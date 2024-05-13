L'Austria nascosta: 11 luoghi segreti da scoprire
Se intraprendi un viaggio organizzato da te attraverso il paese, ti si svelerà un’Austria sconosciuta. Tra le maestose vette alpine del Vorarlberg e le dolci colline del Burgenland, ti aspettano sorprendenti scoperte, se cerchi qualcosa di più delle solite mete turistiche.
11 luoghi segreti hanno conservato la loro storia unica – autentica, genuina e spesso nota solo agli abitanti del posto. Questi posti speciali sono veri e propri consigli segreti per te, se desideri esplorare e conoscere il paese nella sua essenza più autentica.
Valle Villgratental nel Tirolo Orientale
Chi scopre la valle Villgratental nel Tirolo Orientale, entra in uno dei paesaggi naturali e culturali più incontaminati delle Alpi. Magnifiche case di legno troneggiano su prati di montagna in forte pendenza, pittoreschi insiemi di rifugi alpini si adagiano nel paesaggio. I contadini di montagna gestiscono i loro alpeggi come secoli fa, con molto lavoro manuale e in armonia con la natura.
Essendo uno dei 21 villaggi di montagna austriaci, la valle offre un'esperienza naturale speciale: dalle cime dei monti Villgrater, lo sguardo spazia fino ai possenti giganti Großglockner e Großvenediger e alle Dolomiti. Che si tratti di escursioni a piedi, alpinismo o sci alpinismo, qui si può ancora trovare la pace e l'autenticità che altrove sono andate perdute da tempo.
Lo sapevi che...?
...nelle strutture ricettive a conduzione familiare e presso i contadini di montagna è possibile degustare i prodotti regionali direttamente dalla montagna, dai canederli fatti in casa al saporito formaggio di malga.
Rattenberg: la cittadina del vetro
Vicoli tortuosi, fascino medievale, panorami fantastici: Rattenberg in Tirolo, la cittadina più piccola dell'Austria con i suoi soli 460 abitanti, è un vero e proprio scrigno. Passeggiando tra le facciate storiche, si arriva alla manifattura del vetro che ha valso a Rattenberg il secondo nome di “città del vetro”. Abili soffiatori e molatori di vetro, pittori e incisori su vetro creano qui oggetti unici, e si può persino assistere alla loro lavorazione. La sera vi aspetta un'altra delizia culturale: da 60 anni, in estate, il Schlossbergspiele offre un eccellente teatro amatoriale.
Lo sapevi che...?
il nome “Rattenberg” non ha nulla a che fare con i dispettosi roditori? Deriva dalla famiglia bavarese dei Rapotoni, che governò qui nell'alto Medioevo.
Cascate Golling nel Salisburghese
È la combinazione di pioggia e aria fresca, una magnifica foresta e flora che rende affascinanti le cascate alpine. Nelle loro vicinanze ci si può soffermare, respirare, ricaricare le batterie.
A chi desidera visitare una cascata impressionante un po' fuori dai sentieri battuti, consigliamo la cascata di Golling nel Salisburghese. È una delle più alte dell'Austria. Qui le acque impetuose del torrente Schwarzenbach precipitano per oltre 76 metri, offrendo uno spettacolo impressionante. Si può osservare salendo la scalinata da diverse angolazioni. Chi è in buona forma fisica non vuole perdersi la lunga escursione nel bosco fino alla sorgente del torrente Schwarzenbach.
Consiglio: dal ponte arcobaleno si gode di una splendida vista sulla cascata di Golling e sulla fantastica natura, con una doccia delicata inclusa.
Sapevi che...?
le cascate hanno effetti curativi? Gli studi dimostrano che stare vicino a una cascata può alleviare in particolare le allergie e l'asma.
