Recetas de Austria: sabores tradicionales austriacos
En el círculo de las estaciones: estacionales, regionales y sorprendentes
Introduction
Las recetas de Austria hablan de casas de comidas, granjas, cocinas familiares y de la monarquía de los Habsburgo. Las especialidades dicen mucho de un país y de su apertura hacia otras culturas. Más allá del Tafelspitz, el gulasch y el Apfelstrudel, la cocina austriaca tiene mucho más que ofrecer: platos de patata, Knödel en infinitas variantes, sopas, guisos y Mehlspeisen que saben distinto en cada región. A ello se suman el pescado de los lagos y ríos del país y los platos vegetarianos y veganos, que demuestran lo versátiles que son las especialidades austriacas.
Aquí encontrarás recetas austriacas para el día a día y para ocasiones especiales: clásicos de siempre, tartas y dulces, ideas de temporada y platos sin carne. Con el buscador de recetas verás enseguida qué te apetece. Muchos platos austriacos nacieron de ingredientes sencillos y se han ido afianzando durante generaciones; pruébalos y dales tu propio toque.
Galletas de NavidadCuando el delicado aroma de las medias lunas de vainilla flota en el aire y la gente escucha los sonidos de la Navidad: Entonces ha llegado el tiempo de Adviento, que en Austria se celebra con gran espíritu.
Clásicos de la cocina austriacaCon el Wiener Schnitzel y el Tafelspitz, las especialidades de las provincias figuran entre los clásicos que encabezan la lista de los platos austriacos más populares.
Platos con pescadoEn lagos, ríos y arroyos se pueden encontrar truchas, salvelinos, siluros y luciopercas: Numerosos expertos en su campo ofrecen pescado fresco y ahumado de la mejor calidad en Austria.
Tartas y postresCaracterizados por influencias de las antiguas tierras de la corona monárquica y refinados por ambiciosos pasteleros: Los pasteles y postres de Austria son dignos de un pecado.
Busca recetas de Knödel, Backhendl, trucha y mucho más
Sachergugelhupf
El Sachergugelhupf es un bizcocho en forma de anillo que combina chocolate y mermelada de albaricoque, ideal para los amantes del chocolate.
Tafelspitz
El "Tafelspitz" es un plato austriaco de ternera hervida en caldo con verduras, servido en lonchas con rábano picante, puré de manzana y patatas. Es popular en invierno.
Altwiener Germgugelhupf
El "Altwiener Germgugelhupf" es un pastel vienés esponjoso de levadura, a veces con frutas secas, horneado en un molde bundt.
Vorarlberger Käsefondue
El "Vorarlberger Käsefondue" es un fondue de queso típico de Vorarlberg, Austria, popular en invierno y en reuniones sociales por su mezcla de quesos locales.