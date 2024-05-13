Pensar con originalidad y perfeccionar deliciosos platos con especialidades regionales es una pasión que a los austriacos nos encanta compartir.

Las recetas de Austria hablan de casas de comidas, granjas, cocinas familiares y de la monarquía de los Habsburgo. Las especialidades dicen mucho de un país y de su apertura hacia otras culturas. Más allá del Tafelspitz, el gulasch y el Apfelstrudel, la cocina austriaca tiene mucho más que ofrecer: platos de patata, Knödel en infinitas variantes, sopas, guisos y Mehlspeisen que saben distinto en cada región. A ello se suman el pescado de los lagos y ríos del país y los platos vegetarianos y veganos, que demuestran lo versátiles que son las especialidades austriacas.

Aquí encontrarás recetas austriacas para el día a día y para ocasiones especiales: clásicos de siempre, tartas y dulces, ideas de temporada y platos sin carne. Con el buscador de recetas verás enseguida qué te apetece. Muchos platos austriacos nacieron de ingredientes sencillos y se han ido afianzando durante generaciones; pruébalos y dales tu propio toque.