in Kärnten
Familienhotel Kesselgrub in Altenmarkt im SalzburgerLand
Seehotel Jägerwirt auf der Turracher Höhe in der Steiermark/Kärnten
Entners am See in Pertisau am Achensee in Tirol
Am See
Familienhotel Post in Millstatt in Kärnten
Familienhotel Kreuzwirt am Weissensee in Kärnten
Hotel Aichingerwirt in Sankt Lorenz am Mondsee in Oberösterreich
Salzburger Hof in Zauchensee im SalzburgerLand
Alpenparks Hotel & Apartment Central in Zell am See im SalzburgerLand
Waldhof Fuschlsee Resort am See in Fuschl am See im SalzburgerLand
Ballonhotel Thaller in Kaindorf in der Steiermark
Sporthotel Achensee am Achensee in Tirol
Hotels am Berg
Gemeinsam die Bergwelt entdecken, frische Höhenluft atmen und die Natur mit allen Sinnen erleben – Familienhotels am Berg sind der perfekte Ausgangspunkt für unvergessliche Erlebnisse. Ob eine gemütliche Almwanderung mit tierischer Begleitung, ein Abenteuerspielplatz inmitten blühender Wiesen oder das Erkunden eines glasklaren Gebirgsbaches – das Abenteuer beginnt direkt vor der Tür. Hier fällt der Alltag ab – es zählt nur die gemeinsame Zeit, die aus Erlebnissen unvergessliche Erinnerungen macht.
Hotel Gartnerkofel in Hermagor am Nassfeld in Kärnten
Gipfelhaus Magdalensberg in Kärnten
Hotel Sommerhof in Gosau in Oberösterreich
Dachsteinkönig Familux Resort in Gosau in Oberösterreich
Dilly - Nationalpark Resort in Windischgarsten in Oberösterreich
Hofgut in Wagrain im SalzburgerLand
Central Holiday Resort Flachau im SalzburgerLand
Familien Natur Resort Moar Gut in Großarl im SalzburgerLand
Kinderhotel Stegerhof in Donnersbachwald in der Steiermark
Hotel Matschner in Ramsau am Dachstein in der Steiermark
Kinderhotel Stefan im Pitztal in Tirol
Kinderhotel „Alpenresidenz Ballunspitze" in Galtür in Tirol
Leading Family Hotel Bär in Serfaus in Tirol
Familienhotel Furgler in Serfaus in Tirol
Der Stern in Obsteig in Tirol
Pitzis Kinderhotel in Arzl im Pitztal in Tirol
Alpenparks Hotel Montana Matrei in Osttirol
Hotels direkt an der Piste
Vom Frühstück direkt auf die Ski – Familienhotels an der Piste machen den Winterurlaub entspannt und erlebnisreich zugleich. Keine langen Wege, kein mühsames Schleppen der Ausrüstung – stattdessen gemeinsame Schwünge auf perfekt präparierten Hängen in Österreichs Familienskigebieten. Gemeinsame Abfahrten, eine Pause auf der Sonnenterrasse oder einen riesigen Schneemann bauen, nach einem erlebnisreichen Tag warten kuschelige Stuben, knisterndes Kaminfeuer und wärmender Kakao – perfekte Momente für eine unvergessliche Familienzeit im Schnee.
Mountain Resort Feuerberg in Bodensdorf/Gerlitzen Alpe in Kärnten
Falkensteiner Hotel Sonnenalpe am Nassfeld in Kärnten
Heidi-Hotel Falkertsee in Patergassen in Kärnten
Familien- & Gartenhotel Theresia in Saalbach-Hinterglemm im SalzburgerLand
Familienresort Ellmauhof in Saalbach-Hinterglemm im SalzburgerLand
Das EDELWEISS Salzburg Mountain Resort in Großarl im SalzburgerLand
Familienhotel Zauchenseehof im SalzburgerLand
die HOCHKÖNIGIN in Maria Alm am Hochkönig im SalzburgerLand
Hotel Oberforsthof in St. Johann im Pongau im SalzburgerLand
Familienhotel Hinteregger am Katschberg in Salzburg/Kärnten
Heißhof in Schladming-Pichl in der Steiermark
Natur- und Wellnesshotel Höflehner in Haus im Ennstal in der Steiermark
Kaiserhof in Berwang in Tirol
Family & Wellness Resort Galtenberg in Alpbach in Tirol
Kaiserlodge in Scheffau am Wilden Kaiser in Tirol
Almfamilyhotel Scherer in Obertilliach in Osttirol
Alphotel in Hirschegg im Kleinwalsertal in Vorarlberg
Familienhotel Lagant in Brand in Vorarlberg
Alpenparks Hotel & Apartment Arlberg in Warth-Schröcken am Arlberg in Vorarlberg