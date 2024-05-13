오스트리아에서 즐기는 스키
액션으로 가득한 알프스의 겨울
현대적인 케이블카가 있는 광활한 스키장을 찾고 있다면 오스트리아는 최적의 장소입니다. 숨막히게 아름다운 산들 사이로 완벽하게 정돈된 슬로프가 펼쳐져 있습니다.
오스트리아의 스키와 스노보드: 알프스에서의 높은 라이프
오스트리아 사람들은 언제나 눈과 산을 사랑해왔으며 스키를 소중한 전통으로 여기고 있습니다. 대형 스키 리조트는 다양한 슬로프와 재미있는 공원을 갖추고 있어 전설적인 스키와 스포츠 도전을 선사합니다.
화창한 날의 스릴 넘치는 스키, 눈 덮인 봉우리 감상, 산장에서 즐기는 카이저슈마렌은 모두 오스트리아 스키 휴가 경험의 일부입니다. 잘 관리된 슬로프, 지속 가능한 케이블카, 현대적인 인프라가 눈의 즐거움을 완성합니다.
이것이 바로 오스트리아 스타일의 겨울 하이 라이프입니다.
오스트리아의 스키 리조트: 카빙과 탑승에 대해
해가 지면 슬로프에서의 즐거움은 계속되고 특별한 경험이 시작됩니다: 야외에서 즐기는 야간 스키 - 일부 지역에서는 야간 스키가 가능합니다. 해가 지면 투광 조명이 슬로프를 비춰줍니다. 놀랍도록 낭만적이죠!
오스트리아의 야간 스키: 별빛 아래에서 즐기는 카빙
올바른 스키 타는 방법 알아보기
오스트리아의 스키 학교
능숙한 카빙 턴, 능숙한 폴 사용, 스키 리프트의 올바른 승하차 등 초보자는 오스트리아 스키 학교의 전문가로부터 이 모든 것을 배울 수 있습니다:
지속 가능한 겨울 휴가
기후 보호와 겨울 휴가를 어떻게 조화시킬 수 있을까요?
지속 가능한 스키 리조트 선택하기
친환경 인증 호텔 예약하기
기차로 여행 계획하기
스키 리조트에서 지속 가능한 모빌리티 이용하기
스키 장비 대여(친환경 기준을 충족하는)
슬로프에 머물기(자연을 위해)
지역, 제철, 유기농 음식 즐기기
느긋하게 겨울 액티비티 체험하기