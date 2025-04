Biodiversità e ricchezza di specie nei giardini dei castelli

I giardini dei castelli austriaci non sono solo luoghi di bellezza e relax per i visitatori, ma anche preziosi rifugi per molte specie di piante e animali. Sempre più parchi storici stanno trasformando le loro aree verdi in prati di fiori selvatici, creando habitat ideali per insetti impollinatori. Nel parco del Castello di Schönbrunn, ad esempio, il prato della Gloriette si è trasformato in un vero paradiso per le api.

A Salisburgo, gli "angoli selvatici" nei parchi vengono lasciati fiorire liberamente, mentre anche le isole spartitraffico si trasformano in pascoli per gli insetti, con orari di falciatura adattati per proteggere la flora e la fauna. Ogni spazio verde, grande o piccolo, contribuisce alla biodiversità.

Anche i viaggi in Austria diventano più sostenibili: le ferrovie ÖBB stanno convertendo le aree verdi lungo i binari e le stazioni in habitat per api, con tanto di alveari e produzione di miele. Un perfetto esempio di come storia, natura e innovazione possano convivere in armonia.