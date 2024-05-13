2026년 추천 관광지

도시 2: 비엔나

비엔나는 음악의 도시로 알려져 있으며, 볼프강 아마데우스 모차르트와 루트비히 판 베토벤 등이 활약한 역사와 함께 화려한 궁정 문화를 바탕으로 발전해온 도시입니다. 도시를 대표하는 쇤브룬 궁전은 합스부르크 왕가의 여름 별궁으로, 화려한 내부 장식과 넓은 정원이 큰 볼거리를 제공합니다. 또한 도심 중심에 위치한 슈테판 대성당은 고딕 건축의 걸작으로, 탑에 오르면 비엔나의 아름다운 전경을 한눈에 내려다볼 수 있습니다.