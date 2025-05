Scopri in pochi giorni lo splendore storico di Vienna, l'arte moderna e classica e, naturalmente, lo stile di vita urbano, sorprendente e pieno di umore.

Highlights del viaggio

Scopri la vita quotidiana degli Asburgo

Immergiti nell'arte e nella musica della capitale culturale Vienna

Gusta la cucina unica di Vienna e i vini regionali

Scopri lo stile di vita dei viennesi

Vienna: una delle città più vivibili al mondo! La città unisce l'eleganza imperiale allo spirito moderno e può essere scoperta in modo davvero speciale in tre giorni. Splendidi edifici barocchi e in stile Gründerzeit caratterizzano il panorama urbano, dalla Ringstrasse con il Teatro dell'Opera, il Parlamento e il Municipio fino al Duomo di Santo Stefano, che domina il centro della città come simbolo di Vienna. Allo stesso tempo, la città pulsa nelle sue vivaci stradine, nei caffè affascinanti e nella vivace scena culturale: un mix che rende Vienna così speciale.

Chi desidera immergersi nel passato può scoprire la vita quotidiana degli Asburgo: il castello di Schönbrunn con le sue sale sfarzose, il tesoro nell'Hofburg o un giro in carrozza attraverso il centro storico fanno rivivere il patrimonio imperiale. Vienna è considerata la città della musica e dell'arte, sia al Teatro dell'Opera, al Belvedere o nelle moderne produzioni del MuseumsQuartier.

Naturalmente non può mancare la cucina viennese. In una tradizionale birreria o in una taverna Heurigen, la Wiener Schnitzel, il Tafelspitz e il vino locale (viennese) sono particolarmente buoni. E chi vuole provare il vero stile di vita viennese, si concede una sosta in un caffè, chiacchiera con la gente del posto e si gode la città.