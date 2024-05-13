I 9 itinerari più belli nella natura in Austria

Scopri la natura austriaca attraverso 9 itinerari tra paesaggi, montagne e laghi mozzafiato.

Dalle maestose vette alpine alle dolci colline del Burgenland, i tesori naturali dell'Austria si svelano al meglio poco alla volta. Esplorare il paese è semplice e affascinante: grazie alle brevi distanze e a infrastrutture eccellenti, è possibile immergersi in paesaggi sempre nuovi in pochi giorni.

Infiniti percorsi escursionistici e alloggi affascinanti trasformano il viaggio in un'esperienza rilassante e appagante, con ogni regione che regala scenari unici, tradizioni autentiche e irresistibili specialità culinarie.