Gmünd in Carinzia
Una cittadina che si dedica con tutto il cuore all'arte: nelle case medievali amorevolmente restaurate di Gmünd, in Carinzia, gli artisti locali tengono le porte dei loro studi e delle loro gallerie aperte tutto l'anno. La cosa migliore è seguire una guida d'arte che sa raccontare molto sulla storia e la cultura della città. E sicuramente passerete anche davanti alla Stadtturmgalerie, dove vengono regolarmente allestite mostre di artisti di alto livello e di fama internazionale. Turner e Matisse sono solo due dei tanti grandi nomi. In un emozionante contrasto con questo: il giardino delle sculture di Fritz Russ. Non vorrete perdervelo.
Sapevi che...?
...ogni anno ad agosto, 100 importanti artisti espongono le loro opere al mercato dell'artigianato artistico di Gmünd, che dura due giorni? Una giuria di esperti dà il proprio consenso e garantisce che vengano offerti solo prodotti artigianali professionali di propria produzione.
Allevamento di cavalli lipizziani Piber in Stiria
Piaffe, passage, capriole: chiunque abbia mai assistito a una dimostrazione della Scuola di equitazione spagnola a Vienna conoscerà le lezioni di alta scuola di equitazione classica, perfettamente presentate da nobili stalloni lipizzani. Tuttavia, prima che i “grigi imperiali” inizino l'impegnativo addestramento, trascorrono i primi anni della loro vita nella Stiria occidentale. Nell'allevamento di cavalli lipizzani di Piber, immerso nel verde, nascono e vengono preparati per le esibizioni nella Scuola di Equitazione Spagnola. Chi osserva i giovani animali mentre pascolano sui collinosi pascoli estivi rimarrà sorpreso: il loro futuro manto bianco come la neve è ancora nero, grigio o marrone in giovane età.
Piber è anche la “casa di riposo” di quegli stalloni che in precedenza hanno entusiasmato migliaia di visitatori della Scuola di Equitazione Spagnola di Vienna.
Sapevi che...?
...i lipizzani della scuderia di Piber sono riconoscibili dal marchio a fuoco? La “P” sulla coscia sinistra sta per “Piber”.
Schlögener Schlinge in Alta Austria
È un vero spettacolo della natura quello che il Danubio compie presso Schlögen, nell'Alta Austria: il fiume, che per secoli ha evitato il terreno granitico, ha formato qui due grandi promontori. Oggi li circonda con un ampio anello, cambiando due volte la direzione del fiume. Questo fenomeno può essere osservato molto bene dall'alto: la meravigliosa “vista di Schlögen” si apre dopo una breve escursione.
Sapevi che...?
...il sentiero Schlögener Schlinge si trova sul percorso escursionistico Donausteig? Questo itinerario molto amato si snoda tra Passavia e Grein e fa dimenticare ogni fatica anche agli escursionisti meno allenati: i diversi panorami sul Danubio sono troppo belli.
Torre civica di Enns in Alta Austria
Enns sul Danubio, nell'Alta Austria, può vantarsi di essere la città più antica dell'Austria: ottenne il diritto di città già nel 1212. Il suo simbolo è la torre civica alta 60 metri, la cui scalata richiede un po' di resistenza, ma è ricompensata da una vista spettacolare. Dalla galleria della torre di guardia e antincendio costruita nel XVI secolo, lo sguardo spazia sul pittoresco centro della città: ben protette dalle mura medievali, le case finemente restaurate del Rinascimento e del Barocco brillano con facciate eleganti e ampi cortili interni.
Sulla strada per la cima della torre non si possono visitare solo l'orologio storico e la torre campanaria: chi vuole fare una pausa più lunga dopo i primi 71 gradini può farlo in un ambiente speciale - qui è stata allestita una camera d'albergo insolita con un letto gigante quadrato.
Sapevi che...?
... il guardiano della torre civica doveva gridare “Ho!” tre volte al giorno e alla notte ogni quarto d'ora da tutti e quattro i lati della torre? In questo modo i cittadini sapevano che non c'era nessun incendio in vista.
