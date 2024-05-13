I 9 itinerari più belli nella natura in Austria
Dalle maestose vette alpine alle dolci colline del Burgenland, i tesori naturali dell'Austria si svelano al meglio poco alla volta. Esplorare il paese è semplice e affascinante: grazie alle brevi distanze e a infrastrutture eccellenti, è possibile immergersi in paesaggi sempre nuovi in pochi giorni.
Infiniti percorsi escursionistici e alloggi affascinanti trasformano il viaggio in un'esperienza rilassante e appagante, con ogni regione che regala scenari unici, tradizioni autentiche e irresistibili specialità culinarie.
Tour dei laghi in Carinzia
La Carinzia è caratterizzata dai suoi laghi turchesi e scintillanti, incorniciati da maestose montagne. Da Klagenfurt, un piacevole viaggio lungo il Wörthersee offre uno scorcio dell'architettura lacustre, tra cui ville storiche, hotel e stabilimenti balneari dell'epoca imperiale, prima di raggiungere il lago di Ossiach. Per godere di una vista panoramica, si consiglia vivamente di prendere la funivia per il Gerlitzen Alpe. Nel villaggio di Ossiach, non perdetevi la chiesa abbaziale e l'evento culturale Carinthian Summer. Consiglio: assicuratevi di provare i Kasnudeln della Carinzia alla locanda sul lago Seewirt!
Successivamente dirigiti verso il lago Millstatt, quindi prosegui verso Villach per una rilassante visita al lago Faak prima di tornare al Wörthersee. Termina il tuo viaggio con una visita alla torre di osservazione Pyramidenkogel, che offre una vista mozzafiato dalle Caravanche agli Alti Tauri.
Dettagli del tour: circa 270 km, 2-3 giorni
Lungo il percorso
Tour del Grossglockner
La strada più famosa dell'Austria è la Strada alpina del Grossglockner situata nel Parco Nazionale degli Alti Tauri. Il viaggio inizia a Zell am See, passando per Bruck nel Salisburghese verso la Carinzia. Questo percorso panoramico di 48 chilometri sale di oltre 1.500 metri di altitudine, offrendo numerosi punti panoramici mentre si snoda attraverso diverse zone di vegetazione, dai prati e pascoli alpini alle alte montagne e ai ghiacciai, fino a raggiungere la vetta più alta dell'Austria, il Grossglockner, che svetta a 3.798 metri. Vale la pena fare una deviazione verso l'Edelweissspitze e il Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, che offrono panorami mozzafiato e un momento per fermarsi e godersi il paesaggio.
Il percorso prosegue attraverso Heiligenblut, con la sua iconica chiesa gotica incorniciata dal Grossglockner, e prosegue fino a Lienz nel Tirolo Orientale, incastonata ai piedi delle Dolomiti di Lienz. Da lì, il viaggio torna indietro attraverso Matrei nel Tirolo Orientale, il cuore del Parco Nazionale degli Alti Tauri, attraverso il tunnel del Felbertauern, e infine ritorna a Zell am See.
Dettagli del tour: circa 190 km, 2-3 giorni
Un consiglio: non dimenticarti di controllare gli orari di apertura e i pedaggi sulla Strada alpina del Grossglockner e sul tunnel Felbertauern.
Lungo il percorso
Tour nella regione del Salzkammergut
Da Salisburgo, città natale di Wolfgang Amadeus Mozart, il viaggio segue la strada lungo il Fuschlsee. Nella città di Fuschl, rilassati mentre scivoli sul lago sulla tradizionale barca “Die Fuschlerin”, dirigendoti verso la Schlossfischerei e tornando indietro. Successivamente, il percorso conduce a St. Wolfgang sul Wolfgangsee, dove tre esperienze sono d'obbligo: visitare la chiesa di pellegrinaggio, assaporare i Salzburger Nockerl sulla terrazza sul lago dell'Hotel Weisses Rössl e salire sulla ferrovia Schafberg fino alla cima dello Schafberg per ammirare panorami mozzafiato.
Il viaggio prosegue verso la città imperiale di Bad Ischl, ricca di fascino e storia. Da lì, dirigiti verso Hallstatt, un villaggio da cartolina sulle rive dell'Hallstätter See. Le tappe principali del viaggio di ritorno includono i laghi di Gosau con le loro viste mozzafiato sul Dachstein, la cascata di Golling e Hallein, con il suo centro storico e il Silent Night Museum.
Tour details: Approx. 170 km, 2 to 3 days
Lungo il percorso
Tour nel Vorarlberg
Partendo da Bregenz, splendidamente situata sul Lago di Costanza, il modo migliore per esplorare il Vorarlberg è un tour panoramico su una strada di montagna. Il percorso passa per Feldkirch e Bludenz prima di raggiungere la valle del Montafon. Qui è d'obbligo provare il Montafoner Sura Kees al Verbellaalpe. Da lì, il viaggio prosegue lungo la Strada panoramica Silvretta, un'imponente strada a pedaggio con 34 tornanti che si snoda per due chilometri fino al Bielerhöhe a 2.032 metri, per poi arrivare a Galtür nella valle tirolese del Paznaun.
Da St. Anton am Arlberg, il tour ti porta attraverso il Passo dell'Arlberg e il Passo di Flexen fino all'esclusiva stazione sciistica di Lech am Arlberg. Il ritorno a Bregenz ti porta attraverso il Bregenzerwald, dove l'audace combinazione di architettura tradizionale e moderna in legno è una caratteristica sorprendente. Infine, concludi la giornata a Bregenz con un tramonto al Badehaus am Kaiserstrand.
