Roter ÖBB-Zug auf dem Semmeringbahn-Viadukt, zwei Wanderer auf Waldweg im Vordergrund.
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Die schönsten Tagesausflüge ab Wien
Natur, Genuss und Kultur in Balance

Tagesausflüge ab Wien führen euch mit Bahn und Bus zu Natur, Kultur und Genuss abseits der Stadt. Schnell und stressfrei erreichbar und voller neuer Perspektiven.

Wien ist pulsierend, inspirierend und voller Leben – doch manchmal ruft die Natur. Rund um die Stadt entfaltet sich eine grüne Oase aus sanften Hügeln, dichten Wäldern und malerischen Flusslandschaften. Hier treffen Naturerlebnisse auf Kulturgenuss, historische Stätten auf idyllische Weingärten und Wanderwege auf kulinarische Entdeckungen. Tagesausflüge ab Wien sind eine Einladung, das Umland in all seinen Facetten zu erleben – stressfrei und nachhaltig mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

Nur eine kurze Zug- oder Busfahrt entfernt erstreckt sich der Wienerwald und die Wiener Alpen vor den Toren Wiens. Wanderwege, Höhenzüge und Stifte laden zu einer Auszeit ein. Weiter südlich locken die sanften Weinhügel mit Spaziergängen zwischen Rebstöcken mit anschließender Einkehr bei einem Heurigen.

Zwischen Krems und Dürnstein schlängelt sich in der Wachau die Donau durch Weinterrassen, während Burgruinen und barocke Klöster die Kulisse prägen. Ob eine Schifffahrt auf dem Wasser, eine Radtour entlang des Flusses oder eine Verkostung regionaler Spezialitäten – hier wird der Genuss zum Erlebnis. Auch wer sich nach einer kulturellen Reise sehnt, findet im Wiener Umland inspirierende Orte. Schlösser, Kurstädte oder Lieblingsorte von Künstlerinnen und Künstlern – sie alle verbinden Geschichte mit dem Hier und Jetzt.

Tagesausflüge ab Wien zeigen eine andere Seite der Region: Einsteigen, losfahren und eintauchen in ein Gefühl, das Natur, Kultur und österreichischen Charme mühelos vereint.

Die schönsten Städte rund um Wien

Baden bei Wien

Im charmanten Kurort der barocken Altstadt residierte der Adel zur Sommerfrische. Heute entspannt ihr in Thermen, flaniert durch Parks und genießt die Kultur.

Baden

Krems an der Donau

Die Kulturmetropole hat neben vielen Museen die dichteste Gastronomie-Haubenküche des Landes.

Krems

Die schönsten Regionen rund um Wien

Wiener Alpen

Wo Rax, Schneeberg und Semmering an Höhe verlieren, beginnt das Land der 1.000 Hügel: die Bucklige Welt, eine zauberhafte Region.

Wiener Alpen
Wienerwald

Die schönsten Sehenswürdigkeiten rund um Wien

Burg Kreuzenstein

Eine Wehrburg mit langer Geschichte. Wer zur Burg Kreuzenstein kommt, reist in die Welt des Mittelalters. Von hier aus beherrschten die Burgherren das umliegende Land.

Burg Kreuzenstein

Schloss Laxenburg

Das Schloss besteht aus zwei Gebäuden, dem Alten Schloss aus dem Mittelalter und dem Blauen Hof aus dem Barock.

Schloss Laxenburg

Schloss Hof

2002 wurde das damals ziemlich verfallene Schloss Hof aus seinem Dornröschenschlaf erweckt, um diese prachtvolle Barockanlage wieder in seinen Originalzustand zu bringen.

Schloss Hof

Schloss Esterházy

Die gotische Burg, die von den Fürsten Esterházy zum Zentrum des höfischen Lebens gemacht wurde, präsentiert sich auch heute als Ort lebendiger Kultur.

Schloss Esterházy

Landesgalerie Burgenland

Für alle, die gerne die Perspektive wechseln. Zeitgenössische und moderne Kunst geben hier den Ton an: bildende Kunst, Installationen und Medienkunst.

Landesgalerie Burgenland

Stift Klosterneuburg

Stift Klosterneuburg kombiniert kaiserliches Erbe mit sakraler Kunst, wurde im 12. Jahrhundert erbaut und im Barock umgestaltet.

Stift Klosterneuburg

Stift Melk

Stift Melk wurde im 11. Jahrhundert gegründet und thront geradezu majestätisch über der Donau. Bekannt für seine spektakuläre Bibliothek und den reizvollen Stiftsgarten.

Stift Melk

Mit Schiff, Bus und Bahn unterwegs

Ausflüge mit dem Schiff

Ausflüge mit dem Reisebus

Einfach-Raus Ticket der ÖBB

Bahn und Schiff Kombiticket Wachau

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FAQs

Ein Tagesausflug von Wien nach Salzburg lohnt sich, wenn ihr Highlights erkunden möchtet. Dank der schnellen Zugverbindung (ca. 2,5 Stunden pro Strecke) bleibt Zeit für die Altstadt, den Mirabellgarten, die Festung Hohensalzburg und eine Kaffeepause.

Für ein entspanntes Tempo empfiehlt sich jedoch eine Übernachtung.

Das Umland von Wien gehört zum Bundesland Niederösterreich. Hier findet ihr die drei Regionen, die direkt an Wien angrenzen:

  • Wienerwald südlich & südwestlich – Natur, Wandern und Klöster wie Stift Heiligenkreuz

  • Weinviertel nördlich & nordöstlich – Sanfte Hügel, Weingärten und Kellergassen

  • Donau Niederösterreich entlang der Donau

Es gibt viele spannende Tagesausflüge, die ihr bequem mit Bahn und Bus unternehmen könnt:

  • Wienerwald: Perfekt für entspannte Wanderungen oder Radtouren durch dichte Wälder und malerische Dörfer.

  • Höllental & Rax: Wanderparadies mit beeindruckenden Schluchten und dem Wasserleitungsweg.

  • Semmering: Ganzjährig attraktiv, besonders der Bahnwanderweg mit spektakulären Aussichten.

  • Burg Kreuzenstein: Eine mittelalterliche Burg, die mit der S-Bahn Richtung Korneuburg gut erreichbar ist.

  • Linz: In knapp über einer Stunde mit dem Zug trifft die barocke Altstadt auf moderne Kultur.

  • Salzburg: Ein Tagestrip mit dem Zug (ca. 2,5 Stunden) zu Mozart, Festung Hohensalzburg und der Salzburger Altstadt.

  • Baden bei Wien: Thermalbäder, kaiserliche Parks und charmante Kaffeehäuser – perfekt für jede Jahreszeit nur 30 Minuten von Wien entfernt.

  • Neusiedler See: In nur 45 Minuten mit der Bahn – ideal zum Radfahren oder für Wassersport.

  • Wachau: Stift Melk, Weinberge und idyllische Orte wie Dürnstein lassen sich entspannt mit Bahn und Schiff erkunden.

Wie gelingt nachhaltiges Reisen?

„Urlaub mit Verantwortung“ bedeutet, inspiriert zu werden und Schönes zu erleben – und gleichzeitig Rücksicht zu nehmen auf Natur, Klimaschutz und ein faires Miteinander.

Nachhaltig reisen bedeutet, …

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