Abbazia Altenburg in Alta Austria
L'Abbazia benedettina di Altenburg, nella Bassa Austria, è anche chiamato “gioiello barocco del Waldviertel”. Non c'è da stupirsi, perché la sua fantastica facciata barocca è un vero gioiello. Gli affreschi su numerose pareti interne sono opera del famoso pittore barocco austriaco Paul Troger. Scendendo le scale di pietra che conducono al piano interrato, i visitatori troveranno un secondo complesso monastico, questa volta risalente al Medioevo, con sala capitolare e chiostro. Un'occasione unica per confrontare direttamente due complessi monastici di epoche diverse!
Sapevi che...?
... che la tenuta Stift Altenburg coltiva vigneti nel Weinviertel da oltre 250 anni? Qui si producono vini pregiati con le varietà di vino bianco Grüner Veltliner e Chardonnay e le varietà di vino rosso Blauer Zweigelt e Merlot.
Chiesa di San Michele con cripta a Vienna
È una delle chiese più antiche di Vienna eppure cela molti segreti: la chiesa di San Michele, i cui elementi tardo-romanici risalgono al XIII secolo, troneggia maestosa nella piazza omonima accanto alla Hofburg. Qui, dove un tempo vivevano i coloni romani, nel 1791 fu eseguita per la prima volta l'ultima opera di Mozart, il famoso Requiem, nell'ambito delle sue esequie.
Ma la cosa veramente straordinaria si nasconde sotto terra: nelle catacombe della chiesa riposano circa 4.000 defunti che qui hanno trovato la loro ultima dimora tra il 1631 e il 1784. Ancora oggi centinaia di bare dipinte e corpi mummificati testimoniano la vita e la morte nella vecchia Vienna.
Sapevi che...?
...i morti nella cripta della Chiesa di San Michele sono stati mummificati naturalmente? La temperatura costante e la circolazione dell'aria nelle catacombe hanno fatto sì che alcuni dei defunti indossino ancora oggi i loro abiti barocchi originali e persino le loro parrucche - una visione unica della moda del XVII e XVIII secolo.
Castello Laxenburg in Bassa Austria
Un meraviglioso castello di caccia, un luogo magnifico per rilassarsi e riposarsi: non lontano da Vienna, in mezzo a prati e boschi estesi, si trova il castello di Laxenburg. Costruito come castello medievale circondato dall'acqua, i sovrani della dinastia degli Asburgo amavano ritirarsi qui. Anche l'imperatrice Maria Teresa amava soggiornare a Laxenburg, nella Bassa Austria. Il maestoso parco del castello, con i suoi nodosi alberi secolari, è uno dei giardini paesaggistici più importanti d'Europa. Notevole anche l'enorme laghetto del castello, dove in inverno, quando le temperature sono sotto lo zero, si divertono i pattinatori.
Sapevi che...?
...il castello di Laxenburg è il luogo in cui l'imperatore Francesco Giuseppe e Sissi hanno trascorso la loro luna di miele? I giovani sposi appena sposati si godevano gite in barca sul laghetto del castello e lunghe passeggiate nel parco.
Parco naturale Geschriebenstein-Írottkö nel Burgenland
Nel punto più alto del Burgenland, il Geschriebenstein, alto 884 metri, si incontrano due paesi e due culture. Il parco naturale Geschriebenstein-Írottkö unisce qui il patrimonio naturale austriaco e ungherese in un paradiso escursionistico unico. Vaste foreste di faggi, prati di montagna ricchi di specie e torbiere nascoste caratterizzano il paesaggio, che si trasforma in un mare di colori luminosi soprattutto in autunno.
Il simbolo del parco è la caratteristica torre panoramica sul monte Geschriebenstein. Dalla sua piattaforma, la vista spazia sulle dolci colline del Burgenland fino alla pianura ungherese. Chi esplora la regione a piedi, cammina su sentieri ben segnalati attraverso un paesaggio culturale caratterizzato da tradizioni secolari, passando davanti a storici vigneti a pergola, frutteti tradizionali e vigneti idilliaci.
Sapevi che...?
... la cima Geschriebenstein non è solo la montagna più alta del Burgenland, ma anche una delle poche montagne in Europa sulla cui cima passa un confine di stato? La torre panoramica si trova esattamente sul confine tra Austria e Ungheria, quindi si può passare da un paese all'altro con un solo passo.