L'Austria nascosta: 11 luoghi segreti da scoprire

Alla scoperta della più piccola cittadina in Austria Rattenberg: la cittadina del vetro

Vicoli tortuosi, fascino medievale, panorami fantastici: Rattenberg in Tirolo, la cittadina più piccola dell'Austria con i suoi soli 460 abitanti, è un vero e proprio scrigno. Passeggiando tra le facciate storiche, si arriva alla manifattura del vetro che ha valso a Rattenberg il secondo nome di “città del vetro”. Abili soffiatori e molatori di vetro, pittori e incisori su vetro creano qui oggetti unici, e si può persino assistere alla loro lavorazione. La sera vi aspetta un'altra delizia culturale: da 60 anni, in estate, il Schlossbergspiele offre un eccellente teatro amatoriale.