Dettagli del tour: circa 280 km, 2-3 giorni
Lungo il percorso
Tour di Innsbruck
Dirigendosi a sud-ovest da Innsbruck, il capoluogo del Tirolo, si arriva all'incantevole villaggio di Natters, sulle rive del lago Natterer See, dove si può provare il lusso del campeggio in barili-letto o tende lodge. Il viaggio prosegue nella pittoresca valle del Sellrain, circondata dalle Alpi dello Stubai. Particolarmente panoramico è il percorso tortuoso tra Kühtai e Oetz nella valle dell'Ötztal
Il tour prosegue poi verso la riserva naturale dell'altopiano di Mieming, passando per Nassereith e Telfs. Per ammirare il panorama migliore di questo altopiano soleggiato, fermati al rustico Stöttlalm a Obermieming. Il viaggio di ritorno ti porterà attraverso la rinomata stazione sciistica di Seefeld e via Zirl di nuovo a Innsbruck
Concludi la tua avventura in grande stile: prendi l'ascensore fino al 13° piano dell'elegante Rooftop Bar dell'Hotel Adlers e goditi la vista mozzafiato su Innsbruck.
Dettagli del tour: circa 140 km, da 2 a 3 giorni
Lungo il percorso
Tour della Stiria
Partendo da Graz, la capitale della Stiria, il percorso conduce attraverso Gleisdorf fino a Kaibing. Nascosto nella gola di Feistritz si trova il castello di Herberstein, circondato da giardini romantici e da un parco naturale adiacente. Il viaggio prosegue attraverso Hartberg e Rohrbach an der Lafnitz fino a Vorau, sede dell'unico canonicato agostiniano della Stiria, un capolavoro barocco. Il dipinto della sagrestia, “La caduta dei dannati”, raffigurante i sette peccati capitali, è considerato una vera opera d'arte.
Successivamente, dirigiti verso Pöllau e poi verso il luogo di pellegrinaggio di Pöllauberg, dove grotte e tunnel sotterranei, risalenti a oltre 10.000 anni fa, giacciono in gran parte inesplorati sotto la regione. Il viaggio di ritorno passa per Birkfeld, la valle di Feistritz, Anger e Weiz, prima di arrivare di nuovo a Graz. Per un finale perfetto, sali sullo Schlossberg e goditi la vista panoramica della città vecchia dallo SkyBar Graz.
Tour details: Approx. 180 km, 2 days
Lungo il percorso
Tour del Burgenland
Da Vienna, il viaggio conduce attraverso Bruck an der Leitha fino al Neusiedler See, incorniciato dalla sua vasta cintura di canneti. Partendo da Neusiedl am See, il percorso prosegue verso Mönchhof, poi attraverso Frauenkirchen e St. Andrä am Zicksee fino alla regione di Seewinkel, un paesaggio steppico di prati, pascoli, saline e canneti. Questo è il paradiso degli amanti del birdwatching, con 350 specie diverse.
La zona è famosa anche per i suoi squisiti vini dolci, che possono essere degustati nelle cantine di Apetlon e Illmitz. Il percorso torna poi indietro attraverso il paradiso dei surfisti e dei kitesurfisti di Podersdorf fino alla pittoresca città vinicola di Rust, nota per la sua splendida architettura. Da lì, si attraversa Eisenstadt, capitale del Burgenland ed ex dimora del compositore Joseph Haydn, prima di tornare a Vienna passando per Ebreichsdorf e lo splendido parco del Palazzo di Laxenburg.
Dettagli del tour: circa 220 km, da 2 a 4 giorni
Lungo il percorso
Tour del Danubio
Il viaggio attraverso la valle del Danubio inizia nella pittoresca città di confine di Passau. Il paesaggio diventa davvero unico all'ansa di Schlögen, dove il Danubio cambia direzione due volte, ogni volta di 180 gradi. Passando per l'abbazia di Wilhering, il percorso prosegue fino a Linz, la capitale dell'Alta Austria. Tra le deviazioni che vale la pena fare ci sono l'abbazia di San Floriano, la città romana di Enns e l'affascinante città di Steyr, con il suo splendido centro storico.
Dal villaggio di pescatori di Grein, il percorso entra nella Wachau, un tratto particolarmente bello del viaggio, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Vigneti, frutteti di albicocche e villaggi pittoreschi caratterizzano la regione. Lungo il percorso, le magnifiche abbazie di Melk e Göttweig, così come le città di Spitz, Weißenkirchen e Dürnstein, fiancheggiano il Danubio. Il viaggio si conclude con una visita al monastero di Klosterneuburg prima di arrivare a Vienna.
Tour details: Approx. 380 km, 3 to 5 days
Lungo il percorso
Tour del Waldviertel e Kamptal
La cittadina di Krems an der Donau, con il suo pittoresco centro storico e la moderna Kunsthalle, funge da porta d'accesso al Waldviertel. Da qui, il viaggio conduce alla città medievale di Zwettl, sede dell'imponente abbazia cistercense. Vale la pena fare una deviazione per il castello di Rosenau, che ospita un museo della massoneria, e per il castello di Rappottenstein.
Da Friedersbach si prosegue verso il Kampsee, uno dei bacini idrici del Waldviertel, che ricorda un paesaggio lacustre simile a un fiordo. Il percorso passa per Krumau am Kamp fino all'Abbazia di Altenburg, un gioiello barocco del Waldviertel. Chi è interessato alla falconeria dovrebbe visitare il Castello di Rosenburg.
Il viaggio prosegue attraverso la valle del Kamp fino alla città termale di Gars am Kamp, dove una vista dal castello offre panorami mozzafiato. Seguendo il fiume a valle si arriva alla città del vino di Langenlois, dove il viaggio può essere completato in modo meraviglioso con una rilassante visita al Loisium Wine & Spa Hotel.
Dettagli del tour: circa 250 km, da 2 a 4 giorni