Introduction
비엔나에서는 도나우 강을 따라 펼쳐지는 풍경부터 링슈트라세(Ringstrasse)의 웅장한 건축물에 이르기까지, 예술·건축·도시 생활이 긴밀하게 연결되어 있음을 느낄 수 있습니다.
링슈트라세를 따라 비엔나 국립 오페라극장, 미술사 박물관, 그리고 슈테판 대성당과 같은 대표적인 명소들이 자리하고 있습니다. 그러나 비엔나의 문화는 박물관 안에만 머물지 않습니다. 나슈마르크트 같은 시장, 야외 콘서트, 그리고 임시 전시 공간을 통해 도시 전역으로 확장됩니다.
동시에 공원과 도나우 강, 그리고 프라터 공원은 도시 한가운데에서도 여가를 즐길 수 있는 공간을 제공합니다. 사람들은 자전거를 타고, 강에서 수영을 하며, 잔디 위에서 피크닉을 즐깁니다. 도시 생활과 자연이 매끄럽게 어우러지는 점은 비엔나의 높은 삶의 질을 보여주는 핵심 요소입니다.
미식 경험 또한 다양합니다. 전통적인 커피하우스부터 나슈마르크트의 활기, 창의적인 현대 요리, 그리고 도시 외곽의 와인 농가와 호이리거에 이르기까지 폭넓은 선택지가 존재합니다.
여유로운 라이프스타일과 역사적인 건축, 그리고 현대적인 문화가 공존하는 비엔나는 전통에 뿌리를 두면서도 현재를 향해 끊임없이 움직이는 역동적인 도시입니다.
비엔나, 매 순간 새롭게 펼쳐지는 풍경
주요 하이라이트
투어
비엔나, 음악이 흐르는 도시
음악의 도시 비엔나에서 빈 필하모닉 오케스트라는 비엔나 문화를 대표하는 상징적인 존재입니다. 전 세계의 지휘자들은 무지크페라인 황금홀에서 열리는 신년 음악회를 지휘하는 것을 큰 영광으로 여깁니다. 또한 빈 소년 합창단은 아름다운 노래로 전 세계 관객들을 매료시키고 있습니다.
하지만 비엔나는 클래식 음악에만 머무르지 않습니다. Porgy & Bess 클럽에서는 재즈가 활발하게 흐르고, 도나우 운하 주변에서는 전자 음악의 리듬이 도시를 채웁니다.
크리스마스가 되면 비엔나의 교회들은 웅장한 공간을 환상적인 음악으로 가득 채웁니다. 클래식 합창부터 축제 분위기의 오르간 연주까지, 이 콘서트들은 도시 전역에 차분하고도 깊이 있는 분위기를 더하며 비엔나 한가운데에 크리스마스의 마법을 선사합니다.
특별 이벤트
유명 인물
특별한 숙소
비엔나의 지속가능한 도시 발전
비엔나의 나무들
비엔나의 도시 녹지관리국은 약 50만 그루에 달하는 나무를 관리 및 유지하고 있습니다. 그중에는 가로수와 대로변의 약 95,000그루, 공원 내 약 188,400그루, 산업 지역의 약 1,900그루, 그리고 프라터와 같은 숲 지역에 분포한 약 200,000그루의 산림 수목이 포함됩니다.
도시 농장
놀랍게도 비엔나에는 약 800개의 농장이 있습니다. 이 농장들은 오스트리아 전체를 합친 것보다 더 많은 오이를 생산하며, 가지, 파슬리, 토마토, 피망 등의 수확에도 큰 기여를 하고 있습니다.
녹지 공간
들판, 공원, 포도밭, 숲, 정원까지—비엔나는 비엔나 숲과 도나우 습지 덕분에 도시 전체 면적의 거의 절반이 녹지로 이루어져 있습니다. 가장 녹지가 풍부한 지역은 히칭 구(Hietzing)으로, 약 70%가 녹지로 덮여 있습니다.
지속가능한 모빌리
비엔나에는 총 162개의 대중교통 노선이 있으며, 연간 9억 6,600만 명이 넘는 승객이 이용하고 있습니다. 이 도시는 지속가능한 이동성 분야에서 높은 성과를 보이고 있으며, 전체 인구의 73%가 출퇴근 시 대중교통을 이용하고, 44%는 도보, 13%는 자전거를 이용합니다. 자가용 이용 비율은 33%에 불과합니다.
*위는 2026년 4월 현재 정보입니다.
Vienna travel cards
Enjoy discounts, free admission, access to public transport, and other special offers with Vienna's visitor cards.
Vienna City Card: public transport and discounted tickets
Vienna Pass: free entry to 90 of Vienna’s most popular attractions and museums and hop-on hop-off bus access
Vienna Flexi Pass: choose 2, 3, 4 or 5 visits from a selection of up to 60 sights
Vienna Welcome Card: public transport and discounted tickets