Viajes urbanos de invierno a Viena, Salzburgo o a una de las nueve capitales de los estados de Austria: cultura, monumentos y Navidad hacen que el invierno sea mágico.

El invierno en Austria no significa solo esquí y nieve en las montañas. También las ciudades despliegan su propio ritmo durante la temporada fría: de los callejones se desprende el aroma del ponche de especias, acogedoras cafeterías o pequeñas galerías invitan a descubrir rincones fuera de los caminos habituales.

A diferencia de unas vacaciones clásicas de esquí, aquí la combinación de cultura, gastronomía y ambiente urbano es la protagonista. Cada una de las nueve capitales de los estados muestra su propio espíritu invernal: a veces animado y emocionante, otras veces tranquilo y escondido, siempre marcado por la gente que vive allí. Bien conectadas por tren o transporte público, cada escapada urbana resulta tan cómoda como sostenible.